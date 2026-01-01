Dalle acrobazie sulle scogliere ai cannoni umani: come Beast Industries realizza riprese da milioni di visualizzazioni con Slack

Informazioni su Beast Industries

Un motore di produzione globale che trasforma idee improbabili in realtà

Jimmy “MrBeast” Donaldson è ampiamente considerato il creator più influente al mondo, con oltre un miliardo di follower entusiasti sulle sue piattaforme.

Ciò che era iniziato sotto forma di contenuti audaci e virali su YouTube si è evoluto in Beast Industries, un'azienda poliedrica che si occupa di intrattenimento, prodotti di consumo e CPG con produzioni video su larga scala, Feastables, Beast Games su Prime Video e ampie iniziative filantropiche.

Operando su una scala enorme, Beast Industries gestisce produzioni in cui il tempo è un fattore critico che coordinano centinaia di persone, budget multimilionari e team distribuiti in diversi continenti. Fondata sull'ambizione creativa di Jimmy e su una cultura di collaborazione, rapidità e mentalità “no ego”, l'azienda realizza produzioni che sfidano costantemente i limiti di scalabilità, logistica e creatività.

“Slack ci aiuta a realizzare l’impossibile.” Brady Supervisore di produzione, Beast Games, MrBeast

La sfida

Organizzare il caos senza soffocare la creatività

Prima che Slack diventasse essenziale per il lavoro di Beast Industries, la velocità e l'ambizione dell'azienda si scontravano regolarmente con comunicazioni frammentate, perdita di contesto e pressioni operative. “Le decisioni creative cambiano in pochi minuti”, ha dichiarato Brady, responsabile della produzione. “Non abbiamo il tempo di mandare e-mail.”

Questa rapidità comportava rischi reali. Le singole produzioni generavano regolarmente decine di migliaia di messaggi e migliaia di transazioni finanziarie, distribuite tra SMS, e-mail e conversazioni ad hoc. “Non esisteva una fonte unica di verità”, afferma Sinan, responsabile di Beast Games Marketing. “Le cose diventavano disorganizzate molto in fretta.”

Con la crescita dell'azienda da 13 persone a oltre 600, il costo della conoscenza dispersa è aumentato. “Ricordavi che qualcosa era successo, ma non dove”, racconta Josh, responsabile della post-produzione. “Trovare i dettagli poteva richiedere ore per ogni argomento.”

Anche le produzioni diventavano sempre più globali. I team coordinavano le riprese tra continenti, fusi orari e ambienti con diversi livelli di sicurezza, spesso con scadenze molto strette. I progetti sforavano frequentemente il budget o richiedevano soluzioni dell'ultimo minuto per rispettare i tempi previsti.

“Slack elimina il rumore, così possiamo davvero concentrarci sul lavoro.” Josh Responsabile della post-produzione, MrBeast

Come Beast Industries lavora meglio con Slack

Slack tiene il passo con le idee, alla stessa velocità con cui prendono forma

In Beast Industries, il lavoro si muove alla velocità dell'immaginazione. Per stare al passo, i team hanno bisogno di un sistema che possa muoversi altrettanto velocemente, ed è per questo che Slack è al centro di tutto.

Dall'ideazione iniziale alla post-produzione e alla distribuzione globale, ogni produzione passa attraverso i canali di Slack: dibattiti creativi, approvazioni di budget, verifiche legali, logistica, coordinamento dei fornitori e decisioni in tempo reale sul set. “Slack è l'unico modo per tenere il nostro ritmo”, ha affermato Brady.

Questo allineamento è fondamentale perché il lavoro stesso è tutt’altro che ordinario. “In MrBeast, un errore del 5% può fare la differenza tra 250 milioni di visualizzazioni e 60 milioni”, ha sottolineato Sinan. “Slack è progettato per gestire questi dettagli e lo dimostra ogni giorno nella velocità e nella qualità del nostro lavoro.”

Quando i piani cambiano di ora in ora (e perdere una decisione può significare perdere un’occasione), Slack mantiene ogni dettaglio in movimento.

Approvare l'impossibile in tempo reale

Questa base costruita con Slack diventa fondamentale soprattutto quando tutto è già in movimento e non esiste un pulsante “pausa”.

Ad esempio, durante un sopralluogo last minute di una location in Perù, Chris, responsabile della produzione creativa, si è calato lungo una cascata di 180 metri, postando foto e video in diretta su Slack durante la discesa. In questo modo, i team legali, della sicurezza e creativi hanno potuto esaminare e approvare tutto in tempo reale. “Tutti dovevano vederlo immediatamente", ha spiegato Chris. “Non c'era tempo per le riunioni. Abbiamo preso la decisione con Slack.”

