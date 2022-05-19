협업툴 도입이 가져온 언택트 시대의 업무 변화

팬데믹 이후 사무실 풍경은 변했습니다. 가장 눈에 띈 변화는 원격근무와 재택근무가 늘면서 업무 장소가 사무실에서 집으로 바뀌었다는 것입니다. 따라서 팬데믹 시기에 입사하게 되면, 근무 첫날부터 업무 노트북을 아예 집으로 배송받기도 하는 생소한 풍경이 펼쳐집니다.

대면 근무였으면 직접적인 커뮤니케이션을 통해서 가능했을 소통도 화상 미팅 및 음성 채팅 등을 통해서 이뤄지고 있습니다. 이렇듯 팬데믹 이후 모든 산업에 걸쳐서 SaaS 형태의 다양한 솔루션들을 도입하는 기업이 늘었습니다.

Slack에서는 이런 변화의 흐름을 파악하기 위해 업무 유연성 및 협업툴 도입에 대한 서베이를 진행했습니다. 이 서베이는 한국에서 100명 이상의 직원을 둔 조직에서 일하는 전국 1,001명의 성인을 대상으로 조사했습니다.

업무 능력 향상을 가져온 협업툴 도입

먼저 원격근무를 위해 대표적으로 도입하는 기술은 온라인 협업툴입니다. 비대면 근무에서도 업무가 잘 이루어질 수 있도록 도와주는 도구들입니다. 화상회의부터 일정 관리, 프로젝트 관리, 영업 관리, 상담 톡, 사내 메신저 등 그 종류가 다양합니다. 이렇게 도입한 협업툴은 사무실에 변화를 가져왔습니다. 지식 근로자 2명 중 1명(55%)은 업무에 사용되는 툴들이 업무 능력을 향상한다고 답했습니다.

또한 협업툴 활용의 이점 3가지로는 나의 업무를 더욱 빠르고 효율적으로 처리하게 해 준다(74%), 더 나은 협력을 가능하게 한다(74%), 다른 곳에 있는 동료들과의 의사소통이 더 쉽다는(73%) 순으로 답했습니다.

언택트 협업툴답게 다른 곳에 있는 동료들과 소통이 쉬워졌다는 응답은 어쩌면 당연해 보입니다. 그런데 여기에 빠르고 효율적이어서 업무 능력 향상까지 도와준다는 답변은 협업툴의 활용이 생산성 향상에 도움을 준다는 것을 보여줍니다. 또한 이런 장점 외에도 업무 문화에도 협업툴이 긍정적인 영향을 끼친다고 근로자들은 답했습니다.

여러 협업툴의 사용은 오히려 복잡함 증가

하지만 장점만 있는 것은 아닙니다. 그 이유는 협업툴을 최초 사용할 때 학습이 필요하며, 여러 툴을 사용하면서 어려움을 겪을 수 있기 때문입니다. 이런 이유 때문인지 지식 근로자 10명 중 1명(13%)만이 자신들이 사용하는 앱이 매우 잘 통합되어 효과적으로 작동한다고 답했습니다.

더 자세히 살펴보면 지식 근로자 5명 중 2명(40%)은 평균 6개 이상의 앱을 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 하루 평균 일일 앱 전환 횟수 17회, 일일 앱 전환 소요 시간 30분이 걸리는 수치입니다. 사용할 앱이 늘어난 것에 대한 소요 시간 증가 및 추가적인 관리의 필요성이 늘어난 것입니다. 이는 근로자 4명 중 1명(24%)이 앱이 잘 통합되어 있지 않아, 오히려 내 업무를 복잡하게 만든다고 답한 것에서 불편함을 짐작할 수 있습니다.

협업툴이 가능하게 한 업무 유연성

하지만 이 불편함은 여러 툴을 사용하면서 생긴 문제라는 것입니다. 이 말은 즉 잘 통합된 앱을 적절히 사용한다면 문제를 해결할 수 있다는 말도 됩니다. 이렇듯 툴들을 어떻게 활용하느냐에 따라 장점은 더욱 늘어납니다. 협업툴의 또 다른 장점은 바로 업무 유연성을 늘려준다는 것입니다. 업무 유연성이란 회사가 직원에게 시간 및 장소, 작업 방식을 선택할 수 있도록 일부 또는 완전한 자유를 부여하는 것을 말합니다. 그만큼 높은 자율성을 보장한다는 것입니다.

