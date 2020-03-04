Como trabalhar quando o escritório precisa fechar

Clique aqui para saber como trabalhar remotamente no Slack.

Não será uma surpresa dizer que na Slack todo mundo usa o Slack. Todo mundo usa, é verdade. Todos os dias, usamos o Slack para conectar escritórios em todo o mundo, de Nova York a Munique, Pune e Tóquio. A empresa é administrada com nosso próprio produto.

Neste momento, assim como todas as outras pessoas, estamos pensando na saúde dos nossos funcionários e suas famílias e comunidades e em como isso muda a maneira como trabalhamos juntos para ajudar a conter a propagação da infecção. Nós, como muitas empresas, temos funcionários trabalhando remotamente que no cotidiano estariam juntos em um escritório. Muitas vezes nos perguntam como usamos o Slack na Slack, então esta é uma boa oportunidade para compartilhar o que aprendemos sobre como o trabalho remoto muda a maneira como usamos nosso produto.

Confira alguns hábitos e truques da Slack que ajudam a fazer o trabalho em equipe funcionar para os nossos novos colegas remotos. A maioria deles é fácil e rápido de adotar. Se você quiser saber mais sobre o trabalho remoto no Slack, além dessas dicas, confira um conjunto completo de dicas, artigos e histórias na nossa biblioteca de recursos.

A mudança para o trabalho remoto pode interferir no funcionamento das organizações. Estamos aqui para ajudar. No fim desta postagem, há informações sobre webinars e consultas individuais para ajudar você a fazer a transição para o trabalho remoto.

1. Crie um canal de anúncios

Na Slack, cada departamento tem um canal de comunicados, um canal definido como somente leitura para a maioria dos funcionários, mas que os administradores, os gerentes e o pessoal de comunicações internas podem usar para postar informações importantes. Em momentos como este, esses canais se tornam vitais e obrigatórios. As informações não são mais sobre no menu do almoço, mas sobre as atualizações de fechamento do escritório, recomendações sobre viagens e serviços e apoio que damos para nossos funcionários, além das suas famílias e comunidades.

Saiba como gerenciar as permissões de postagem no canal.

2. Use status personalizados

Usamos muitos status personalizados e emojis relacionados na sede da Slack para que as pessoas saibam de uma vez se estamos em férias, no trânsito, em uma reunião ou trabalhando remotamente. Quando todos estão trabalhando remotamente, é claro, essa última opção fica óbvia, e a maneira como usamos o status muda. Nossos colegas não conseguem mais saber se estamos na frente do computador ou não. Então, é preciso definir um status personalizado para informar quando saímos, estamos off-line, em chamadas ou se levará muito tempo para responder. Bônus: é possível defini-los para expirar automaticamente. Por exemplo, “no almoço” é um status que pode desaparecer após uma hora.

Saiba como definir o status e a disponibilidade no Slack.

3. Faça as reuniões nos canais

Esta não é só uma ótima prática de trabalho remoto, também é uma excelente maneira de descobrir quais reuniões podem ser eliminadas como um todo. Para uma reunião de status semanal, defina um horário específico do dia em que todos devem postar o status em um canal do projeto. É possível fazer perguntas em uma conversa (se for só para uma pessoa) ou em um canal (se for para todos/a maioria). Todos podem ver o que está sendo feito pelos colegas e recebem atas da reunião automaticamente.

Conteúdo relacionado: o Twitter organiza reuniões gerais virtuais com um público global usando o Slack e o Google Meet. Veredito do CEO Jack Dorsey: “funcionou perfeitamente”. O diretor de RH do Twitter diz ao repórter que a experiência já está mudando as perspectivas.

Saiba mais sobre as reuniões que funcionam e não funcionam no Slack.

