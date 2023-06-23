Cuando publicamos nuestro primer informe Estado del trabajo en 2019, el mayor problema al que se enfrentaban las organizaciones parecía relativamente sencillo: alinear a los trabajadores en torno a un conjunto común de objetivos. Aunque el reto de la alineación persiste, los intensos reveses de la economía y los avances en las herramientas de trabajo hacen que los líderes se planteen una cuestión mucho más apremiante: ¿cómo puedo hacer que mi organización sea más productiva?

Para responder a esa pregunta, Slack encargó una encuesta global que explora cómo las empresas navegan por la productividad, la automatización y la flexibilidad en la actualidad. Nos hemos asociado con Qualtrics para encuestar a más de 18 000 trabajadores de oficina de nueve países en todos los niveles de la escala empresarial. Hemos descubierto formas anticuadas de trabajar, percepciones desajustadas entre empresarios y empleados, barreras inesperadas a la productividad y mucho más.

Echa un vistazo a algunas de nuestras conclusiones a continuación, y dirígete a Estado del trabajo para descargar el informe completo.

Tenemos que redefinir la productividad

La palabra “productividad” transmite mensajes contradictorios. Para algunos ejecutivos, la productividad implica el deseo de maximizar la producción de los trabajadores para aumentar los beneficios. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores de oficina, las presiones en torno a la productividad traen a la mente imágenes de largas noches y fines de semana repletos de trabajo, lo que hace que muchos se centren en mostrar el “esfuerzo” que dedican a su trabajo en lugar de los resultados que obtienen con él.

Los trabajadores de oficina se ven respaldados en sus preocupaciones. Nuestra encuesta reveló que, en la práctica, la productividad consiste más en generar insumos elevados (como los recursos utilizados, el tiempo dedicado al trabajo y el código escrito) para parecer productivos, que en obtener resultados (incluidos los objetivos cumplidos y los ingresos generados).

27 % de los ejecutivos confía en la visibilidad y las métricas de actividad para medir la productividad

53 % de los trabajadores de oficina se siente presionado para responder rápidamente a los mensajes, aunque se envíen fuera del horario laboral

63 % hace un esfuerzo por mantener activo su estado de conexión, aunque no esté trabajando en ese momento

Según Prashanth Chandrasekar, director general de la plataforma para desarrolladores de software Stack Overflow, los líderes inteligentes desarrollarán métricas de productividad que evalúen tanto las entradas como las salidas. “Cualquiera puede jugar con una sola métrica”, afirma, “así que hay que considerar una mezcla de indicadores adelantados y atrasados. El indicador atrasado hace referencia a lo que ha ocurrido. Es como ‘leer las noticias’ y, si se miran de forma aislada, no son muy útiles, mientras que los indicadores adelantados ofrecen una visión proactiva de la velocidad y el progreso de la empresa”.

La tecnología ha avanzado más allá de nuestra forma de trabajar actual

La IA y la automatización llevan mucho tiempo prometiendo ayudar a las organizaciones a funcionar de forma más eficiente, y han acaparado el centro de atención gracias a los grandes avances de los últimos meses. Ahora bien, pocos trabajadores utilizan realmente estas innovaciones para impulsar la productividad.

3,6 horas ahorradas a la semana para quienes utilizan automatizaciones en el trabajo

77 % afirma que poder automatizar las tareas rutinarias mejoraría mucho su productividad

27 % de los trabajadores de oficina afirma utilizar la IA hoy en día, y son un...

90 % ... más propensos a declarar mayores niveles de productividad que los que no han adoptado la IA

La adopción por parte de las organizaciones va a la zaga del interés de los empleados por utilizar innovaciones como la IA y la automatización, y podría suponer un coste para las empresas que no se adapten con la suficiente rapidez.

