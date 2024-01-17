Mejora la automatización con los 65 nuevos conectores del Creador de flujos de trabajo

Completar una tarea o proceso diario en el trabajo suele involucrar varias herramientas, procesos y compañeros, no solo Slack. Cambiar entre tareas que no tienen nada que ver entre sí puede ser tedioso y afectar negativamente a la productividad.

No te preocupes, la automatización de Slack es la solución a este problema. Gracias a ella, optimizar las tareas o procesos de tu empresa será más fácil que nunca, sin importar tu experiencia técnica (ya seas un usuario final que quiere conectar sus herramientas o un desarrollador que quiera personalizar y alojar aplicaciones en Slack). De hecho, nuestros clientes afirman que, después de usar Slack, ahorran un 35 % más de tiempo gracias a las automatizaciones.

El año pasado, presentamos el nuevo Creador de flujos de trabajo, una herramienta sin código que permite a cualquier persona crear flujos de trabajo e incorporar esas automatizaciones en el lugar de trabajo de sus equipos. Además, con pasos de aplicaciones de terceros (llamados conectores), puedes incorporar las herramientas que usas cada día en un flujo de trabajo. Gracias a los conectores, puedes permitir que los flujos de trabajo se ejecuten en otra herramienta (como para crear una fila en una Hoja de cálculo de Google, o para añadir una tarea en el supervisor de gestión de proyectos de Asana). De esta manera, automatizar el trabajo entre tus diferentes herramientas es muy sencillo.

Hoy presentamos más de 65 nuevos conectores, de socios como Atlassian, Asana y Google, para que puedas automatizar el trabajo con más variedad de herramientas. Incorpora conectores fácilmente en tus flujos de trabajo (sin necesidad de configuraciones de back-end ni conocimientos de código) y lleva la automatización al lugar de trabajo de tus equipos, ya sea un canal o un canvas.

“La jornada promedio de un empleado se ha vuelto más compleja, ya que tienen que trabajar con herramientas y datos aislados, así como realizar tareas tediosas y repetitivas. Si proporcionamos a los empleados los recursos que necesitan para automatizar el trabajo, con sus peculiaridades, entre las diferentes herramientas que usan, les ayudamos a trabajar mejor y a no tener que cambiar constantemente de interfaces de herramientas”. Rob Seaman Vicepresidente sénior de Producto, Slack

Conecta tus herramientas de productividad favoritas

Puedes encontrar los conectores en el Centro de automatizaciones de Slack y en nuestra nueva página de conectores del Directorio de Aplicaciones de Slack, donde podrás explorar los diferentes conectores de tus herramientas de productividad favoritas y empezar a crear flujos de trabajo directamente con plantillas prediseñadas. Las posibilidades son infinitas: desde dar el pistoletazo de salida a tus proyectos en Asana a incluir datos en Hojas de cálculo de Google o incorporar a los nuevos miembros de tus equipos con los recursos adecuados de Box.

“Juntos, Asana y Slack convierten las conversaciones en hechos y mejoran los resultados empresariales gracias a la automatización”, Afirma Katie Guzman, directora de Producto Principal de Asana. “En nuestra vida laboral, que cada vez es más complicada y cuenta con más datos, notificaciones y comunicaciones interdepartamentales, este tipo de mejoras de automatización son esenciales para centrarnos en lo que de verdad importa, colaborar de manera más eficiente y tomar decisiones más rápido”.

“El Creador de flujos de trabajo de Slack ha ayudado a reinventar la forma de trabajar de nuestros equipos optimizando los procesos de préstamos y agilizando la toma de decisiones entre departamentos”, cuenta Andrew Bennett, director general de Provide. “La nueva capacidad para conectar sin problemas aún más herramientas de terceros en Slack es la pieza que faltaba para mejorar la productividad”.

Veamos algunos ejemplos de cómo estos conectores pueden funcionar en tus flujos de trabajo automatizados.