4. Não se esqueça das mensagens diretas

As mensagens diretas também têm um papel importante. Na Slack, a maior parte do trabalho acontece nos canais, mas, pessoalmente, o normal é girar a cadeira e perguntar: “Ei, você pode dar uma olhadinha nisso?”. Quando não é possível resolver um problema na vida real, envie o trabalho inacabado para outras pessoas em uma mensagem direta para receber feedback e ideias. Fizemos isso várias vezes ao escrever esta postagem para o blog. Trabalhamos muito nos Documentos Google e no Slack é mais fácil compartilhar o trabalho em progresso. Basta colar o link no Slack, que solicitará o ajuste das permissões de visualização se não for possível ver o documento.

5. Anote suas ideias e envie-as no Slack

Um quadro em branco… com um marcador permanente: é uma ideia terrível na vida real, mas perfeita quando se trabalha remotamente. E usando papel. Para quem pensa visualmente, pode ser difícil acabar com esse hábito ao trabalhar fora do escritório. Você rabisca suas ideias em um pedaço de papel, tira uma foto com o smartphone e carrega diretamente para o canal do Slack para continuar a conversa. Com o tempo, descobrimos que fazer slides para mostrar uma ideia visualmente pode levar muito tempo para ajustar fontes, tamanho de caixas e alinhamentos de seta. Para transmitir uma ideia, basta papel e caneta (e uma câmera).

Saiba mais sobre como adicionar arquivos ao Slack.

6. Converse cara a cara, em qualquer lugar

Comunicar-se por meio da escrita pode ser difícil, principalmente em situações mais delicadas ou sutis. Às vezes, você só precisa ver o rosto do seu colega e conversar. Para fazer uma chamada rápida, use o recurso integrado de voz e vídeo do Slack. Também integramos vários serviços conhecidos de voz e vídeo. É possível configurá-los como serviço padrão e usá-los clicando no ícone Ligar para no Slack. Usamos muito o Zoom para reuniões maiores e confiamos totalmente no comando /zoom para iniciar reuniões ad hoc, mas você encontrará funcionalidades semelhantes em outros provedores integrados.

Saiba mais sobre os apps de voz, vídeo e compartilhamento de tela no Slack.

7. Compartilhe canais com fornecedores, parceiros e clientes

Quando não é possível viajar para se reunir no mesmo local, é só usar o Slack. Um canal compartilhado é um canal que existe no nosso workspace e no workspace do parceiro, que permite usar o Slack para se comunicar além das fronteiras das empresas. Hoje, usamos muito os canais compartilhados para continuar trabalhando nos projetos com parceiros, clientes e fornecedores, já que os planos de viagens precisaram ser cancelados.

Confira nosso guia de canais compartilhados.

8. Converse por meio dos emojis

Quando não é possível dizer “obrigado” ou “bom trabalho” pessoalmente, use uma reação de emoji. Logo após a publicação desta postagem no blog, um de nós postará uma mensagem em um canal para avisar sobre isso. Receberemos muitos :tada:, :100: e uma série de outros emojis personalizados nos parabenizando. O papagaio festeiro pode até aparecer por lá. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Uma reação de emoji, ou reacji (insistimos que essa palavra existe) é uma maneira rápida e organizada de se comunicar com seus colegas de equipe.

Saiba mais sobre como usar reações de emoji no Slack.

9. Recursos adicionais

Novamente, você encontrará mais dicas e sugestões na página Slack para trabalho remoto na nossa biblioteca de recursos. Algumas são rápidas e facilmente implementadas, como as anteriores. Outras são mais densas, servem para ajudar você a pensar sobre as bases necessárias para ter uma força de trabalho distribuída. Se você tiver alguma dica ou estratégia sobre trabalho remoto que não abordamos aqui, adoraríamos saber mais. Entre em contato conosco pelo e-mail feedback@slack.com.

Por fim, sabemos que uma lista de dicas e artigos nem sempre funciona. Se você está usando o Slack pela primeira vez ou sua equipe está repleta de especialistas, queremos ajudar na transição inesperada para uma força de trabalho distribuída. Se precisa de nossa ajuda: