從崖邊特技到人肉砲彈：Beast Industries 如何利用 Slack 為每顆鏡頭創造百萬點閱數

關於 Beast Industries
全球製片引擎實現看似不可能的創意構想
Jimmy Donaldson (MrBeast) 是全球公認最具影響力的創作者，在他的各個平台上，總計有逾十億以上的熱情追蹤者。
從一開始大膽、爆紅的 YouTube 內容逐漸發展成為多方位的娛樂、消費品及 CPG 公司，Beast Industries 業務涵蓋大規模的影片製作、Feastables、Prime Video 上的 Beast Games 以及大量的慈善倡議活動。
Beast Industries 大規模的作業，必須協調數百名工作人員、數百萬美元預算及分散在各大洲的團隊，才能進行時間緊迫的影片攝製。秉持著 Jimmy 的創意雄心與講求團隊合作、迅速與拋開個人主義心態的企業文化，此間公司不斷地製作超越規模、物流與創意極限的影視作品。
「Slack 幫助我們成功完成不可能的任務。」
挑戰
整理混亂的局面又不扼殺創造力
在 Slack 成為 Beast Industries 不可或缺的作業方式之前，該公司的發展速度與抱負經常與溝通不健全、背景資訊欠缺及營運壓力相牴觸。「各種創意決策變化太快，」製片經理 Brady 說。「我們沒有時間傳送電子郵件。」
這種速度曝露出真正的風險。單一的內容攝製通常會產生數萬則訊息及數千筆財務往來，這些訊息與交易散落在簡訊、電子郵件和臨時的對話中。「我們沒有事實來源中心，」Beast Games 行銷主管 Sinan 說道。「事情很快就變得毫無頭緒。」
隨著公司從 13 人成長到 600 多人，知識流失的成本也跟著增加。「你記得曾經發生過某件事，但卻不記得是在哪兒發生的，」後製主管 Josh 表示。「每個主題要找的資訊可能耗費數個小時。」
作品攝製也日漸全球化。團隊協調拍攝工作需要跨大洲、跨時區與安全環境後才能執行，而且截止期限往往相當緊迫。專案常常超出預算，或者必須臨時解決問題才能按時完成。
「Slack 去除掉許多干擾，讓我們能專注地工作。」
Beast Industries 如何利用 Slack 讓工作更亮眼
Slack 總能跟上創意構想具象化的腳步
在 Beast Industries，工作隨著想像力的速度而推進。為了跟上腳步，團隊需要一套同樣能快速運作的系統；因此，Slack 就成為了這項工作的核心。
從早期的構思到後製和全球發行，每一個作品的攝製都透過 Slack 頻道：文案討論、預算審核、法律文件簽署、物流、供應商協調，以及現場即時決策等等。「Slack 是唯一能讓我們保持工作步調的工具，」Brady 說。
這種一致性非常重要，因為工作本身就不平凡。「在 MrBeast，5% 的失誤可能使得點閱數從 2.5 億次跌落到 6000 萬次。」Sinan 說。「Slack 就是為了這些工作細節而建置的，這也反映在我們每天的工作速度與成果上。」
計畫隨時在變，錯過一個決策就可能錯失一次拍攝機會；Slack 讓每一個細節都能順利進行。
即時核准不可能的創意
當一切開始付諸執行而無暫停鍵選項的情況下，Slack 的基礎結構在此時正是關鍵。
例如，在秘魯尋找一處臨時的拍攝地點時，創意製作主管 Chris 會從 600 英尺高的瀑布繞繩而下，並在下降的過程中將即時的照片和影片張貼到 Slack。這麼做，法律、安全和創意團隊就能夠即時檢視及核准該次的拍攝。「所有人都必須立刻看到內容，」Chris 說。「根本沒時間開會。我們利用 Slack 通話。」
工作的速度很少會放慢下來，讓團隊有時間停下來好好整理。我們在對話過程中即做出決策，優先順序時時在改變，而當我們著手準備處理下一個問題時，關鍵細節就會浮現。
「人們總是告訴我們說這是不可能辦到的事，」Chris 說。「追趕藍寶堅尼。睡在金字塔裡。一次協調 1000 人。這些我們都做過，而 Slack 正是我們記錄這些瘋狂行徑的工具。」
「單一的作品攝製產生近 10,000 則訊息及約 2,000 筆交易。沒有 Slack，這些都不可能按時完成且不超出預算。」
讓 Slackbot 為你節省時間、保持頭腦清明並排定各項計畫
當決策快速堆積到任何人都讀不了時，即便只是離開幾分鐘，也可能喪失關鍵的背景資訊。Slackbot 幫助團隊立即掌握最新資訊。「我放下手機 10 分鐘，回來就有 30 到 40 則訊息等著我，」創意總監 Spencer 說。「我只要詢問 Slackbot，它就會告訴我我們做了什麼決策、理由為何，還有我需要做些什麼。它就像是位助理，在我分心時幫我留意一切事項。」
Slackbot 是 Slack 中的個人代理，能夠產生對話摘要並保留對話背後的論據。團隊利用它來追溯過去的決策，提取背景資訊，並將分散的討論轉化為明確的後續步驟。「我們幾個月前討論過的特定內容，我都可以詢問 Slackbot，它馬上就能找出來。」Spencer 說。
Slackbot 也是讓 Sinan 保持速度而不失控的關鍵。他會將構想、提醒與決策直接置放在 Slack 裡。當需要準備會議資料時，Slackbot 會提取這些原始背景資料，整合成一項明確清晰的計畫。「Slackbot 每天至少為我省下 90 分鐘時間。」他說。「我要求它為明天的會議建立畫板，它在 17 秒內就完成了，而且比我做過的畫板還要好。它還告訴我後續步驟，替我省時省錢。」
「Slackbot 是我們使用的最強大的 AI 工具之一。」
