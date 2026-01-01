Lumina Solar 借助 Slack 和 Agentforce 赋能智慧决策

Lumina Solar 简介

以客户为先，用规模化服务让太阳能业务化繁为简

Lumina Solar 成立于 2018 年，总部位于美国马里兰州巴尔的摩市，为住宅和商业客户提供一站式太阳能安装服务。该公司已完成总价值超 2.5 亿美元的项目，并通过简化复杂的端到端流程，获得了顶尖的客户满意度评分。

“凭借 Slack 和 Salesforce 作为核心枢纽，我们正在推动可再生能源在大西洋中部地区实现规模化发展。” Lumina Solar 商业战略副总裁， Ben Cole

面临的挑战

系统孤立、数据分散，导致销售和运营团队费力跟踪最新进展

随着 Lumina 的业务拓展至大西洋中部地区，其运营复杂度不断提升。每个太阳能安装项目都涉及数十个步骤、多个团队，还要遵循不同城市的专属法规，因此没有任何两个项目是完全相同的。这些挑战叠加分散在 Salesforce 自定义对象中的数据，时常导致销售和运营团队陷入各自为战的状态，难以保持步调一致。

对销售代表而言，信息不透明的问题尤为突出。“数据粒度极细，有时想要快速找到所需的具体信息并非易事。”商业战略副总裁 Ben Cole 表示。

销售代表本应关注销售工作，却不得不跨系统、跨部门跟踪最新动态。客户也因此受到影响。Ben 表示：“我们收到客户的大量询问，比如‘您好，项目进展如何？当前是什么状况？预计何时能完成？’。我们的销售代表不得不频繁接听这类咨询电话，而非专注于销售。”

“如果没有 Slack 和智能代理带来的便捷数据可视化能力，我们的销售代表就只能忙于追踪进展，而无暇专注销售工作。” Lumina Solar 商业战略副总裁， Ben Cole

Lumina Solar 如何借助 Slack 实现高效运营

借助 AI 代理，Lumina 整合数据、简化工作流程，为团队提供即时项目解答

为打破信息壁垒，Lumina 将 Slack 作为其核心沟通工作区，集成 Salesforce 并叠加自动化和 AI 能力。该公司的关键突破来自基于 Agentforce 构建的内部 AI 代理，团队亲切地将它命名为“Lu 教授”。

Cole 表示：“Lu 教授是部署在 Slack 中的 AI 代理，能从 10 余个 Salesforce 记录中调取信息，并为需要快速了解项目情况的人员生成摘要。”

如今，销售代表无需再反复联系运营团队，只需向 Agentforce（即“Lu 教授”）询问项目状态更新。几秒之内，Agentforce 就能搜索 15-20 个 Salesforce 记录，整合相关细节，并在 Slack 中直接分享清晰的汇总信息。

“它的部署成本几乎为零。”Cole 说，“现在我只需输入项目代码，Slack 就能即时调取所有信息。之后我还能在对话式界面中向 Lu 教授询问更多问题，获取更精准的答案。”

这一转变正在重塑日常工作节奏。“公司里任何人想要快速获取项目的实时信息，第一选择都是 Lu 教授。”Cole 补充道。

Slack 频道已成为销售和运营团队获取更新、开展协作的首选渠道，而 Agentforce 则确保所需数据始终触手可及。

“我们的内部 AI 代理‘Lu 教授’能在 Slack 中为团队提供即时的项目解答。初步结果显示，过去需要数十分钟完成的工作，现在只需几秒就能搞定，且信息深度大幅提升。” Lumina Solar 商业战略副总裁， Ben Cole

未来规划

为扩大决策规模并加速增长，Lumina 计划在所有团队中部署 AI 代理

对 Lumina 而言，“Lu 教授”只是 Agentforce 和 Slack 应用的开端。Lumina 设想，未来 Slack 中的 AI 代理将支持从客服到现场运营的所有团队。Cole 表示：“我希望在尽可能多的领域部署 Agentforce 代理：销售培训、运营管理、库存控制、客户服务、现场服务。”

从更广泛的角度看，他将 Slack 和 AI 代理视为强化全公司决策能力的途径。

“我认为 AI 代理、Agentforce 和 Slack 是推动决策能力下沉到组织各个层级的工具，让员工更快做出更优质的决策。”Cole 表示，“任何优秀企业要想扩张，关键就取决于从上到下每一层的决策者到底有多强。”