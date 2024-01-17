Noch mehr Automatisierung mit 65 neuen Konnektoren in Workflow-Builder

Wenn du bei der Arbeit eine Aufgabe oder einen Prozess abschließt, musst du im Laufe eines Tages mehrere Tools, Prozesse und Beteiligte im Blick behalten, und nicht nur Slack. Das Wechseln zwischen nicht miteinander verknüpften Aufgaben kann eine kognitive Belastung darstellen, die die Produktivität bremst.

Und hier kommt die Automatisierung in Slack ins Spiel. Dank ihr ist es ganz einfach, beliebige Aufgaben oder Geschäftsprozesse unabhängig von deinem technischen Fachwissen zu optimieren ‒ seien es Endbenutzer:innen, die ihre Tools gern vernetzen würden, oder Entwickler:innen, die Apps in Slack benutzerdefiniert anpassen und hosten. Tatsächlich melden Kund:innen mit Automatisierungen in Slack einen 35%igen Anstieg der Zeitersparnis.

Im letzten Jahr haben wir einen brandneuen Workflow-Builder eingeführt, unser codefreies Tool, mit dem alle in der Lage sind, Workflows zu erstellen und die Automatisierungen nahtlos dorthin zu bringen, wo Teams bereits arbeiten. Und mit Schritten aus Drittanbieter-Apps, sogenannten Konnektoren, kannst du sogar deine tagtäglich verwendeten Tools in einen Workflow integrieren. Mit Konnektoren kannst du zulassen, dass Workflows in einem anderen Tool eine Aktion ausführen ‒ etwa eine Zeile in einer Google Tabelle erstellen oder deinem Projektmanagement-Tracker in Asana eine Aufgabe hinzufügen. Damit lässt sich Arbeit, die sich über mehrere deiner Tools erstreckt, ganz einfach automatisieren.

Heute präsentieren wir mehr als 65 neue Konnektoren von Partnern wie Atlassian, Asana und Google, mit denen du die Arbeit mit noch mehr deiner beliebtesten Arbeitstools automatisieren kannst. Füge ganz einfach Konnektoren in deine Workflows ein ‒ Backend-Setup- oder Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich ‒ und bringe diese Automatisierung dorthin, wo dein Team bereits arbeitet, sei es in einem Channel oder an einem Canvas.

„Die alltägliche Arbeit von durchschnittlichen Mitarbeitenden ist zu komplex geworden. Sie sind gezwungen, mit isolierten Tools und Daten zu arbeiten, und zwar an zeitaufwändigen, wiederkehrenden Aufgaben. Indem wir Mitarbeitenden die Ressourcen bereitstellen, die sie brauchen, um die Arbeit zu automatisieren, die individuell zu ihren jeweiligen Herausforderungen und allen Tools gehört, die sie kennen und lieben, versetzen wir sie in die Lage, Kontextwechsel auf ganz neue Art und Weise zu reduzieren.“ Rob Seaman SVP Product, Slack

Vernetze deine liebsten Produktivitätsprodukte

Du findest Konnektoren über den Automatisierungs-Hub in Slack und unsere neue Konnektoren-Seite im App-Verzeichnis von Slack, wo du Konnektoren deiner Lieblings-Produktivitätstools durchsuchen und sofort mit vorkonfigurierten Vorlagen Workflows erstellen kannst. Von Projektstarts in Asana über Dateneingaben in Google Tabellen bis hin zum schnellen Onboarding neuer Teammitglieder mit den richtigen Ressourcen aus Box: Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

„Gemeinsam tragen Asana und Slack dazu bei, durch Automatisierung Unterhaltungen in Aktionen umzuwandeln und Geschäftsergebnisse zu verbessern“, sagt Katie Guzman, Head of Core Product bei Asana. „In unserem immer geschäftigeren Arbeitsalltag, der voller Daten, Benachrichtigungen und funktionsübergreifender Kommunikation steckt, sind Fortschritte in der Automatisierung wie diese entscheidend, um sich auf die Hauptprioritäten zu konzentrieren, effizienter zusammenzuarbeiten und schneller entscheiden zu können.“

„Der Workflow-Builder von Slack hat geholfen, die Arbeitsweise unserer Teams durch Optimierung der Kreditabläufe und Beschleunigung funktionsübergreifender Entscheidungsfindung neu zu gestalten“, sagt Andrew Bennett, CEO von Provide. „Die neue Fähigkeit, noch mehr Tools von Drittanbietern nahtlos in Slack zu integrieren, verändert das Konzept der Produktivität grundlegend.“

Gehen wir ein paar Beispiele durch, wie diese neuen Konnektoren innerhalb deiner automatisierten Workflows funktionieren können.

