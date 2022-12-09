더 새로워진 Slack의 로드맵, Slack Tour Seoul ‘22

Slack Korea가 새로운 Slack의 로드맵을 손에 쥐고 고객들을 만났습니다. 소프트웨어 테크놀로지 분야 역사상 가장 빠르게 성장한 Slack은 11월 8일에 개최된 Slack Tour Seoul ‘22 콘퍼런스를 통해 Slack을 사랑해준 고객들과 소통했습니다. 이날 행사에는 정응섭 Slack 한국 지사장과 세이지 사사키 Slack 한국/일본 세일즈 대표 등이 키노트 세션을 진행하며 Slack의 새로운 미래를 제시했습니다.

Slack Tour Seoul ‘22 콘퍼런스는 오프라인 행사와 함께 온라인으로도 동시 생중계되었는데요. 온라인 생중계에 참석한 참가자들은 실시간 채팅, 세션에 대한 질문 등을 통해 적극적으로 소통하며 행사를 즐겼습니다. 이날 행사에서는 Amazon Web Services(AWS), Atlassian 등의 앱을 Slack과 통합하는 방법에 관한 시연과 Slack 캔버스를 포함한 업데이트 발표도 이뤄졌습니다. 2023년 출시 예정인 Slack 캔버스는 업무에 필요한 리소스를 구성하고 공유할 수 있는 기능입니다. 그 밖에도 삼성전자 MX사업부, SK주식회사 C&C, 11번가 등 Slack과 함께하는 국내 유수의 파트너사가 하이브리드 환경에서 업무 효율을 높이는 그들만의 노하우를 나누었습니다.

요즘 시대의 가치, ‘정보’의 흐름을 책임지는 Slack

정응섭 Slack 한국 지사장은 ‘Accelerate the Future of Work for the New Economy’라는 주제로 진행된 키노트 세션에서 Digital HQ로서의 Slack에 관해 이야기했습니다. Digital HQ로서의 Slack은 크게 4가지로 이뤄집니다. 이를 통해 Slack은 대기업부터 스타트업에 이르는 모든 엔터프라이즈 비즈니스를 위한 솔루션을 제공하죠.

채널 : 부서 이기주의와 조직 내의 사일로(Silo)를 제거해 협업을 위한 커뮤니케이션 환경 구축 업무 방식의 유연화: 허들 , 클립 등으로 불필요한 업무 단계를 줄이고 실시간으로 빠르게 소통 워크플로 : 조직 구성원이 실제 업무를 진행하는 프론트엔드에서의 반복적인 일상 업무를 자동화 보안 : 조직 내부의 정보가 바깥으로 새지 않도록 안전하게 관리

많은 엔터프라이즈 비즈니스가 돈의 흐름, 물건의 흐름, 사람의 흐름을 관리하는 데 집중합니다. 그러나 Slack은 여기에 정보의 흐름을 더합니다. Digital HQ의 핵심 가치는 정보와 사람의 상호작용을 만들어주는 것입니다. 사람과 시스템을 연결하고, 사람과 사람을 연결하고, 조직 내부와 외부를 연결함으로써 말이죠. Digital HQ 덕분에 공동의 비즈니스 목표를 향해 협업하는 것이 가능해졌고, 나아가 기업 운영의 속도도 빨라졌습니다.

손부한 Salesforce 한국 지사 대표는 “시공간의 제약 없이 본사의 기능을 디지털상으로 구현하는 것”이 Digital HQ라고 말합니다. 코로나19로 인한 팬데믹 이후 많은 조직이 업무 프로세스를 비대면 환경으로 빠르게 전환했고, 의사결정의 많은 부분이 디지털화되었습니다. Salesforce와 Slack의 통합으로 Salesforce Customer 360의 새로운 참여 시스템의 하나로 재탄생한 Slack은 이러한 비대면 환경에서 효율적이고 생산적으로 일할 수 있는 디지털 업무 환경을 제공합니다.

