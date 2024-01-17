Potenzia l’automazione con 65 nuovi connettori in Workflow Builder

Per completare un’attività o un processo di lavoro, di solito durante la giornata è necessario destreggiarsi tra diversi strumenti, processi e persone coinvolte, non solo Slack. Il passaggio tra varie attività non correlate può creare un carico cognitivo che ostacola la produttività.

Qui è dove l’automazione di Slack può aiutare: indipendentemente dalle competenze tecniche, semplifica l’ottimizzazione di qualsiasi attività o processo aziendale, dagli utenti finali che vogliono connettere i propri strumenti agli sviluppatori che personalizzano e ospitano le app in Slack. Infatti, i clienti evidenziano un aumento del 35% nel risparmio di tempo grazie alle automazioni dopo aver usato Slack.

L’anno scorso abbiamo introdotto un Workflow Builder completamente nuovo, il nostro strumento senza codice che mette chiunque in grado di creare workflow e integrare in modo fluido queste automazioni nel posto dove i tuoi team già lavorano. E con i passaggi di app di terze parti, detti connettori, puoi anche incorporare gli strumenti che utilizzi quotidianamente in un workflow. Con i connettori, puoi consentire ai workflow di eseguire azioni in un altro strumento, come creare una riga in un foglio Google o aggiungere un’attività al piano di gestione dei progetti in Asana, semplificando l’automazione del lavoro in tutti i tuoi strumenti.

Oggi introduciamo più di 65 nuovi connettori, di partner come Atlassian, Asana e Google, per consentirti di automatizzare il lavoro in molti altri dei tuoi strumenti preferiti dell’ambiente di lavoro. Integra facilmente i connettori nei tuoi workflow, senza la necessità di configurazioni back-end o competenze di codifica, e porta l’automazione nel posto dove lavora il tuo team, che sia un canale o un canvas.

“La giornata lavorativa di un dipendente medio è diventata troppo complessa poiché è obbligato a lavorare con dati e strumenti isolati e su attività lunghe e ripetitive. Mettendo a disposizione dei dipendenti le risorse necessarie ad automatizzare il lavoro in modo specifico per le sfide che devono affrontare e negli strumenti che conoscono e apprezzano, diamo loro la possibilità di lavorare al meglio e ridurre i cambi di contesto a un livello completamente nuovo.” Rob Seaman Vicepresidente senior di prodotto, Slack

Connetti i tuoi strumenti preferiti essenziali per la produttività

Puoi trovare i connettori nell’hub di automazione di Slack e nella nostra nuova pagina dei connettori nell’App Directory di Slack, dove puoi sfogliare i connettori dei tuoi strumenti preferiti essenziali per la produttività e iniziare a creare workflow immediatamente con modelli preconfigurati. Dall’avvio di progetti in Asana all’inserimento di dati nei Fogli Google o l’onboarding rapido dei nuovi membri del team con le risorse giuste in Box, le possibilità sono infinite.

“Insieme, Asana e Slack aiutano a trasformare le conversazioni in azione e ottenere migliori risultati aziendali con l’automazione”, afferma Katie Guzman, responsabile di prodotto in Asana. “Nelle nostre vite lavorative sempre più frenetiche, piene di dati, notifiche e comunicazioni interfunzionali, progressi dell’automazione come questi sono fondamentali per concentrarsi sulle priorità chiave, collaborare in modo più efficiente e prendere le decisioni più rapidamente.”

“Workflow Builder di Slack ha contribuito a ridefinire il modo di lavorare dei nostri team semplificando il processo di integrazione e velocizzando il processo decisionale interfunzionale”, dichiara Andrew Bennett, CEO di Provide. “La nuova capacità di connettere in modo fluido altri strumenti di terze parti rappresenta una vera rivoluzione per la produttività.”

Esaminiamo alcuni esempi del modo in cui questi connettori possono operare all’interno dei workflow automatizzati.

Avvia i progetti con facilità

L’avvio di un progetto può presentare diverse sfide. Devi riunire il team giusto, iniziare a lavorare negli strumenti di gestione del progetto e configurare gli strumenti di collaborazione per far partire il lavoro. La possibilità di avvalersi di un processo standard per passare dalla teoria alla pratica può far risparmiare tempo e aumentare la produttività del team. Con Workflow Builder, puoi usare un modello di workflow personalizzato e connettere gli strumenti che utilizzi quotidianamente per standardizzare il modo in cui avvii i progetti, accelerandone il completamento. Con i nuovi connettori per Asana, Zoom e Miro, puoi creare un piano delle milestone del progetto, preparare una riunione di kickoff e condividere una bacheca per il brainstorming, tutto con pochi clic. I dettagli vengono automaticamente condivisi con il team in un canale in modo che tutti possano iniziare a collaborare e prendere decisioni con facilità.



Mantieni il controllo degli incidenti in tempo reale

Gli incidenti possono essere caotici, con informazioni e dati distribuiti in vari strumenti, videochiamate e chat. Le parti coinvolte spesso interrompono il processo di individuazione dei problemi cercando aggiornamenti e chiedendo di ripetere il contesto, il che può rallentare i tempi per la risoluzione. Con i nuovi connettori per PagerDuty, Jira e Salesforce, puoi dichiarare un incidente, creare un ticket, creare un record dell’incidente e riunire il team in un canale dedicato, il tutto con un unico workflow. I team riportano tempi più veloci del 17% per rilevare gli incidenti utilizzando l’automazione in Slack per eliminare il cambio di contesto tra strumenti.

“Il nostro obiettivo è agevolare il flusso di lavoro in ogni team, dai team IT che rispondono agli incidenti ai team di sviluppo che creano e distribuiscono nuovo software ai team commerciali che soddisfano le richieste”, afferma Ken Connally, responsabile del marketing dei prodotti tecnici in Atlassian. “La nostra partnership con Slack ci aiuta a compiere questa missione eliminando ulteriormente gli aspetti lunghi e manuali della collaborazione. Siamo entusiasti di vedere che questi nuovi connettori aiutano i clienti ad accedere a una maggiore automazione con i workflow per riuscire a rispondere meglio a richieste, incidenti e modifiche di sviluppo critiche.”

Esegui l’onboarding di nuovi membri del team senza sforzo

L’onboarding dei membri del team in una nuova azienda o progetto e la condivisione delle informazioni importanti richiedono molto tempo. Mettere a disposizione dei nuovi membri i documenti, i contatti e i processi necessari è fondamentale per il successo. Connetti gli strumenti con il modello di workflow per l’onboarding in Slack per facilitare una transizione fluida per i nuovi membri del team non appena entrano in un canale. Condividi automaticamente file di Box, aggiungi persone alle riunioni di team in Google Calendar e fornisci l’accesso ai canali rilevanti, con l’aggiunta di un messaggio di benvenuto, per assicurarti che tutti siano immediatamente operativi. Riduci il tempo di onboarding e aumenta la produttività del team facendo in modo che l’automazione riduca il lavoro manuale per l’onboarding di nuovi membri.

Libera la potenza dell’automazione in Slack

Tutti gli oltre 65 connettori sono disponibili subito e altri sono in arrivo. Per iniziare, visita la nostra nuova pagina dei connettori nell’App Directory di Slack per scoprire le automazioni che puoi creare in Slack.

I partner dell’ecosistema di Slack possono contattarci per scoprire le opportunità di creare preziose automazioni e integrazioni per i nostri clienti comuni.

Inoltre, anche se i workflow sono progettati per non richiedere codice, gli sviluppatori possono renderli ancora più utili. Scopri come estendere la funzionalità di Workflow Builder.

Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.