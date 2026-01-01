從崖邊特技到人肉砲彈：Beast Industries 如何利用 Slack 為每顆鏡頭創造百萬點閱數

關於 Beast Industries

全球製片引擎實現看似不可能的創意構想

Jimmy Donaldson (MrBeast) 是全球公認最具影響力的創作者，在他的各個平台上，總計有逾十億以上的熱情追蹤者。

從一開始大膽、爆紅的 YouTube 內容逐漸發展成為多方位的娛樂、消費品及 CPG 公司，Beast Industries 業務涵蓋大規模的影片製作、Feastables、Prime Video 上的 Beast Games 以及大量的慈善倡議活動。

Beast Industries 大規模的作業，必須協調數百名工作人員、數百萬美元預算及分散在各大洲的團隊，才能進行時間緊迫的影片攝製。秉持著 Jimmy 的創意雄心與講求團隊合作、迅速與拋開個人主義心態的企業文化，此間公司不斷地製作超越規模、物流與創意極限的影視作品。

「Slack 幫助我們成功完成不可能的任務。」 MrBeast Beast Games 監製 Brady

挑戰

整理混亂的局面又不扼殺創造力

在 Slack 成為 Beast Industries 不可或缺的作業方式之前，該公司的發展速度與抱負經常與溝通不健全、背景資訊欠缺及營運壓力相牴觸。「各種創意決策變化太快，」製片經理 Brady 說。「我們沒有時間傳送電子郵件。」

這種速度曝露出真正的風險。單一的內容攝製通常會產生數萬則訊息及數千筆財務往來，這些訊息與交易散落在簡訊、電子郵件和臨時的對話中。「我們沒有事實來源中心，」Beast Games 行銷主管 Sinan 說道。「事情很快就變得毫無頭緒。」

隨著公司從 13 人成長到 600 多人，知識流失的成本也跟著增加。「你記得曾經發生過某件事，但卻不記得是在哪兒發生的，」後製主管 Josh 表示。「每個主題要找的資訊可能耗費數個小時。」

作品攝製也日漸全球化。團隊協調拍攝工作需要跨大洲、跨時區與安全環境後才能執行，而且截止期限往往相當緊迫。專案常常超出預算，或者必須臨時解決問題才能按時完成。

「Slack 去除掉許多干擾，讓我們能專注地工作。」 MrBeast 後製主管 Josh

Beast Industries 如何利用 Slack 讓工作更亮眼

Slack 總能跟上創意構想具象化的腳步

在 Beast Industries，工作隨著想像力的速度而推進。為了跟上腳步，團隊需要一套同樣能快速運作的系統；因此，Slack 就成為了這項工作的核心。

從早期的構思到後製和全球發行，每一個作品的攝製都透過 Slack 頻道：文案討論、預算審核、法律文件簽署、物流、供應商協調，以及現場即時決策等等。「Slack 是唯一能讓我們保持工作步調的工具，」Brady 說。

這種一致性非常重要，因為工作本身就不平凡。「在 MrBeast，5% 的失誤可能使得點閱數從 2.5 億次跌落到 6000 萬次。」Sinan 說。「Slack 就是為了這些工作細節而建置的，這也反映在我們每天的工作速度與成果上。」

計畫隨時在變，錯過一個決策就可能錯失一次拍攝機會；Slack 讓每一個細節都能順利進行。

即時核准不可能的創意

當一切開始付諸執行而無暫停鍵選項的情況下，Slack 的基礎結構在此時正是關鍵。

例如，在秘魯尋找一處臨時的拍攝地點時，創意製作主管 Chris 會從 600 英尺高的瀑布繞繩而下，並在下降的過程中將即時的照片和影片張貼到 Slack。這麼做，法律、安全和創意團隊就能夠即時檢視及核准該次的拍攝。「所有人都必須立刻看到內容，」Chris 說。「根本沒時間開會。我們利用 Slack 通話。」