Slack은 지난 3년간 국내 고객에게 많은 사랑을 받으며 성장해왔습니다. 이러한 사랑에 보답하고자 2022년 12월부터 일부 데이터를 한국에 저장할 수 있는 Slack의 국내 데이터 레지던시가 생깁니다. (더 자세한 설명은 Slack 헬프센터를 참조해주세요.) 데이터 레지던시는 조직의 데이터가 물리적・지리적으로 위치하는 곳을 말합니다. 앞으로 Slack의 국내 고객들은 메시지 데이터 및 파일의 저장 지역을 한국으로 설정할 수 있습니다. 정응섭 Slack 한국 지사장은 “앞으로도 꾸준한 기능 업데이트로 국내 고객에게 더 많은 가치를 제공하고, Digital HQ에서 업무의 생산성을 높일 수 있도록 노력할 것”이라는 계획을 밝혔습니다.

함께할수록 더욱 빛나는 Slack과 AWS

Slack은 AWS와 떼려야 뗄 수 없는 깊은 관계를 맺고 있습니다. 사실상 Slack 고객의 상당수가 AWS의 고객이라고 해도 과언이 아니죠. 이러한 이유로 Slack은 새로운 서비스를 만들 때 AWS의 기술진과 상의해 개발하려고 노력합니다. 함기호 AWS Korea 대표는 이번 행사에서 “앞으로도 수많은 Slack 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정의 든든한 파트너로서 Slack과 함께하겠다”고 말하기도 했습니다.

정영민 AWS 솔루션 아키텍트는 Amazon Chime을 위한 ChatOps 서비스인 AWS ChatBot 등 다양한 데모를 시연하며 Slack과 AWS의 통합을 선보였습니다. AWS ChatBot은 시스템을 포괄적으로 이해할 수 있는 외부 플랫폼으로서 효율적인 옵저버빌리티(Observability)를 지원합니다. AWS ChatBot을 Slack과 통합하면 손쉽게 Amazon Chime 채팅방과 Slack 채널을 연결할 수 있는데요. 이후에는 채널을 통해 코드 변경에 대한 리뷰 혹은 승인이 가능하고, Slack에서 AWS 개발자 도구 알림을 수신할 수 있으며, 실제 인프라 변경 작업을 채널 안에서 진행할 수 있습니다.

더 많은 시너지를 내는 Slack과 Atlassian의 통합

Slack의 많은 고객은 Atlassian 앱을 활용해 신속하게 문제를 해결하고, 작업을 모니터링합니다. 정광섭 Atlassian 수석 엔지니어는 더 많은 고객의 편리를 위해 이번 행사에서 Slack을 더 강력하게 만드는 Atlassian의 대화형 티켓팅 시스템을 소개했습니다.

Atlassian의 대화형 티켓팅 Halp는 Slack과 같은 대화 기반 플랫폼에서 실시간으로 이뤄지는 지원입니다. Slack에서 발생하는 요청을 쉽고 빠르게 관리하는 방법이죠. Atlassian Halp를 사용하면 채팅으로 실시간 대화를 주고받으며 티켓을 빠르게 해결하고, 시간을 절약할 수 있습니다. 사전에 지정한 이모티콘을 사용해 메시지를 티켓으로 빠르게 전환하고, 모든 사용자에게 티켓 진행 상황을 실시간으로 업데이트합니다. 정광섭 Atlassian 수석 엔지니어는 데모를 시연하면서 더 많은 시너지를 내는 Slack과 Atlassian의 긴밀한 통합을 소개했습니다.

Slack은 더 많은 사람의 업무 라이프를 더 재미있고, 더 유연하고, 더 생산성 있게 바꿀 수 있도록 지원합니다. Slack Tour Korea ‘22 는 이러한 Slack의 로드맵을 한눈에 살펴볼 수 있는 자리였습니다. Slack은 앞으로도 하이브리드 업무 환경에서 일하는 수많은 국내 고객의 원활한 협업을 지원할 것입니다.