Ya hemos visto indicios de la increíble productividad que la IA generativa (entrenada con datos públicos) puede desbloquear en el trabajo. El verdadero poder de esta tecnología se hará realidad cuando las herramientas de IA de las empresas también puedan analizar y actuar a partir de los valiosos conocimientos que han recopilado internamente sobre sus propios clientes, personas y proyectos. Lidiane Jones Directora general, Slack

La flexibilidad en el horario de trabajo es importante

En la era del trabajo híbrido, la flexibilidad ocupa sistemáticamente el primer lugar entre los deseos de los trabajadores de oficina. Aunque las conversaciones sobre la flexibilidad laboral suelen centrarse en el lugar de trabajo, más de la mitad (52 %) de los trabajadores de oficina afirman que un horario de trabajo flexible es una de las mejores formas en que los empresarios pueden apoyar su productividad. Sin embargo, la cuestión tiene muchos más matices que dar rienda suelta a las personas sobre sus horarios y lugares concretos de trabajo. La clave está en crear políticas en el lugar de trabajo con intención. ¿Es útil estar en la oficina cuando no hay nadie más de tu equipo? ¿Hay ciertas tareas que se benefician de un ambiente de oficina?

45 % de los trabajadores de oficina afirma que la lluvia de ideas es más productiva cuando se hace en la oficina

71 % afirma que trabajar las mismas horas que sus compañeros de equipo mejora su productividad

60 % cree que estar en la oficina al mismo tiempo que los que no pertenecen a su equipo mejora su productividad

28 % cree que el “trabajo superficial”, como responder correos electrónicos, se hace mejor en la oficina

A medida que evolucionamos más allá de las abruptas políticas de oficina que fueron una reacción a la pandemia, es hora de encontrar la forma correcta de comprometerse con el futuro del trabajo. En Salesforce y Slack, practicamos las Maker Weeks, discusiones asíncronas siempre que es posible, y los días de anclaje que son los días acordados por el equipo en los que los empleados acuden a la oficina.

“Cada organización necesita sus propios ‘científicos’ que realicen experimentos y estudien la organización. Hay que hacerlo juntos, porque todo es simbiótico. No se trata de cambiar al individuo, sino al equipo”, afirma Leslie Perlow, catedrática de Liderazgo Konosuke Matsushita de la Unidad de Comportamiento Organizativo de la Harvard Business School.

La felicidad de los empleados es rentable

¿Crees que la felicidad de los empleados y la productividad no están relacionadas? Según la encuesta, los que declararon sentirse más productivos hoy que antes de la pandemia tienen algunas cosas en común: están contentos y comprometidos, y entienden cómo encajan sus funciones en la misión general de la empresa.

82 % afirma que sentirse feliz y comprometido en el trabajo es un factor clave para su productividad

22 % afirma que demasiado caos en el trabajo afecta negativamente a su capacidad productiva

67 % afirma que disponer de bloques de tiempo predecibles en los que todo el mundo esté desconectado (por ejemplo, después de las 18:00 horas y los fines de semana) mejoraría su productividad

A primera vista, puede parecer intangible, pero la experiencia de los empleados es importante de muchas maneras: retención del talento, cultura de la empresa y rendimiento de la unidad de negocio, entre otras. A la hora de replantearte esta experiencia, asegúrate de contar con las herramientas adecuadas y las ventajas bien pensadas que permitan a los empleados alcanzar su potencial productivo.

¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?

El trabajo moderno ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. Aunque muchos de nosotros nos enfrentamos a incertidumbres económicas y a limitaciones operativas más estrictas, también estamos asistiendo a la aceleración de nuevas tecnologías como la IA generativa, el acceso a la automatización con poco uso de código o ninguno, y el auge de las plataformas de productividad.

Para aprovechar el potencial de todas estas nuevas tecnologías, los líderes deben aplicar las lecciones del gran experimento laboral de los últimos cuatro años y adoptar políticas que admitan una definición nueva y más matizada de la productividad.

¿Ya quieres aumentar la productividad de tu organización? Descarga el informe Estado del trabajo en 2023 completo para obtener información relevante, datos y buenas prácticas.