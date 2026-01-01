Lumina Solar trifft mit Slack und Agentforce intelligentere Entscheidungen

Über Lumina Solar

Vereinfachte Solarenergie mit kundenorientiertem Service und umfangreicher Skalierung

Lumina Solar wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland, USA. Das Unternehmen bietet einen Rundum-Service für Solaranlagen für private und gewerbliche Kund:innen. Das Unternehmen hat bereits Projekte im Wert von mehr als einer Viertelmilliarde Dollar abgeschlossen und durch die Vereinfachung des komplexen, End-to-End-Prozesses in Sachen Zufriedenheit Spitzenwerte erzielt.

„Mit Slack und Salesforce als unsere zentralen Anlaufstellen skalieren wir erneuerbare Energien in den Mittelatlantikstaaten.“ Ben Cole VP of Business Strategy, Lumina Solar

Die Herausforderung

Durch isolierte Systeme und verstreute Daten mussten Vertriebs- und Betriebsteams ständig nach Updates suchen

Im Zuge der Expansion von Lumina in den Mittelatlantikstaaten wurden die Abläufe immer komplexer. Jede Solaranlageninstallation umfasst Dutzende von Schritten, mehrere Teams und ortsspezifische Vorschriften, sodass kein Projekt dem anderen gleicht. Diese Herausforderungen in Verbindung mit Daten, die über benutzerdefinierte Salesforce-Objekte verstreut waren, führten oft dazu, dass Vertriebs- und Betriebsteams isoliert voneinander arbeiteten und Schwierigkeiten hatten, sich abzustimmen.

Für Vertriebsmitarbeitende war die fehlende Übersicht besonders hinderlich. „Die Daten sind sehr detailliert, und manchmal ist es extrem schwierig, schnell genau die Informationen zu finden, die ich brauche“, sagt Ben Cole, VP of Business Strategy.

Anstatt sich auf den Verkauf zu konzentrieren, mussten die Vertriebsmitarbeitenden Updates über verschiedene Systeme und Abteilungen hinweg einholen. Auch die Kund:innen spürten die Auswirkungen. „Wir haben viele Fragen von Kund:innen bekommen, zum Beispiel: ‚Hey, was ist los? Wie ist der Stand? Wann kann ich damit rechnen?‘“, so Cole. „Unsere Vertriebsmitarbeitenden waren ständig damit beschäftigt, diese Calls zu beantworten, statt sich auf den Vertrieb zu konzentrieren.“

„Ohne einfachen Zugriff auf Daten dank Slack und Agenten mussten unsere Vertriebsmitarbeitenden ständig Updates suchen, statt sich um das Verkaufen zu kümmern.“ Ben Cole VP of Business Strategy, Lumina Solar

Wie Lumina Solar mit Slack einfach besser arbeitet

Mit KI-Agenten vereinheitlicht Lumina Daten, macht Workflows effizienter und gibt Teams sofort Antworten zu Projekten.

Für mehr Übersicht nutzt Lumina jetzt Slack als zentralen Workspace für die Kommunikation, integriert Salesforce und setzt auf Automatisierung und KI. Der Durchbruch kam mit der Einführung eines internen KI-Agenten, der auf Agentforce basiert und liebevoll „Professor Lu” genannt wird.

„Professor Lu ist ein KI-Agent in Slack, der Informationen aus mehr als 10 Salesforce-Datensätzen sammelt und für alle zusammenfasst, die sich schnell auf den neuesten Stand bringen wollen“, erklärt Cole.

Anstatt die Betriebsabteilung zu kontaktieren, fragen Vertriebsmitarbeitende jetzt Agentforce – oder „Professor Lu“ – nach Updates zum Projektstatus. Innerhalb von Sekunden kann Agentforce 15 bis 20 Salesforce-Datensätze durchsuchen, die relevanten Details zusammenstellen und direkt in Slack eine übersichtliche Zusammenfassung teilen.

„Die Einrichtung war kinderleicht“, erzählt Cole. „Jetzt gebe ich einfach einen Projektcode ein und Slack ruft sofort alle Informationen ab. Im Anschluss kann ich Professor Lu in einer dialogbasierten Umgebung weitere Fragen stellen, um noch bessere Antworten zu bekommen.“

Diese Veränderung verleiht dem Arbeitsalltag einen ganz neuen Rhythmus. „Professor Lu wird zur ersten Anlaufstelle für alle im Unternehmen, die schnell und in Echtzeit Informationen zu einem Projekt benötigen“, so Cole.

Slack-Channels werden zur zentralen Anlaufpunkt für Updates und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Betrieb. Agentforce sorgt dabei dafür, dass die richtigen Daten immer griffbereit sind.

„Unser interner KI-Agent Professor Lu gibt unserem Team in Slack sofort Antworten zu Projekten. Erste Ergebnisse zeigen, dass das, was früher viele Minuten gedauert hat, jetzt in Sekundenschnelle erledigt werden kann und viel mehr Details liefert.“ Ben Cole VP of Business Strategy, Lumina Solar

Was bringt die Zukunft?

Durch die zukünftige Einführung von KI-Agenten in allen Teams will Lumina die Entscheidungsfindung verbessern und das Wachstum beschleunigen.

Professor Lu ist für Lumina erst der Anfang in Sachen Agentforce und Slack. Lumina wünscht sich eine Zukunft, in der KI-Agenten in Slack jedes Team unterstützen, vom Kundenservice bis zum Außendienst. „Ich möchte so viele Agentforce-Agenten wie möglich in möglichst vielen Bereichen entwickeln: Vertriebscoaching, Betriebsabläufe, Lagerverwaltung, Kundenservice, Außendienst“, meint Cole.

Generell sieht er Slack und KI-Agenten als gute Möglichkeit, die Entscheidungsfindung im ganzen Unternehmen zu verbessern.

„Ich sehe KI-Agenten, Agentforce und Slack als eine Möglichkeit, die Entscheidungsfindung in der Unternehmenshierarchie nach unten zu verlagern, damit Mitarbeitende schneller bessere Entscheidungen treffen können“, erklärt Cole. „Das ist der Schlüssel zum Wachstum jedes guten Unternehmens: Wie gut sind die Entscheidungsträger:innen, von ganz oben bis ganz unten?“