Inicia proyectos con facilidad

Iniciar un proyecto puede ser complicado. Debes reunir al equipo adecuado, empezar a trabajar con las herramientas de gestión de proyectos y configurar herramientas de colaboración para ponerlo en marcha. Contar con un proceso estandarizado para pasar de una idea a una realidad te permite ahorrar tiempo y mejorar la productividad de tu equipo. Con el Creador de flujos de trabajo, puedes usar una plantilla de flujo de trabajo personalizada y conectar las herramientas que usas a diario para estandarizar la manera de iniciar proyectos, lo que te permite agilizar su entrega. Con los nuevos conectores para Asana, Zoom y Miro, podrás crear un registro de objetivos de lanzamiento y compartir un tablero para añadir ideas con solo unos clics. La información se compartirá con tu equipo en un canal, de manera que todo el mundo pueda empezar a colaborar y a tomar decisiones con total facilidad.



Controla las incidencias en tiempo real

Las incidencias pueden ser todo un caos, con la información desperdigada por diferentes herramientas, videollamadas y chats. Las partes involucradas suelen interrumpir el proceso de solución de problemas buscando novedades y pidiendo un contexto que ya deberían tener. Todo esto puede ralentizar la resolución de las incidencias. Con los nuevos conectores para PagerDuty, Jira y Salesforce, puedes abrir una incidencia, crear un problema, crear un registro de la incidencia y montar un equipo en un canal dedicado, todo mediante un solo flujo de trabajo. Los equipos afirman que tardan un 17 % menos de tiempo en detectar incidencias cuando usan la automatización en Slack para olvidarse de cambiar de herramienta constantemente.

“Nuestro objetivo es hacer que el trabajo fluya para todo el mundo, desde los equipos de TI que responden a las incidencias hasta los equipos de desarrollo que crean e implementan nuevo software, pasando por los equipos de negocio que resuelven las solicitudes”, dice Ken Connally, director de Marketing de Productos Técnicos en Atlassian. “Nuestra asociación con Slack nos permite cumplir ese objetivo minimizando aún más la parte manual y lenta del trabajo, y nos alegra ver que estos nuevos conectores ayudan a los clientes a acceder a una mayor automatización de los flujos de trabajo para responder mejor a las solicitudes importantes, las incidencias y los cambios de desarrollo”.

Incorpora a nuevos miembros de tu equipo sin complicaciones

Incorporar nuevos miembros a una nueva empresa o proyecto, así como compartir la información que deben tener, es un proceso que lleva bastante tiempo. Proporcionar a los nuevos miembros los documentos, contactos y procesos de equipo necesarios es esencial para que todo vaya bien. Conecta tus herramientas con la plantilla del flujo de trabajo de incorporación en Slack para que la transición de los nuevos miembros de tus equipos sea sencilla desde el primer minuto en el que se unan a un canal. Comparte automáticamente archivos de Box, añade personas a reuniones de equipo o a Google Calendar y proporciona acceso a canales importantes (todo con su correspondiente mensaje de bienvenida) para que cojan el ritmo lo antes posible. Reduce los tiempos de incorporación y mejora la productividad de tu equipo dejando que la automatización se encargue de las partes más tediosas de incorporar a nuevos miembros.

Libera el poder de la automatización en Slack

Los más de 65 nuevos conectores ya están disponibles, y vendrán seguidos de muchos más aún. Para empezar, visita nuestra nueva página de conectores en el Directorio de Aplicaciones de Slack para descubrir las automatizaciones que puedes crear.

Los socios del ecosistema de Slack pueden escribirnos para conocer las oportunidades de crear automatizaciones e integraciones útiles para nuestros clientes comunes.

Aunque los flujos de trabajo están pensados para no necesitar ningún tipo de código, los desarrolladores pueden ampliar todavía más su utilidad. Obtén más información sobre cómo ampliar la funcionalidad del Creador de flujos de trabajo.

La información anterior solo tiene fines informativos. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.