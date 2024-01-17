워크플로 빌더의 새로운 커넥터 65개를 통해 더욱 유용한 자동화를 만드세요

업무 중 태스크나 프로세스를 완료하는 것은 대체로 Slack 외에도 여러 가지 도구, 프로세스, 관계자들이 필요합니다. 관계없는 태스크 사이를 왔다 갔다 하는 것은 인지능력에 부담을 주고 생산성을 저하할 수 있습니다.

이러한 부분에서 Slack 자동화가 도움을 줄 수 있습니다. 도구를 연결하려는 최종 사용자부터 Slack에서 앱을 사용자 정의하고 호스팅하는 개발자에 이르기까지 기술적 전문 지식에 관계없이 모든 작업이나 비즈니스 프로세스를 간단하게 간소화할 수 있습니다. 실제로 고객들은 Slack을 사용한 후 자동화로 인한 시간 절약이 35% 증가했다고 말합니다.”

작년에 우리는 모든 사람이 워크플로를 구축하고 팀이 이미 일하고 있는 곳으로 원활하게 자동화할 수 있도록 지원하는 코드 없는 도구인 새로운 워크플로 빌더를 출시했습니다. 또한 커넥터라고 하는 타사 앱의 단계를 통해 매일 사용하는 도구를 워크플로에 통합할 수도 있습니다. 커넥터를 사용하면 Google 시트에서 행을 생성하거나 Asana의 프로젝트 관리 추적기에 작업을 추가하는 등 워크플로가 다른 도구에서 작업을 수행할 수 있으므로 도구 전체에 걸쳐 작업을 쉽게 자동화할 수 있습니다.

오늘 우리는 Atlassian, Asana, Google과 같은 파트너가 제공하는 65개 이상의 새로운 커넥터를 소개합니다. 이를 통해 여러분이 즐겨 사용하는 훨씬 더 많은 업무용 도구에서 작업을 자동화할 수 있습니다. 백엔드 설정이나 코딩 기술이 필요 없이 워크플로에 커넥터를 쉽게 연결하고 채널이든 캔버스든 팀이 작업하는 곳에 자동화를 적용하세요.

“일반 직원의 일상은 강제로 고립된 도구와 데이터만을 사용하며 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업을 수행해야 돼서 너무 복잡해졌습니다. 직원들이 알고 있고 선호하는 도구 전반에 걸쳐 자신이 당면한 과제에 고유한 작업을 자동화하는 데 필요한 리소스를 제공함으로써 우리는 직원의 역량을 강화하고 완전히 새로운 수준에서 컨텍스트 전환을 줄이고 있습니다.” Slack 제품 SVP Rob Seaman

자주 사용하는 생산성 필수 항목을 연계하세요

Slack의 자동화 허브와 Slack 앱 디렉토리의 새로운 커넥터 페이지를 통해 커넥터를 찾을 수 있습니다. 여기에서 즐겨 찾는 생산성 필수 요소의 커넥터를 확인하고 사전 구성된 템플릿을 사용하여 바로 워크플로 구축을 시작하세요. Asana에서 프로젝트를 시작하는 것부터 Google Sheets에 데이터를 입력하거나 Box의 올바른 리소스를 사용하여 새로운 팀 구성원을 신속하게 온보딩하는 것까지 가능성은 무궁무진합니다.

“Asana와 Slack은 함께 대화를 행동으로 전환하고 자동화를 통해 더 큰 비즈니스 성과를 거두는 데 도움을 줍니다.” Asana의 핵심 제품 책임자인 Katie Guzman이 말합니다. “데이터, 알림, 부서간 커뮤니케이션으로 가득 차 점점 더 바쁜 직장 생활에서 이와 같은 자동화의 발전은 핵심 우선순위에 집중하고, 보다 효율적으로 협업하고, 더 빠르게 의사결정을 내리는 데 매우 중요합니다.”

“Slack의 워크플로 빌더는 대여 프로세스를 간소화하고 부서 간 의사결정 속도를 높여 팀의 업무 방식을 바꾸는 데 도움이 되었습니다.” Provide의 CEO인 Andrew Bennett는 말합니다. “더 많은 타사 도구를 Slack에 원활하게 연결하는 새로운 기능은 생산성 측면에서 획기적인 변화를 가져왔습니다.”