工作的速度很少會放慢下來，讓團隊有時間停下來好好整理。我們在對話過程中即做出決策，優先順序時時在改變，而當我們著手準備處理下一個問題時，關鍵細節就會浮現。

「人們總是告訴我們說這是不可能辦到的事，」Chris 說。「追趕藍寶堅尼。睡在金字塔裡。一次協調 1000 人。這些我們都做過，而 Slack 正是我們記錄這些瘋狂行徑的工具。」

「單一的作品攝製產生近 10,000 則訊息及約 2,000 筆交易。沒有 Slack，這些都不可能按時完成且不超出預算。」 MrBeast 創意製作主管 Chris

讓 Slackbot 為你節省時間、保持頭腦清明並排定各項計畫

當決策快速堆積到任何人都讀不了時，即便只是離開幾分鐘，也可能喪失關鍵的背景資訊。Slackbot 幫助團隊立即掌握最新資訊。「我放下手機 10 分鐘，回來就有 30 到 40 則訊息等著我，」創意總監 Spencer 說。「我只要詢問 Slackbot，它就會告訴我我們做了什麼決策、理由為何，還有我需要做些什麼。它就像是位助理，在我分心時幫我留意一切事項。」

Slackbot 是 Slack 中的個人代理，能夠產生對話摘要並保留對話背後的論據。團隊利用它來追溯過去的決策，提取背景資訊，並將分散的討論轉化為明確的後續步驟。「我們幾個月前討論過的特定內容，我都可以詢問 Slackbot，它馬上就能找出來。」Spencer 說。

Slackbot 也是讓 Sinan 保持速度而不失控的關鍵。他會將構想、提醒與決策直接置放在 Slack 裡。當需要準備會議資料時，Slackbot 會提取這些原始背景資料，整合成一項明確清晰的計畫。「Slackbot 每天至少為我省下 90 分鐘時間。」他說。「我要求它為明天的會議建立畫板，它在 17 秒內就完成了，而且比我做過的畫板還要好。它還告訴我後續步驟，替我省時省錢。」

「Slackbot 是我們使用的最強大的 AI 工具之一。」 Beast Industries Beast Games 行銷總監 Sinan

善用 Beast Industries 的集體專業知識

Slack 的全公司頻道就像是一個眾包式的問題排除網絡。當製作臨時需要動物、車輛或小眾型專業知識時，只要一則訊息就能立即找到答案。Spencer 說：「我見過有史以來最棒的 Slack 訊息就是：『我們已取得關於黑猩猩的線索。』」「原本是一長串噩夢般的電子郵件往來，在 Slack 卻變得好玩，而且一下子就能解決。」

隨著每一次的製作，人員與必須再確認的問題越來越多，團隊需要一個共享的空間，以便在計畫改變時仍能掌握最新資訊。Slack 畫板就像是動態的文件，當做出決策或工作有所進展時會即時更新。「畫板就是我的主要文件，」Brady 說。「標題、縮圖、文件、影片；所有內容都存在畫板中，沒有人會混淆。」

Slack 也將執行大規模製作時所遭遇到的各種突發狀況簡化了。全公司的訊息，從採購稀有設備到各項安全通知，例如通知數百人為何要在週二中午施放煙火，或是詢問上次是誰用了人肉砲彈。「這場面真是混亂，」Sinan 說。「但是所有人都知道要查看 Slack，因此不會有人遺漏訊息。」

在快速變動的環境中推進現場直播與物流

Brady 負責過最複雜的其中一場製作就是在大金字塔內拍攝影片。Brady 說：「我們一開始就把公司各部門的相關人員都集結到一專屬的 Slack 頻道中。」「隨著計畫展開，我們就是這麼做，才能讓所有事項都維持同步。」

在執行製作之前、執行製作期間和之後，Slack 都是日常協調的唯一平台。Brady 說：「在處理如此複雜的事務時，你必須能夠即時溝通，」「Slack 讓我們維持交流、掌握資訊並隨時做出決策。」