팬데믹 이전 협업툴 도입이 적던 시절에는 사뭇 상상하기 어려웠던 일입니다. 하지만 놀랍게도 지금은 이 모든 것이 가능해졌습니다. 모두가 대면으로 모여있지 않아도 화상으로 회의가 가능하며, 사무실에서 실제 동료를 마주하지 않아도 업무 협업툴의 기록으로 동료가 무슨 일을 진행하고 있는지 한눈에 파악하며 일을 할 수 있게 되었기 때문입니다. 또한 직군에 따라 상황은 조금씩 다르지만, 서로의 업무 시간이 달라도 전혀 문제 될 것 없는 근무 환경이 만들어지고 있습니다.

지식 근로자의 41% 업무 유연성 없다면 다른 일자리 선택

이런 기술 도입에 의한 변화는 근로자들이 업무 유연성이 높은 조직을 선호하게 했습니다. 이는 지식 근로자 2명 중 1명(49%)은 사무실과 재택근무를 적절하게 섞은 하이브리드 업무 형태를 원한다는 답변에서 알 수 있습니다. 또한 장소의 유연성이 있는 재택근무를 전적으로 원한다는 답변도 12%나 있었습니다. 이는 전반적인 업무 선호도 자체가 변화했음을 말합니다.

또한 지식 근로자 3명 중 2명(64%)은 팬데믹 기간 중 채택된 협업툴 및 워크플로 프로세스가 사무실 근무로 돌아가더라도 계속 사용되기를 바라며, 조직의 유연한 업무 정책이 직원 유지율도 높인다고(49%) 답했습니다.

심지어 지식 근로자 5명 중 2명(41%)은 재택근무에 대한 유연성 없이 사무실 업무로 복귀해야 하는 경우 다른 곳에서 유연한 일자리를 찾겠다고 답했습니다. 이는 업무 유연성이 일자리를 선택하는 데 있어 중요한 기준이 되었음을 알 수 있습니다. 이는 특히 자녀가 있는 근로자에게 더 뚜렷하게 나타났습니다.

외부 조직과의 협업 촉진에도 도움을 주는 협업툴

이외에도 협업툴은 조직 내부뿐 아니라 외부와의 협업도 촉진해 주는 것으로 나타났습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 외부의 다른 사람들과 효과적으로 계속 일할 수 있었다(63%), 외부 사람들과 정보 공유 및 수집이 효과적으로 이루어진다(60%)는 답변을 통해 알 수 있습니다. 특히나 외부의 사람들이 마치 나의 팀 멤버인 것처럼 일하는 것이 가능하다(46%)는 답변도 약 절반 가까이 나왔습니다.

이는 지식 근로자 4명 중 3명(76%)이 외부 협업툴을 사용하고 있기에 가능한 일이었습니다. 외부 협업에 사용되는그러나 평균 플랫폼의 개수는 3.8개이며, 외부 협업에 5개 이상의 플랫폼을 사용하는 비율도 36%로 조사되었습니다.

하지만 외부 협업에서도 소프트웨어/앱을 사용하기 위한 교육 부족, 여러 플랫폼에 로그인 및 로그아웃 하는 데 따르는 번거로움, 그리고 여러 플랫폼의 유지 관리 및 해결해야 할 몇몇 과제가 있습니다. 따라서 지식 근로자 5명 중 3명(58%)은 조직 외부 사람들과 의사소통하고 협업할 수 있는 단일 플랫폼이 있다면 좋을 것이라고 생각하고 있습니다.

업무 향상 및 소통의 변화를 직접 느껴보세요

여기까지 팬데믹 이후 SaaS 형태의 협업툴 도입이 업무에 가져온 변화 및 어려움까지 살펴보았습니다. 해결해야 할 과제는 있으나 협업툴 도입이 가져온 변화는 긍정적이고 지식 근로자들의 높은 만족감도 알 수 있었습니다. 그리고 무엇보다 협업툴은 유연성 증대를 가져와 업무 환경 자체를 크게 변화시켰습니다. 이는 협업툴이 조직 내의 생산성 증대 및 다양한 업무 방식 고민에 대한 해답이 될 수 있음을 보여줍니다.

업무 협업툴인 Slack은 조직 내부를 넘어 조직 내&외부 사람들과의 커뮤니케이션까지 원활히 할 수 있도록 돕고 있습니다. 회사 외부 사람을 초대하여 Slack 채널을 공유할 수 있습니다. 혹은 채널 공유를 건너뛰고 초대를 보내 다이렉트 메시지를 주고받는 것부터 시작할 수 있습니다. 팀 내부 및 외부와의 커뮤니케이션을 고민하고 계셨다면 지금 바로 Slack을 시작해보세요. 여러분의 업무 향상 및 소통의 변화를 직접 느낄 수 있습니다.

출처 : Slack 서베이 리포트