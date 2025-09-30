Die Community-Leiterin Elizabeth Kinsey erzählt, warum wir einen Ort für Benutzerinnen und Benutzer geschaffen haben, dank dem sie mehr aus Slack herausholen können.

Es hat schon immer eine Slack-Community gegeben. In der Anfangszeit bestand sie aus einer wachsenden Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig dabei geholfen haben, herauszufinden, wie man unser Produkt am besten nutzen kann. Wir haben unserer Neugierde freien Lauf gelassen und über die Jahre unsere eigenen, von der Community geleiteten Programme entwickelt, um das Angebot von Slack optimal zu nutzen und zu verbessern. Die jüngsten Initiativen waren ein eigener Workspace, Community-Gruppen auf der ganzen Welt und Zertifikate, die Slack-Benutzerinnen und -Benutzern helfen sollen, Slack optimal an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Heute erreichen wir einen neuen Meilenstein mit dem Launch des Slack-Community-Forums. Egal, wie erfahren du im Umgang mit Slack bist – unser Forum unterstützt dich bei Fragen und Antworten, unabhängig davon, ob du eine Entwicklerin oder ein Entwickler bist, die oder der versucht, eine für dein Unternehmen erstellte Slack-App zu debuggen, eine Benutzerin oder ein Benutzer, die oder der eine Workflow-Builder-Automatisierung implementieren möchte, oder ob du einfach nur neugierig bist, wie man die Funktionen von Slack benutzt.

Senior Autor Matt Haughey hat sich mit der Community-Gruppen-Managerin Elizabeth Kinsey unterhalten, um mehr Infos über das Forum und sein Design und darüber zu erhalten, was sie sich von dem neuen Forum erhofft.

Erzähle uns etwas mehr über das Slack-Community-Forum und wie es organisiert ist.

Während Slack das digitale Büro für all deine Arbeit sein soll, ist unser Forum ein Produkt, das wir ganz speziell für transparente und direkte Community-Diskussionen entworfen haben. Letztendlich wollen wir es den Leuten einfach machen, Google aufzurufen, dort eine Frage zu Slack einzugeben und ein Ergebnis zu bekommen – egal, ob selbiges aus einem Support-Center-Artikel, einem Blog-Beitrag oder von einem Community-Mitglied stammt, das etwas im Forum gepostet hat.

Es geht beim Forum nicht darum, die Zahl der Support-Tickets zu verringern oder einfach um Feedback zu bitten. Stattdessen soll es ein spezieller Ort sein, an dem sich die Leute miteinander vernetzen, Antworten finden und Fragen zu Slack stellen.

Wir haben das Slack-Community-Forum in 10 wichtige Themen unterteilt.

Wenn Benutzerinnen und Benutzer Fragen stellen, werden sie mit potentiellen Themen versorgt, damit sie nicht lange überlegen müssen, was sie fragen sollen. Das ist eines der Dinge, die ich an Salesforce Experience Cloud mag, worauf das Ganze basiert: Es passt Themen an. Es nutzt die Sprachverarbeitung, um z. B. zu erkennen, dass eine Frage wie folgt gekennzeichnet werden sollte: „Slack APIs“, weil es die Wörter „Bolt“ und „Channel“ beinhaltet.

Was war das Modell für die Foren? Ähnelt es Stack Exchange-Seiten?

Ja. Es ist das Stack Exchange-Modell, ähnlich dem Salesforce IdeaExchange oder einem anderen veralteten technischen Webforum. Was bei Stack Exchange gut funktioniert, ist, dass man nicht nur einen Beitrag leistet, sondern auch eine gewisse Befriedigung und Bereicherung durch das Lesen und Mitmachen empfindet. Außerdem erhält man Ansehenspunkte, wenn man hilft. Und man gewinnt natürlich an Glaubwürdigkeit, wenn man als jemand angesehen wird, der oder die Experte oder Expertin auf dem eigenen Gebiet ist.

Wie funktioniert das Forum sowohl für Entwicklerinnen und Entwickler, die z. B. versuchen, einen JSON-Fehler zu debuggen, aber auch für jemanden, der versucht, seine App-Benachrichtigungen anzupassen?

Hier helfen die Themen. Wenn ich eine Entwicklerin wäre, die mit einer wirklich schwierigen JSON-Frage konfrontiert ist, würde ich zum Entwicklerthema gehen und eine Frage stellen. Aber zuerst würde ich nachsehen, ob bereits jemand anderes dasselbe Problem hatte. Wenn ich nichts finden würde, würde ich die Frage in der Gruppe stellen und entsprechend taggen.

Ich denke, viele Fragen werden sicher von Anfängerinnen und Anfängern kommen, aber es wird auch viele Administratorinnen und Administratoren sowie Entwicklerinnen und Entwickler geben, die als erfahrene Slack-Benutzerinnen und -Benutzer Neulingen gerne weiterhelfen möchten. In unserem vorherigen Community-Workspace habe ich gesehen, wie sie zum Beispiel gesagt haben „Hier ist ein guter Artikel über die Benennung von Channels“ oder „Hier kannst du sehen, wie du Benachrichtigungen änderst“. Ich denke, es gibt viele Chancen für Leute, die Interesse am Programmieren haben.

Zusätzlich zu unserem webbasierten Forum launchen wir eine neue Slack-Forum-App. Was können die Leute von der App erwarten?

Wir haben eine App entwickelt, um das Beste aus unserem Community-Forum in einen Slack-Workspace deiner Wahl einzubringen – egal, wo du unsere Companion-App installierst.

Sobald du sie installiert hast, kannst du das komplette Community-Forum in Slack mit der App durchsuchen und die Ergebnisse auf deinem App-Home-Bildschirm anzeigen lassen. Du kannst dann direkt von hier aus antworten. Wenn du eine Antwort auf deine Frage erhältst, aber noch eine weitere Frage hast, kannst du eine schnelle Antwort posten. Das passiert alles in Slack.

Du kannst auch in die Themen klicken, dann werden dir die 10 neuesten Unterhaltungen zu diesem Thema angezeigt. Und du kannst Leute, denen du folgst, und deren neueste Unterhaltungen verfolgen. Egal, welchen Weg du wählst, um an dein Ziel zu gelangen, wir wollen sichergehen, dass wir dir eine gute Orientierung und eine optimale Vernetzung bieten.

Erfahre mehr über das Slack-Community-Forum

Das Slack-Community-Forum ist ein zentraler Ort für Benutzerinnen und Benutzer, um sich mit anderen und mit Slack zu vernetzen und gemeinsam zu recherchieren, Informationen zu sammeln und Probleme zu lösen. Es wurde entworfen, um dir zu helfen, Antworten auf deine Fragen zu bekommen – egal, an welchem Punkt du stehst: Vielleicht nutzt du Slack zum ersten Mal oder aber du bist eine erfahrene Entwicklerin bzw. ein erfahrener Entwickler.

Alle sind willkommen und du benötigst keinen Account, um die Seite zu durchsuchen. Schau im Forum vorbei, wenn du eine Frage hast, durch die bereits existierenden Tipps und Tricks stöbern oder einer vertrauenswürdigen Community beitreten willst, die darauf konzentriert ist, mehr aus Slack herauszuholen.