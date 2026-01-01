Slack 和 Agentforce 輔助 Lumina Solar 作出更具真知灼見的決策

關於 Lumina Solar

以客戶優先的服務與規模簡化太陽能應用

成立於 2018 年，總部設於馬里蘭州巴爾的摩市，Lumina Solar為家用及商業客戶提供完整的太陽能安裝服務。該公司完成的專案已創下逾 2.5 億美元佳績，並且透過簡化複雜的端對端流程贏得優異的客戶滿意度。

「我們以 Slack 和 Salesforce 為核心樞紐，正在大西洋中部地區拓展再生能源的應用。」 Lumina Solar 商業策略部門副總裁 Ben Cole

挑戰

孤立的系統和四散的資料，讓銷售及營運團隊忙於追蹤最新資訊

隨著 Lumina 在大西洋中部地區開疆拓土，其營運內涵也日益複雜。每一次的太陽能安裝作業都涉及數十道步驟，需要多個團隊參與，並且必須遵守個別城市的法規；因此，每一項專案都大不相同。這林林總總的難題加上四散在 Salesforce 自訂物件中的資料，往往讓銷售及營運團隊像多頭馬車般各自行事，難以保持步調一致。

對銷售代表來說，資料瀏覽受限是最麻煩的事。「資料分得相當細微，有時想快速找到所需的正確資訊很困難。」商業策略部門副總裁 Ben Cole 表示。

銷售代表們不是專注於銷售，反而是忙於在各系統與部門間追蹤最新資訊；連帶的客戶也受到影響。「很多客戶問道：『嘿，怎麼樣了？現在狀況如何？我什麼時候可以得到答覆？』」Ben 說。「我們的銷售代表不停地接聽電話，而不是集中精神在銷售業務上。」

「沒有 Slack 和各項代理功能提供便利的資料瀏覽權限，我們的銷售代表就只能疲於追蹤最新資訊，無法專心銷售。」 Lumina Solar 商業策略部門副總裁 Ben Cole

Lumina Solar 如何利用 Slack 提升工作表現

有了 AI 智慧代理，Lumina 統整資料、簡化工作流程，並為團隊提供即時的專案答覆

為了消弭雜音，Lumina 轉而採用 Slack 為其主要的溝通工作空間，整合 Salesforce 並加入自動化與 AI 功能。該公司進一步突破性地推出透過 Agentforce 建立的內部 AI 智慧代理，並暱稱其為「魯教授」。

Cole 表示：「魯教授是一項 Slack AI 智慧代理，能從 10 多條 Salesforce 記錄提取資訊，並從中產生摘要提供給任何需要立即進入狀況的人。」

銷售代表不必再詢問營運團隊了，現在只需要求 Agentforce 或「魯教授」更新專案狀態即可。Agentforce 能夠在幾秒鐘內搜尋 15–20 條 Salesforce 記錄、匯編相關詳細資料，然後分享一份清晰的摘要，這一切在 Slack 就能完成。

「這設定起來真的很輕鬆。」Cole 說。「現在，我只需輸入專案代碼，Slack 就立即提取所有資訊。然後，我可以在對話環境中問魯教授更多問題，獲得更切題的答覆。」

這種轉變正在改變人們日常工作的步調。「現在，公司所有人第一個想找的就是魯教授，希望從中快速找到某項專案的即時資訊。」Cole 說道。

Slack 頻道已成為銷售與營運團隊間更新資訊及協作的首選平台；因為 Agentforce 可確保他們隨時能輕鬆取得正確的資料。

「我們內部的 AI 智慧代理魯教授，能在 Slack 提供團隊即時的專案答覆。先前的各項成果證明，過去耗時的工作，現在只需要幾秒的時間就能得到更深入的解答。」 Lumina Solar 商業策略部門副總裁 Ben Cole

下一步為何

為了調整決策並加速成長，Lumina 計劃將 AI 智慧代理擴及每個團隊

對 Lumina 而言，魯教授只是善用 Agentforce 和 Slack 的序幕。展望未來，Lumina 希望將 Slack AI 智慧代理擴及每一個團隊，從客戶服務到現場作業活動都能獲得支援。Cole 表示：「我希望盡可能在多個領域中建置 Agentforce 代理，例如銷售培訓、營運、庫存管理、客戶服務、現場服務等。」

從更廣泛的角度來說，他認為 Slack 和 AI 智慧代理有助於強化全公司的決策。

「我認為 AI 智慧代理、Agentforce 和 Slack 有助於將決策能力延伸到組織的每個層級，讓所有人能更快做出更棒的決策。」Cole 說道。「可以說任何傑出企業擴展規模的關鍵，取決於從上到下，每一位決策者的決策能力。」