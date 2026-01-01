팬데믹 이후 변화된 일터의 모습과 협업 기술 활용 현황에 대한 보고서

Slack은 팬데믹 시대에 나타난 일하는 방식의 변화와 기술 활용의 실태에 대해 한국을 포함한 아시아 태평양 지역(일본, 오스트레일리아, 한국) 지식 근로자를 대상으로 “업무 환경에 대한 미래와 재발견 2021 보고서”를 실시했습니다. (2021년 11월 실시)

본 조사에서는 많은 지식 근로자가 재택 근무를 희망하고 있지만, 실제 이에 대한 만족도에 대해서는 살펴보아야 할 문제이며 인간 관계의 구축이나 정보 공유를 비롯하여 업무의 효율화에 있어서도 과제가 많다는 것이 드러났습니다. 또한 응답자의 대부분이 업무함에 있어서 6개 이상의 관련 앱을 이용하고 있고 이러한 앱을 단순히 전환하는 과정에만 1일 평균 21분(연간 약 10일 반)을 소비하고 있는 점도 밝혀졌습니다.

이 보고서는 근무 환경에 있어 유연한 작업 방식이 요구되고 있는 가운데, 직원끼리의 연결을 보다 촘촘하게 구축하고 효과적인 협업을 실현하기 위한 통합된 플랫폼의 필요성을 뒷받침하는 결과를 담고있습니다.

보다 자세한 조사 결과의 내용에 대해 알고싶다면, 해당 보고서를 다운로드해주세요.