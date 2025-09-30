Elizabeth Kinsey, Responsable de la communauté, explique pourquoi nous avons créé un espace consacré aux utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de Slack

Slack a toujours été entouré d’une communauté. Au tout début, il s’agissait d’un groupe d’utilisateurs qui s’entraidaient pour trouver la meilleure manière d’utiliser notre plateforme. Nous avons fait fructifier cet esprit de curiosité et créé, au fil des années, nos propres programmes communautaires pour trouver des moyens d’optimiser l’utilisation de Slack. Récemment, ces initiatives bénéficiaient d’un espace de travail dédié, de communautés présentes dans le monde entier et de certifications pour aider les utilisateurs à personnaliser Slack selon leurs besoins.

Aujourd’hui, nous passons à l’étape suivante grâce au lancement du nouveau forum de la communauté Slack. Notre forum regorge de questions-réponses utiles, quel que soit votre niveau d’expérience de Slack. Vous pouvez tout aussi bien être un développeur qui essaie de déboguer un application Slack créée pour votre entreprise, un utilisateur qui souhaite implémenter une automatisation du générateur de flux de travail, ou tout simplement curieux de découvrir l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de l’outil.

Matt Haughney, rédacteur senior, s’est entretenu avec la responsable de la communauté Elizabeth Kinsey pour en savoir plus sur le forum, sa conception et sa finalité.

Parlez-nous du forum de la communauté Slack et de son organisation.

Slack est conçu pour jouer le rôle de bureau numérique pour l’ensemble de votre travail. Notre forum, quant à lui, est un produit spécifique que nous avons conçu pour favoriser les discussions claires et directes. Notre objectif, c’est que les utilisateurs puissent aller sur Google, saisir leur question à propos de Slack et obtenir un résultat, qu’il provienne d’un article du Centre d’assistance, d’une publication de blog ou d’un message de l’un des membres de la communauté sur le forum.

L’objectif du forum n’est pas de réduire le nombre de tickets d’assistance ou de proposer une plateforme de feedback. C’est d’offrir aux personnes un lieu pour se connecter entre elles, pour poser des questions et trouver des réponses à propos de Slack.

Nous avons divisé le forum de la communauté Slack en 10 sujets généraux :

Lorsque les utilisateurs posent des questions, des sujets leur sont suggérés pour qu’ils n’aient pas à réfléchir pendant des heures. C’est l’une des fonctionnalités que je préfère dans le Salesforce Experience Cloud, et c’est la raison pour laquelle nous avons construit le forum dessus : il ajuste les sujets. Il utilise le traitement du langage pour identifier, par exemple, qu’une question doit inclure le tag « API Slack » car elle comprend les termes « bolt » et « canal ».

Quel a été le modèle pour créer les forums ? Est-il similaire aux sites Stack Exchange ?

Oui ! Il s’agit du modèle Stack Exchange, semblable à IdeaExchange de Salesforce ou à n’importe quel forum Web technique à l’ancienne. Le point fort de Stack Exchange, c’est que vous n’êtes pas un simple contributeur, vous ressentez aussi une certaine satisfaction et un sentiment de récompense en prenant part aux sujets. Et vous obtenez des points de réputation en aidant les autres. Et par extension, vous gagnez en crédibilité lorsque vous devenez un expert dans votre domaine.

Comment le forum fonctionne-t-il pour un développeur qui essaie, par exemple, de déboguer une erreur JSON, ou encore pour quelqu’un qui cherche à personnaliser les notifications de son application ?

C’est là que les sujets deviennent utiles. Si j’étais un développeur bloqué par une erreur JSON particulièrement épineuse, j’irais explorer le sujet des développeurs et je poserais directement la question. Mais en premier lieu, j’effectuerais une recherche pour voir si quelqu’un a déjà posé cette question. Admettons que je ne trouve rien ; je poserais alors la question dans ce groupe en ajoutant des tags pertinents.

Je pense qu’il y aura un large contenu destiné aux débutants, mais aussi beaucoup d’administrateurs et de développeurs expérimentés qui utilisent Slack depuis longtemps et qui sont prêts à aider les nouveaux. Dans notre espace de travail communautaire précédent, je les ai vu participer en précisant « voici un super article sur le nommage des canaux » ou encore « voici comment modifier les notifications ». Je trouve qu’il y a beaucoup de ressources pour les personnes qui sont intéressées par le code.

En plus du forum Web, nous lançons également une toute nouvelle application du forum Slack. Que propose-t-elle ?

Nous avons créé une application pour transférer le meilleur de notre forum dans l’espace de travail Slack de votre choix, peu importe où vous installez cette application compagnon.

Vous pourrez alors explorer l’intégralité du forum de la communauté dans Slack via l’application et obtenir des résultats sur son écran d’accueil. Vous pourrez également répondre directement depuis l’appli. Si vous obtenez une réponse à votre question mais que vous avez une autre interrogation, vous pouvez publier rapidement un post. Et tout cela se passe dans Slack.

Vous pouvez également cliquer sur un sujet pour consulter les 10 conversations les plus récentes à son propos. Et il est aussi possible de suivre les personnes auxquelles vous êtes abonné(e) et leurs conversations les plus récentes. Peu importe le trajet que vous souhaitez emprunter, vous pouvez compter sur nous pour vous orienter correctement.

En savoir plus à propos du forum de la communauté Slack

Le forum de la communauté Slack est un espace central de communication et d’échanges pour les utilisateurs. Vous pouvez également y mener des recherches directement depuis Slack, y récolter des informations et coopérer pour résoudre des problèmes. Il a été conçu pour vous aider à obtenir les réponses à vos questions, que vous soyez un développeur confirmé ou que vous débutiez sur Slack.

Chacun est le bienvenu, et il n’est pas nécessaire de posséder un compte pour parcourir le site. Consultez-le si vous avez une question, si vous souhaitez lire les conseils et astuces ou si vous souhaitez rejoindre une communauté qui cherche à exploiter Slack au mieux.