Il lavoro raramente rallenta abbastanza da permettere ai team di fermarsi e organizzarsi. Le decisioni vengono prese nel mezzo delle conversazioni, le priorità cambiano di ora in ora e i dettagli critici emergono mentre le persone stanno già passando al problema successivo.

“La gente ci dice continuamente che certe cose sono impossibili”, ha detto Chris. “Catturare una Lamborghini in corsa. Dormire nelle piramidi. Coordinare 1.000 persone contemporaneamente. Abbiamo fatto tutto questo, e Slack è il modo in cui teniamo traccia di questa follia.”

“Ogni singola produzione genera quasi 10.000 messaggi e circa 2.000 transazioni. Senza Slack, nulla di tutto questo verrebbe realizzato nel budget o nei tempi previsti.” Chris Responsabile della produzione creativa , MrBeast

Risparmiare tempo, lucidità e pianificazione con Slackbot

Quando le decisioni si accumulano più velocemente di quanto chiunque riesca a leggerle, anche allontanarsi per pochi minuti può significare perdere contesto critico. Slackbot aiuta i team a rimettersi subito in pari. “Poso il telefono per 10 minuti e al ritorno trovo 30 o 40 messaggi”, ha raccontato Spencer, supervisore creativo. “Mi basta chiedere a Slackbot e mi dice cosa abbiamo deciso, perché e cosa devo fare. È come un assistente che presta attenzione quando io non posso.”

Come agente personale all'interno di Slack, Slackbot può riassumere le conversazioni e preservare il ragionamento che le ha guidate. I team lo usano per ricostruire decisioni passate, recuperare contesto e trasformare discussioni sparse in chiari passaggi successivi. “Posso chiedere a Slackbot qualcosa di molto specifico di cui abbiamo parlato mesi fa e lui lo trova all'istante”, ha evidenziato Spencer.

Slackbot è anche fondamentale per permettere a Sinan di mantenere la velocità senza perdere il controllo. Inserisce idee, promemoria e decisioni direttamente in Slack man mano che emergono. Quando arriva il momento di preparare una riunione, Slackbot trasforma quel contesto grezzo in un piano chiaro. “Slackbot mi fa risparmiare come minimo 90 minuti al giorno”, aggiunge. “Gli chiedo di creare un canvas per una riunione di domani e dopo soli 17 secondi il risultato è già migliore di quanto potrei fare io. Mi suggerisce anche i prossimi passi, facendomi risparmiare tempo e denaro.”

“Slackbot è uno degli strumenti IA più potenti che utilizziamo.” Sinan Responsabile di Beast Games Marketing, Beast Industries

Attingere dall'esperienza collettiva di Beast Industries

I canali aziendali di Slack funzionano come una rete di problem‑solving basata sulla collaborazione di tutta l’azienda. Quando una produzione last‑minute necessita di animali, veicoli o competenze molto specifiche, un singolo messaggio sblocca immediatamente le risposte. “Il miglior messaggio che abbia mai visto in Slack è stato: “Abbiamo una possibile pista per localizzare uno scimpanzé””, ha raccontato Spencer. “Quella che sarebbe stata una catena di e-mail da incubo è diventata una cosa divertente e risolvibile in pochi minuti su Slack.”

Con sempre più persone e variabili coinvolte in ogni produzione, i team hanno bisogno di uno spazio condiviso che riesca a tenere il passo con i cambiamenti di programma. I canvas di Slack fungono da documenti dinamici, aggiornati in tempo reale man mano che vengono prese le decisioni e il lavoro avanza. “I canvas sono i miei documenti principali”, ha dichiarato Brady. “Titoli, anteprime, documenti, video: tutto è contenuto nei canvas, quindi nessuno si confonde.”

Slack semplifica anche le situazioni impreviste che derivano dal gestire produzioni di questa portata. I messaggi aziendali spaziano dal reperimento di attrezzature rare agli avvisi di sicurezza, come informare centinaia di persone del motivo per cui stanno esplodendo fuochi d’artificio nel bel mezzo di un martedì o chiedere chi ha usato per ultimo il cannone umano. “È caotico”, ha riconosciuto Sinan. “Ma tutti sanno che devono guardare in Slack, quindi nulla va perso.”

Gestire produzione e logistica in tempo reale alla velocità del cambiamento

Una delle produzioni più complesse gestite da Brady è stata un video girato all'interno delle Grandi Piramidi d'Egitto. “Fin dall'inizio, abbiamo coinvolto persone di tutta l'azienda in un canale di Slack dedicato”, ha spiegato Brady. “È così che siamo riusciti a mantenere l’allineamento mentre il piano si evolveva.”

Prima, durante e dopo l'avvio della produzione, Slack è stato l'unico punto di riferimento per il coordinamento quotidiano. “Quando affronti qualcosa di così complesso, devi poter comunicare istantaneamente”, ha aggiunto Brady. “Slack ci permette di rimanere connessi, informati e decisivi minuto per minuto.”

