Lumina Solar toma decisões mais inteligentes com Slack e Agentforce

Sobre a Lumina Solar

Simplificando a energia solar com escala e serviço direcionado ao cliente

Fundada em 2018 e sediada em Baltimore, Maryland, nos EUA, a Lumina Solar oferece o serviço completo de instalações solares para clientes residenciais e comerciais. A empresa já concluiu mais de US$ 250.000.000 em projetos e conquistou as melhores pontuações de satisfação ao simplificar o complexo processo de ponta a ponta.

“Com o Slack e o Salesforce como nossa central de operações, estamos expandindo a energia renovável por toda a região do Médio Atlântico.” Ben Cole VP de estratégia de negócios, Lumina Solar

O desafio

Sistemas isolados e dados dispersos deixavam as equipes de vendas e operações por fora das atualizações

À medida que a Lumina se expandia pela região do Médio Atlântico, as operações se tornavam cada vez mais complexas. Cada instalação solar envolve dezenas de etapas, várias equipes e regulamentos específicos de cada cidade, o que significa que não há dois projetos iguais. Esses desafios, combinados com dados dispersos em objetos personalizados do Salesforce, muitas vezes deixavam as equipes de vendas e operações trabalhando isoladas e lutando para se alinharem.

Para os representantes de vendas, a falta de visibilidade era particularmente problemática. “Os dados são extremamente detalhados e, às vezes, pode ser desafiador encontrar com rapidez a informação exata de que você precisa”, disse o VP de estratégia de negócios, Ben Cole.

Em vez de se concentrarem em vender, os representantes buscavam atualizações em diferentes sistemas e departamentos. Os clientes também sentiam o impacto. “Recebíamos muitas perguntas de clientes como: ‘Olá, o que está acontecendo? Qual é o status? Quando posso esperar isso?’”, disse Ben. “Nossos representantes de vendas estavam constantemente atendendo a essas chamadas em vez de se concentrarem nas vendas.”

“Sem a fácil visibilidade de dados possibilitada pelo Slack e pelos agentes, nossos representantes de vendas ficavam presos na busca por atualizações em vez de vender.” Ben Cole VP de estratégia de negócios, Lumina Solar

Como a Lumina Solar trabalha melhor com o Slack

Com agentes de IA, a Lumina unifica dados, otimiza fluxos de trabalho e dá respostas imediatas sobre projetos às equipes

Para acabar com a confusão, a Lumina está usando o Slack como workspace de comunicação central, integrando o Salesforce e adicionando automação e IA. A grande inovação da empresa veio com o lançamento de um agente de IA interno construído no Agentforce e carinhosamente chamado de “Professor Lu”.

“O Professor Lu é um agente de IA no Slack que extrai informações de mais de dez registros do Salesforce e faz um resumo delas para qualquer pessoa que precise se atualizar rapidamente”, disse Cole.

Em vez de enviar mensagens para a equipe de operações, os representantes de vendas agora perguntam ao Agentforce, ou “Professor Lu”, sobre o status do projeto. Em segundos, o Agentforce consegue pesquisar em 15 a 20 registros do Salesforce, compilar as informações relevantes e compartilhar um resumo claro diretamente no Slack.

“Quase não deu trabalho para configurar”, disse Cole. “Agora, eu só insiro um código de projeto e o Slack mostra tudo na hora. Então, posso fazer perguntas adicionais ao Professor Lu em um ambiente de conversa para receber respostas ainda melhores.”

Essa mudança está alterando o ritmo do trabalho diário. “O Professor Lu está se tornando o primeiro lugar que qualquer pessoa na empresa procura para encontrar informações rápidas e em tempo real sobre um projeto”, disse Cole.

Os canais do Slack estão se tornando o local ideal para atualizações e colaboração entre Vendas e Operações, com o Agentforce garantindo que os dados corretos estejam sempre ao alcance de todos.

“Nosso agente de IA interno, o Professor Lu, dá respostas imediatas sobre projetos à equipe no Slack. Os resultados iniciais estão provando que o que costumava levar muitos minutos, agora pode levar segundos e oferecer muito mais profundidade.” Ben Cole VP de estratégia de negócios, Lumina Solar

Próximos passos

A fim de ampliar a tomada de decisão e acelerar o crescimento, a Lumina planeja expandir os agentes de IA para todas as equipes

O Professor Lu é apenas o começo do Agentforce e do Slack para a Lumina. A Lumina vislumbra um futuro em que agentes de IA no Slack apoiam todas as equipes, desde o atendimento ao cliente até as operações de campo. “Quero construir o máximo de agentes do Agentforce no máximo de áreas possível: coaching de vendas, operações, controle de estoque, atendimento ao cliente, serviço de campo”, disse Cole.

De forma mais ampla, Ben vê o Slack e os agentes de IA como um jeito de fortalecer a tomada de decisão em toda a empresa.

“Vejo os agentes de IA, o Agentforce e o Slack como um meio de levar a tomada de decisão para todos os níveis da estrutura organizacional, para que as pessoas possam tomar decisões melhores e mais rápidas”, disse Cole. “Esse é o segredo para expandir qualquer bom negócio: a qualidade dos seus tomadores de decisão, desde o topo até a base”