Starte Projekte mit Leichtigkeit

Das Starten von Projekten kann mühselig sein. Du musst das richtige Team zusammenstellen, mit der Arbeit in deinen Projektmanagement-Tools beginnen und die Tools für die Zusammenarbeit einrichten, damit alles Fahrt aufnimmt. Ein Standardprozess für den Weg von der Idee zur Ausführung kann Zeit sparen und der Produktivität deines Teams einen Schub geben. Mit dem Workflow-Builder kannst du über eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage die Tools, die du tagtäglich nutzt, vernetzen und so deine Art, Projekte zu starten, vereinheitlichen, sodass das Projekt schneller fertig wird. Mit neuen Konnektoren für Asana, Zoom und Miro lassen sich Tracker für Projektmeilensteine erstellen, ein Start-Meeting ansetzen und Brainstorming teilen, und das alles mit nur wenigen Klicks. Die Einzelheiten werden automatisch in einem Channel mit deinem Team geteilt, und alle können so zusammen arbeiten und unkompliziert entscheiden.



Behalte über Vorfälle in Echtzeit den Überblick

Vorfälle können chaotisch sein, wenn Informationen und Daten über diverse Tools, Videoanrufe und Chats verstreut sind. Beteiligte Personen unterbrechen den Prozess der Fehlerbehebung häufig, um neue Informationen zu suchen, und bitten erneut um Zusammenhänge, was die Lösung verlangsamen kann. Mit neuen Konnektoren für PagerDuty, Jira und Salesforce kannst du einen Vorfall ausrufen, im System anlegen, eine Aufzeichnung des Vorfalls erstellen und dein Team in einem eigenen Vorfalls-Channel versammeln, und das alles in einem einzigen Workflow. Teams melden eine um 17 % schnellere Vorfallserkennung, wenn die Automatisierung in Slack genutzt wird, um den Kontextwechsel zwischen Tools zu eliminieren.

„Unser Ziel ist es, die Arbeit in jedem Team zu vereinfachen – von IT-Teams, die auf Vorfälle reagieren, über Entwicklungsteams, die neue Software entwickeln und bereitstellen, bis hin zu Geschäftsteams, die Anfragen bearbeiten“, sagt Ken Connally, Head of Technical Product Marketing bei Atlassian. „Unsere Partnerschaft mit Slack hilft uns dabei, diese Mission zu erfüllen, indem wir die manuellen, zeitaufwändigen Teile der Zusammenarbeit weiter eliminieren, und wir freuen uns, dass diese neuen Konnektoren unseren Kund:innen den Zugang zu zusätzlicher Workflow-Automatisierung ermöglichen, damit sie besser auf kritische Anfragen, Vorfälle und Entwicklungsänderungen reagieren können.“

Sorge für ein müheloses Onboarding neuer Teammitglieder

Das Onboarding von Teammitgliedern in einem neuen Unternehmen oder Projekt und das Teilen wichtiger Informationen nimmt viel Zeit in Anspruch. Neue Teammitglieder mit den notwendigen Dokumenten, Kontaktdaten und Team-Vorgehensweisen auszustatten, ist für ihren Erfolg entscheidend. Vernetze deine Tools mit der Workflow-Vorlage für das Onboarding in Slack und erleichtere neuen Teammitgliedern damit den Einstieg, sobald sie einem Channel beitreten. Teile automatisch Box-Dateien , füge Personen im Google Kalender zu Team-Meetings hinzu und gewähre Zugriff auf relevante Channels ‒ all das begleitet von einer Willkommensnachricht ‒, damit sie sofort voll loslegen können. Verringere die Dauer des Onboardings und steigere die Produktivität deines Teams, indem du mithilfe von Automatisierung die manuellen Arbeit beim Onboarding neuer Mitglieder beseitigst.

Schöpfe das Potential der Automatisierung in Slack voll aus

Die mehr als 65 neuen Konnektoren sind allesamt heute verfügbar, und in Zukunft kommen noch mehr dazu. Besuche gleich unsere brandneue Konnektoren-Seite im App-Verzeichnis von Slack und entdecke, welche Automatisierungen du in Slack erstellen kannst.

Partner:innen im Slack-Ökosystem können uns kontaktieren, um Möglichkeiten der Erstellung wertvoller Automatisierungen und Integrationen für unsere gemeinsamen Kund:innen zu erforschen.

Und Workflows sind zwar so ausgelegt, dass kein Code erforderlich ist, doch Entwickler:innen können sie sogar noch nützlicher machen. Erfahre mehr über die Erweiterung der Funktionen des Workflow-Builders.

Der obige Text dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.