Gli incontri giocano un ruolo fondamentale in questa rapidità. “Per me, gli incontri hanno sostituito le telefonate”, ha detto Brady. “Parliamo, Slack prende appunti, riassume ciò che conta e invia automaticamente le attività alle persone giuste. Nulla va perso e noi continuiamo ad avanzare.”

Collaborare con i partner alla stessa velocità della produzione

Le produzioni di Beast Industries non si fermano ai confini dell'azienda, e nemmeno Slack. Grazie a Slack Connect, i team lavorano direttamente con i partner esterni negli stessi canali ad alta velocità che usano internamente, senza rallentare o perdere il contesto.

Questa capacità è fondamentale per Beast Games, la serie di competizioni di punta di Beast Industries e uno degli show più visti al mondo nel suo genere. “Siamo agnostici rispetto alle piattaforme e la scelta di Slack è stata una decisione ponderata”, ha dichiarato Josh. “È l’ossatura che ci permette di gestire Beast Games coordinando centinaia di collaboratori e team interni.”

Slack Connect mantiene inoltre le operazioni commerciali alla velocità di MrBeast. Tayler, responsabile dei contenuti di Feastables, utilizza Slack Connect con TikTok Shop e le agenzie Amazon durante i lanci e le uscite settimanali.

“Ciò che prima richiedeva due o tre giorni via e-mail, ora richiede poche ore con Slack Connect.” Tayler Responsabile dei contenuti di Feastables, MrBeast

Far avanzare il lavoro senza riunioni

La fine delle riprese non significa che il lavoro rallenti. Post-produzione, logistica, assunzioni e operazioni continuano a procedere in parallelo e Slack aiuta i team a portare avanti le decisioni. “Non faccio più così tante riunioni”, ha precisato Chris. “Slack mi fa risparmiare dalle 30 alle 40 ore a settimana come fonte centrale di verità.”

In qualsiasi momento, i workflow di Slack instradano richieste di ogni tipo, dall’attivazione di Starlink in mezzo al nulla alle 20 persone necessarie da un giorno all’altro per costruire una piramide di denaro da 5 milioni di dollari. “Qualcuno ha letteralmente richiesto una piramide di soldi entro domani”, ha annunciato Kara, responsabile dell'acquisizione di talenti. “Grazie a Slack, la task force si è presentata e l’ha realizzata.”

Slack aiuta anche i team a gestire grandi volumi senza perdere i segnali importanti. Tayler riceve più di 2.000 messaggi diretti a settimana da fan, creator e partner. Invece di smistarli manualmente, il suo team usa gli elenchi di Slack per individuare i messaggi che richiedono effettivamente la sua attenzione. “Non potrei mai leggere tutto”, ha ammesso Tayler. “Gli elenchi mi permettono di vedere esattamente su cosa devo intervenire, senza tralasciare le persone che contano di più.”

Anche il processo di assunzione segue lo stesso modello ad alta efficienza e senza riunioni. Kara inserisce brevi clip di colloqui direttamente nei canvas, consentendo ai responsabili delle assunzioni di valutare e votare in modo ponderato e asincrono, senza bisogno di riunioni. Slackbot aiuta i dipendenti, nuovi ed esistenti, a mettersi rapidamente in pari rispondendo alle domande sulla base di discussioni passate e conoscenze condivise.

“Slack ci permette di lavorare nel modo in cui lavoriamo realmente. Non c'è un manuale: puoi entrare in un incontro, inviare un messaggio diretto, reagire con un emoji o lanciare un'idea. Cattura l'energia di MrBeast invece di costringerci in un processo.” Josh Responsabile della post-produzione, MrBeast

I prossimi passi

Costruire il futuro di contenuti imperdibili all'interno di Slack

Guardando avanti, Beast Industries sta esplorando come gli agenti di IA di Slack possano coordinare attivamente i follow-up, evidenziare i rischi e gestire le produzioni senza intervento umano. Invece di aggiungere altri processi, gli agenti ampliano il modo in cui i team lavorano già, aiutandoli a muoversi più velocemente senza perdere contesto. Stanno inoltre valutando ulteriori cloud e prodotti Salesforce per sostenere la crescita in ambito commerciale, nella creazione di contenuti e nei flussi di lavoro operativi.

Con la crescente complessità e globalizzazione delle produzioni, Beast Industries continuerà a usare Slack per trasformare idee ambiziose in video finiti, senza perdere quella creatività “tutto è possibile” che definisce MrBeast. “A questo ritmo, sai se qualcosa funziona solo quando lo fai”, ha concluso Chris. “Slack ci permette di prendere queste decisioni senza esitazioni.”