微型會議在快速的步調中發揮關鍵作用。「對我而言，微型會議已經取代通話了，」Brady 說。「我們在會議中發言，而 Slack 製作會議記錄，針對重要事項產生摘要，並自動將行動項目推送給正確的人員。所有一切都不會遺漏，我們也能持續進行工作。」

以攝製節目的速度與合作夥伴協作

Beast Industries 的製作內容不會因公司內部問題而停止，Slack 也是。透過 Slack Connect，團隊直接與外部合作夥伴在頻道中合作，就像他們在內部使用的頻道一樣快速，無需放慢腳步或重新設定背景資訊。

這項功能對 Beast Games 來説極為重要；Beast Games 是 Beast Industries 的旗艦級競賽系列節目，也是全球觀看人數最多的競賽節目之一。Josh 說：「我們對平台抱持中立的態度，選擇 Slack 則是經過深思熟慮的決定，」「它是我們經營 Beast Games 的基礎，能整合管理數百個承包商與內部團隊。」

Slack Connect 也能以 MrBeast 的速度，讓商業營運持續前進。Feastables 的內容主管 Tayler，在發布及每週新品上架期間，會使用 Slack Connect 與 TikTok Shop 和 Amazon 代理商溝通。

「過去用電子郵件需要兩三天才能完成的事，現在有了 Slack Connect，只要幾小時就能解決。」 MrBeast Feastables 內容主管 Tayler

不開會也能讓工作持續進行

拍攝結束不代表工作步調就能放慢。後製、物流、招募和營運仍然同時在進行，Slack 協助團隊延續決策。「我現在沒有開那麼多會了，」Chris 說。「Slack 是我們的事實來源中心，每週幫我省下 30 到 40 小時的時間。」

在指定的時間裡，Slack 工作流程會安排各種請求，從在荒野中提供 Starlink 衛星網路，到一夜之間需要 20 名人員建造價值 500 萬美元的現金金字塔。「竟然有人要求明天之前完成一座現金金字塔，」人才招募主管 Kara 說。「多虧了 Slack，工作小組即時出現，問題就這麼解決啦。」

Slack 也協助管理大量訊息，任何訊號都不漏接。Tayler 每週都會收到 2000 多封來自粉絲、創作者及合作夥伴的私訊。她的團隊不用人工排序訊息，而是使用 Slack 清單找出確實需要她注意的訊息。「我不可能把所有訊息都看完，」Tayler 說。「清單讓我清楚瞭解我需要採取什麼行動，又不會讓我錯過最重要的人。」

招募工作同樣遵循著相同高效率、無需開會的模式。Kara 將簡短的面試剪輯直接內嵌在畫板中，讓招募經理們不必開會也能深思熟慮地評估並在不同時間裡投票。Slackbot 根據過去的討論內容與共享的知識來答覆問題，協助新舊員工快速掌握資訊。

「Slack 讓我們以實際的作業方式執行工作。這裡沒有固定的劇本；你可以隨時發起微型會議、置放一則私訊、回應表情符號，或是提出構想。它掌握了 MrBeast 的動能，而不是強迫我們遵循一套流程。」 MrBeast 後製主管 Josh

下一步是什麼？

在 Slack 內部建立未來絕不可錯過的內容

展望未來，Beast Industries 正在探索 Slack AI 智慧代理如何主動協調後續追蹤工作、找出風險並管理攝製工作而無需人工介入。代理功能不會增加更多流程，相反的，它們會延伸團隊既有的工作模式，幫助團隊更快速地前進且仍然能保留背景資訊。他們也在探索其他 Salesforce 產品和雲端服務，以支援發展商務、內容創作和營運工作流程。

隨著攝製工作日益複雜且全球化，Beast Industries 將繼續使用 Slack，把抱負遠大的構想轉變成完整的影片，同時保有代表 MrBeast「凡事皆可能」的創造力。Chris 說：「依照這個速度，只有去做，你才會知道結果是什麼。」「Slack 讓我們果敢地做出決策。」