善用 Beast Industries 的集體專業知識
Slack 的全公司頻道就像是一個眾包式的問題排除網絡。當製作臨時需要動物、車輛或小眾型專業知識時，只要一則訊息就能立即找到答案。Spencer 說：「我見過有史以來最棒的 Slack 訊息就是：『我們已取得關於黑猩猩的線索。』」「原本是一長串噩夢般的電子郵件往來，在 Slack 卻變得好玩，而且一下子就能解決。」
隨著每一次的製作，人員與必須再確認的問題越來越多，團隊需要一個共享的空間，以便在計畫改變時仍能掌握最新資訊。Slack 畫板就像是動態的文件，當做出決策或工作有所進展時會即時更新。「畫板就是我的主要文件，」Brady 說。「標題、縮圖、文件、影片；所有內容都存在畫板中，沒有人會混淆。」
Slack 也將執行大規模製作時所遭遇到的各種突發狀況簡化了。全公司的訊息，從採購稀有設備到各項安全通知，例如通知數百人為何要在週二中午施放煙火，或是詢問上次是誰用了人肉砲彈。「這場面真是混亂，」Sinan 說。「但是所有人都知道要查看 Slack，因此不會有人遺漏訊息。」
在快速變動的環境中推進現場直播與物流
Brady 負責過最複雜的其中一場製作就是在大金字塔內拍攝影片。Brady 說：「我們一開始就把公司各部門的相關人員都集結到一專屬的 Slack 頻道中。」「隨著計畫展開，我們就是這麼做，才能讓所有事項都維持同步。」
在執行製作之前、執行製作期間和之後，Slack 都是日常協調的唯一平台。Brady 說：「在處理如此複雜的事務時，你必須能夠即時溝通，」「Slack 讓我們維持交流、掌握資訊並隨時做出決策。」
微型會議在快速的步調中發揮關鍵作用。「對我而言，微型會議已經取代通話了，」Brady 說。「我們在會議中發言，而 Slack 製作會議記錄，針對重要事項產生摘要，並自動將行動項目推送給正確的人員。所有一切都不會遺漏，我們也能持續進行工作。」
以攝製節目的速度與合作夥伴協作
Beast Industries 的製作內容不會因公司內部問題而停止，Slack 也是。透過 Slack Connect，團隊直接與外部合作夥伴在頻道中合作，就像他們在內部使用的頻道一樣快速，無需放慢腳步或重新設定背景資訊。
這項功能對 Beast Games 來説極為重要；Beast Games 是 Beast Industries 的旗艦級競賽系列節目，也是全球觀看人數最多的競賽節目之一。Josh 說：「我們對平台抱持中立的態度，選擇 Slack 則是經過深思熟慮的決定，」「它是我們經營 Beast Games 的基礎，能整合管理數百個承包商與內部團隊。」
Slack Connect 也能以 MrBeast 的速度，讓商業營運持續前進。Feastables 的內容主管 Tayler，在發布及每週新品上架期間，會使用 Slack Connect 與 TikTok Shop 和 Amazon 代理商溝通。
「過去用電子郵件需要兩三天才能完成的事，現在有了 Slack Connect，只要幾小時就能解決。」
不開會也能讓工作持續進行
拍攝結束不代表工作步調就能放慢。後製、物流、招募和營運仍然同時在進行，Slack 協助團隊延續決策。「我現在沒有開那麼多會了，」Chris 說。「Slack 是我們的事實來源中心，每週幫我省下 30 到 40 小時的時間。」
在指定的時間裡，Slack 工作流程會安排各種請求，從在荒野中提供 Starlink 衛星網路，到一夜之間需要 20 名人員建造價值 500 萬美元的現金金字塔。「竟然有人要求明天之前完成一座現金金字塔，」人才招募主管 Kara 說。「多虧了 Slack，工作小組即時出現，問題就這麼解決啦。」
Slack 也協助管理大量訊息，任何訊號都不漏接。Tayler 每週都會收到 2000 多封來自粉絲、創作者及合作夥伴的私訊。她的團隊不用人工排序訊息，而是使用 Slack 清單找出確實需要她注意的訊息。「我不可能把所有訊息都看完，」Tayler 說。「清單讓我清楚瞭解我需要採取什麼行動，又不會讓我錯過最重要的人。」
招募工作同樣遵循著相同高效率、無需開會的模式。Kara 將簡短的面試剪輯直接內嵌在畫板中，讓招募經理們不必開會也能深思熟慮地評估並在不同時間裡投票。Slackbot 根據過去的討論內容與共享的知識來答覆問題，協助新舊員工快速掌握資訊。
「Slack 讓我們以實際的作業方式執行工作。這裡沒有固定的劇本；你可以隨時發起微型會議、置放一則私訊、回應表情符號，或是提出構想。它掌握了 MrBeast 的動能，而不是強迫我們遵循一套流程。」
下一步是什麼？
在 Slack 內部建立未來絕不可錯過的內容
展望未來，Beast Industries 正在探索 Slack AI 智慧代理如何主動協調後續追蹤工作、找出風險並管理攝製工作而無需人工介入。代理功能不會增加更多流程，相反的，它們會延伸團隊既有的工作模式，幫助團隊更快速地前進且仍然能保留背景資訊。他們也在探索其他 Salesforce 產品和雲端服務，以支援發展商務、內容創作和營運工作流程。
隨著攝製工作日益複雜且全球化，Beast Industries 將繼續使用 Slack，把抱負遠大的構想轉變成完整的影片，同時保有代表 MrBeast「凡事皆可能」的創造力。Chris 說：「依照這個速度，只有去做，你才會知道結果是什麼。」「Slack 讓我們果敢地做出決策。」