Optimisez vos automatisations grâce à 65 nouveaux connecteurs dans le générateur de flux de travail

Au travail, vous avez souvent besoin de jongler entre plusieurs outils, processus et partenaires en plus de Slack pour accomplir vos tâches quotidiennes. Le fait de basculer entre différentes tâches déconnectées peut fortement nuire à votre productivité.

Grâce aux automatisations Slack, vous pouvez oublier ces tracas. Que vous souhaitiez connecter vos outils ou personnaliser et héberger des applications dans Slack, les automatisations vous permettent de rationaliser tout type de tâche ou de processus métier. Nos clients constatent d’ailleurs un gain de temps supplémentaire de 35 % grâce aux automatisations Slack.

L’an passé, nous avons lancé une toute nouvelle version de notre générateur de flux de travail, un outil sans code qui permet de créer des flux de travail afin de faire profiter toutes les équipes des automatisations. Et grâce à des étapes d’applications tierces, appelées connecteurs, vous pouvez même intégrer les outils que vous utilisez au quotidien dans vos flux de travail. Avec les connecteurs, vous pouvez faire en sorte que vos flux de travail apportent des modifications dans d’autres outils, comme créer une ligne dans un fichier Google Sheets ou ajouter une tâche dans Asana, afin de facilement déployer des automatisations dans tous vos outils.

Aujourd’hui, nous présentons plus de 65 nouveaux connecteurs, de nos partenaires comme Atlassian, Asana ou Google, qui vous permettent de repousser les limites de vos automatisations. Intégrez facilement ces connecteurs dans vos flux de travail, sans devoir coder une seule ligne, et laissez vos équipes profiter de vos automatisations, directement dans un canal ou un canevas.

« Le travail quotidien des salariés est de plus en plus complexe, et ils doivent effectuer des tâches chronophages et répétitives en utilisant des outils et données cloisonnés. En leur donnant accès aux ressources dont ils ont besoin pour automatiser leurs tâches spécifiques et utiliser leurs outils favoris, nous leur permettons de repousser les limites de leur productivité. » Rob Seaman Vice-président senior des produits, Slack

Connectez vos outils de productivité favoris

Rendez-vous dans le hub d’automatisation de Slack, ou sur notre nouvelle page des connecteurs dans la liste des applications Slack, pour parcourir l’ensemble des connecteurs pour vos applications favorites et créer des flux de travail à l’aide de modèles prêts à l’emploi. Qu’il s’agisse de lancer un projet dans Asana ou de saisir des données dans un fichier Google Sheets, ou encore de faciliter l’intégration des nouvelles recrues en leur présentant toutes les ressources utiles, les possibilités sont infinies.

« Combinés, Asana et Slack permettent de transformer les conversations en décisions et de maximiser les résultats grâce aux automatisations », explique Katie Guzman, responsable produit chez Asana. « Au quotidien, nous devons traiter de plus en plus de données, notifications et communications transversales, et les automatisations avancées comme celles-ci sont essentielles pour nous permettre de mieux nous focaliser sur les tâches stratégiques, de collaborer plus efficacement et d’accélérer la prise de décision. »

« Le générateur de flux de travail de Slack nous a permis de repenser le travail de nos équipes en rationalisant les processus de prêt et en accélérant la prise de décision transversale », explique Andrew Bennett, CEO chez Provide. « Cette nouvelle possibilité de se connecter facilement à encore plus d’outils tiers dans Slack change la donne en matière de productivité. »

Voici quelques exemples de la manière dont ces nouveaux connecteurs peuvent s’intégrer dans vos flux automatisés.

Démarrez facilement vos projets

Le lancement d’un projet n’est pas forcément de tout repos. Vous devez réunir la bonne équipe, vous commencez à travailler dans vos outils de gestion de projets, et vous mettez en place des outils de collaboration au fur et à mesure. Avec un processus standardisé pour l’ensemble du cycle de vie du projet, votre équipe gagne du temps et est plus productive. Grâce au générateur de flux de travail, vous pouvez utiliser un modèle personnalisé et connecter les outils que vous utilisez au quotidien pour standardiser le lancement et accélérer l’exécution de vos projets. Avec les nouveaux connecteurs pour Asana, Zoom et Miro, vous pouvez suivre les étapes de vos projets, organiser une réunion de lancement et mettre en commun toutes vos idées en quelques clics à peine. Toutes les informations sont automatiquement partagées avec votre équipe dans un canal, pour que chacun puisse facilement collaborer et prendre des décisions.



Gérez les incidents en temps réel

La gestion des incidents peut être confuse, surtout lorsque les informations et données sont distribuées dans différents outils et différents formats. Les intervenants doivent souvent demander plusieurs fois les mêmes informations, ce qui ralentit les résolutions. Grâce aux nouveaux connecteurs pour PagerDuty, Jira et Salesforce, vous pouvez signaler un incident, créer un ticket, créer un enregistrement pour l’incident, puis réunir l’équipe nécessaire dans un canal dédié, le tout avec un flux de travail unique. Les équipes peuvent détecter les incidents 17 % plus rapidement grâce aux automatisations dans Slack, et n’ont plus besoin de jongler entre différents outils.

« Notre objectif est de fluidifier le travail au sein de chaque équipe, qu’il s’agisse des équipes informatiques qui répondent aux incidents, des équipes de développement qui conçoivent et déploient de nouveaux logiciels ou des équipes commerciales qui répondent aux demandes », déclare Ken Connally, responsable du marketing des produits techniques chez Atlassian. « Notre partenariat avec Slack nous aide à accomplir cette mission en éliminant le côté manuel et chronophage de la collaboration, et nous sommes ravis de voir ces nouveaux connecteurs aider les clients à accéder à une automatisation supplémentaire du flux de travail afin qu’ils puissent mieux répondre aux demandes critiques, aux incidents et aux modifications de développement. »

Intégrez facilement les nouvelles recrues

Intégrer de nouvelles personnes dans une entreprise ou sur un projet, en leur fournissant toutes les informations dont elles ont besoin, est très chronophage. Pour bien réussir, les nouveaux membres ont besoin d’avoir accès à tous les documents, contacts et processus nécessaires. Connectez vos outils au modèle de processus d’intégration dans Slack pour permettre aux nouveaux arrivants de se mettre facilement à jour en rejoignant un canal. Vous pouvez partager des fichiers Box, ajouter des participants aux réunions d’équipe sur Google Agenda et donner les accès à tous les canaux utiles, avec un message de bienvenue, pour garantir une expérience optimale pour tous les nouveaux arrivants. Accélérez l’intégration des nouveaux membres et boostez la productivité de votre équipe grâce aux automatisations.

Exploitez la puissance de l’automatisation dans Slack

Ces 65 nouveaux connecteurs sont disponibles dès maintenant et d’autres sont prévus ultérieurement. Pour vous lancer, rendez-vous sur notre toute nouvelle page des connecteurs dans la liste des applications Slack et découvrez une infinité de possibilités.

Les partenaires de notre écosystème peuvent nous contacter pour discuter de la possibilité de développer des automatisations et des intégrations utiles pour nos clients.

Et si nos flux de travail sont conçus pour être utilisés au quotidien sans avoir besoin de coder, les développeurs peuvent aller encore plus loin. Découvrez comment vous pouvez repousser les limites du générateur de flux de travail.

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.