이 새로운 커넥터가 자동화된 워크플로 내에서 어떻게 작동할 수 있는지 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

프로젝트를 손쉽게 시작하세요

프로젝트를 시작하는 것은 다소 번거로울 수 있습니다. 적절한 팀을 모으고, 프로젝트 관리 도구에서 작업을 시작하고, 작업을 진행하려면 공동 작업 도구를 설정해야 합니다. 아이디어에서 실행까지 도달하기 위한 표준 프로세스를 갖추면 시간을 절약하고 팀의 생산성을 높일 수 있습니다. 워크플로 빌더를 사용하면 사용자 정의 워크플로 템플릿을 사용하고 매일 사용하는 도구를 연결하여 프로젝트 시작 방식을 표준화하여 프로젝트 납품 속도를 높일 수 있습니다. Asana, Zoom 및 Miro를 위한 새로운 커넥터를 사용하면 단 몇 번의 클릭만으로 프로젝트 마일스톤 추적기를 만들고, 킥오프 미팅을 설정하고, 브레인스토밍 보드를 공유할 수 있습니다. 세부 정보는 채널을 통해 팀에 자동으로 공유되므로 모든 사람이 쉽게 협업하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.



오류를 실시간으로 파악하세요

오류는 정보와 데이터가 다양한 도구, 영상 통화, 채팅에 분산돼 있어 혼란스러울 수 있습니다. 관계자들은 업데이트를 찾고 컨텍스트 반복을 요청하여 문제 해결 프로세스를 방해하는 경우가 많으며 이로 인해 해결 속도가 느려질 수 있습니다. PagerDuty, Jira 및 Salesforce용 새로운 커넥터를 사용하면 단일 워크플로를 통해 오류를 선언하고, 문제 생성을 하고, 오류 기록을 만들고, 전용 오류 채널에 팀을 구성할 수 있습니다. 팀에서는 도구 간 컨텍스트 전환을 제거하기 위해 Slack에서 자동화를 사용할 때 오류 감지 시간이 17% 더 빨라졌다고 보고했습니다.

“목표는 오류에 대응하는 IT 팀, 새로운 소프트웨어를 빌드 및 배포하는 개발 팀, 요청을 처리하는 비즈니스 팀에 이르기까지 모든 팀에서 업무 흐름을 개선하는 것입니다.”라고 Atlassian의 기술 제품 마케팅 책임자 Ken Connally는 말합니다. “Slack과의 파트너십은 협업을 할 때 수동적이고 시간이 많이 걸리는 부분을 제거하여 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되며, 새로운 커넥터를 통해 고객이 추가적인 워크플로 자동화에 액세스하여 중요한 요청, 오류 및 개발 변경 사항에 더 잘 대응할 수 있게 되어 기쁩니다.”

손쉽게 새로운 팀 멤버를 온보딩하세요

팀원을 새로운 회사나 프로젝트에 온보딩하고 중요한 정보를 공유하는 데는 상당한 시간이 걸립니다. 신입 회원에게 필요한 문서, 연락처, 팀 프로세스를 갖추는 것은 성공에 매우 중요합니다. 도구를 Slack의 온보딩 워크플로 템플릿과 연결하면 새로운 팀 구성원이 채널에 참여하자마자 원활하게 전환할 수 있습니다. Box 파일을 자동으로 공유하고, Google Calendar의 팀 회의에 사람들을 추가하고, 환영 메시지와 함께 관련 채널에 대한 액세스를 제공하여 성공적으로 진행되도록 하세요. 자동화를 통해 새로운 팀 구성원을 온보딩하는 수동 작업을 제거함으로써 온보딩 시간을 줄이고 팀의 생산성을 높일 수 있습니다.

Slack에 자동화의 힘을 도입하세요

65개가 넘는 새로운 커넥터는 모두 오늘부터 사용할 수 있으며 앞으로 더 많은 커넥터가 출시될 예정입니다. 시작하려면 Slack 앱 디렉토리의 새로운 커넥터 페이지를 방문하여 Slack에서 구축할 수 있는 자동화를 찾아보세요.

Slack 생태계 파트너는 저희에게 연락하여 상호 고객을 위한 귀중한 자동화 및 통합 구축 기회를 모색할 수 있습니다.

워크플로는 코드가 필요하지 않도록 설계되었지만 개발자는 워크플로를 더욱 유용하게 만들 수 있습니다. 워크플로 빌더의 기능 확장에 대해 알아보세요.

상기 정보는 참고용으로 제공된 것으로, 이 정보로 구매 결정을 내리지 마십시오. 제품의 개발, 출시 시기, 기능은 Slack의 단독 재량이며 변경될 수 있습니다.