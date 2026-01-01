Desde acrobacias en acantilados hasta cañones humanos: cómo Beast Industries usa Slack para producir videos con millones de reproducciones

Acerca de Beast Industries

Un motor de producción global que transforma ideas improbables en realidad

Jimmy «MrBeast» Donaldson se considera uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo, con más de mil millones de seguidores fanáticos entre todas sus plataformas.

Lo que comenzó como contenido audaz y viral en Youtube evolucionó para convertirse en Beast Industries, una empresa multifacética de entretenimiento, productos de consumo y CPG que abarca producciones de video a gran escala, Feastables, Beast Games en Prime Video y variadas iniciativas filantrópicas.

Beast Industries opera a gran escala y lleva a cabo producciones en las que el tiempo es un factor crítico y que coordinan a cientos de personas, presupuestos de millones de dólares y equipos distribuidos en varios continentes. La empresa, sobre la base de la ambición creativa de Jimmy y una cultura de trabajo en equipo, velocidad y una mentalidad «sin ego», ejecuta producciones que superan los límites de escala, logística y creatividad de forma constante.

«Slack nos ayuda a lograr cosas imposibles». Brady Productora supervisora, Beast Games, MrBeast

El desafío

La organización del caos sin afectar la creatividad

Antes de que Slack se vuelva esencial para la forma de trabajo de Beast Industries, la velocidad y la ambición de la empresa solían chocar y provocar una comunicación fragmentada, pérdida de contexto y dificultades operativas. «Las decisiones creativas cambian en minutos», dijo Brady, gerenta de producción. «No tenemos tiempo para enviar correos electrónicos».

La velocidad expuso un riesgo real. Las producciones individuales suelen generar decenas de miles de mensajes y miles de transacciones financieras que están esparcidos en mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones ad hoc. «No había una fuente confiable de información», dijo Sinan, director de Marketing en Beast Games. «Las cosas se desorganizaban rápido».

Debido a que la empresa creció y pasó de tener 13 empleados a más de 600, el costo del conocimiento perdido también aumentó. «Nos acordábamos de que algo en particular había pasado, pero no dónde», expresó Josh, director de Posproducción. «Encontrar ese algo podía llevarnos horas por cada tema».

Las producciones también se volvieron cada vez más internacionales. Los equipos coordinaban filmaciones en varios continentes, husos horarios y entornos de seguridad, usualmente, con fechas límite ajustadas. Los proyectos solían superar los presupuestos o necesitar resoluciones de problemas de último minuto para cumplir con lo programado.

«Slack reduce las distracciones para que podamos dedicarnos, realmente, al trabajo». Josh Director de Posproducción, MrBeast

Cómo Beast Industries usa Slack para trabajar mejor

Slack trabaja a la velocidad a la que se forman las ideas

En Beast Industries, el trabajo se mueve al ritmo de la imaginación, y, para mantener ese ritmo, los equipos necesitan un sistema que se mueva igual de rápido. Por eso, Slack es el centro del trabajo.

Desde la primera etapa de la creación de ideas hasta la posproducción y la distribución global, cada parte de la producción pasa por los canales de Slack, lo que incluye debates creativos, aprobaciones de presupuestos, aprobaciones legales, logística, coordinación de proveedores y decisiones en tiempo real tomadas en los sets. «Slack es la única manera de mantener nuestro ritmo», declaró Brady.

La sincronización es importante, ya que el trabajo en sí es poco convencional. «En MrBeast, un desfase del 5 % puede marcar la diferencia entre 250 millones y 60 millones de reproducciones», dijo Sinan. «Slack está creado para esos detalles, y se demuestra su valor a diario en la velocidad y la calidad de nuestro trabajo».

Cuando los planes cambian de una hora a la otra (y una decisión no tomada puede implicar perder una oportunidad), Slack hace que cada detalle siga avanzando.

Aprobamos lo imposible en tiempo real

Esta base que es Slack importa más que nunca cuando ya se comenzó un proceso y no se puede pausar.

Por ejemplo, mientras buscaba un sitio para grabar de último momento en Perú, el director de Producción Creativa Chris descendió en rápel por una cascada de 180 metros a la vez que publicaba fotos y videos en Slack. De esta forma, los equipos del departamento legal, de seguridad y creativo pudieron revisar sus acciones y aprobarlas en tiempo real. «Era necesario que todos lo vieran de inmediato», aclaró Chris. «No había tiempo para reuniones. Tomamos las decisiones con Slack».

El trabajo rara vez se ralentiza lo suficiente como para que los equipos puedan parar y organizarlo. Las decisiones se toman durante las conversaciones, las prioridades cambian cada hora, y los detalles críticos aparecen mientras la gente ya está lidiando con el siguiente problema.

«Las personas nos dicen, con frecuencia, que algo es imposible», dijo Chris. «Tener un Lamborghini. Dormir en las pirámides. Coordinar a mil personas a la vez. Lo hicimos todo, y Slack es nuestra manera de dar seguimiento a toda esa locura».

«Cada producción individual genera casi 10 000 mensajes y, aproximadamente, 2000 transacciones. Sin Slack, ninguna de estas cosas se habría hecho a tiempo o dentro del presupuesto». Chris Director de Producción Creativa , MrBeast

Ahorramos tiempo, evitamos disgustos y respetamos cronogramas con Slackbot

Cuando las decisiones se acumulan a una velocidad imposible de leer, unos pocos minutos de desconexión pueden implicar perderse una parte crítica del contexto. Slackbot ayuda a los equipos a ponerse al día al instante. «Dejo mi teléfono unos 10 minutos y, cuando regreso, tengo 30 o 40 mensajes», expresó Spencer, supervisor creativo. «Simplemente, le pregunto a Slackbot. Él me dice qué decisiones se tomaron y por qué, y qué debo hacer. Es como un asistente que presta atención cuando yo no lo hago».

Como agente personal dentro de Slack, Slackbot puede resumir conversaciones y conservar el razonamiento que respalda la información. Los equipos lo usan para rastrear decisiones pasadas, encontrar contexto y transformar las discusiones esparcidas en varios espacios en pasos a seguir claros. «Puedo preguntarle a Slackbot algo muy específico de lo que hablamos hace meses, y lo encuentra al instante», explicó Spencer.

Además, Slackbot es crucial para la manera en la que Sinan mantiene el ritmo sin perder el control. Publica ideas, recordatorios y decisiones directamente en Slack a medida que surgen. Cuando es el momento de prepararse para una reunión, Slackbot transforma el contexto sin procesar en un plan claro. «Slackbot me ayuda a ahorrar, como mínimo, 90 minutos por día», dijo Sinan. «Le pido que cree un canvas para una reunión de mañana, y, en 17 segundos, logra lo que yo nunca podría. Me indica los pasos a seguir, lo que me ahorra tiempo y dinero».

«Slackbot es una de las herramientas de IA más potentes que usamos». Sinan Director de Marketing de Beast Games, Beast Industries

Exploramos la experiencia conjunta de Beast Industries

Los canales de Slack que usa toda la empresa actúan como una red colaborativa para la resolución de problemas. Cuando una producción de último minuto necesita animales, vehículos o expertos en temas específicos, un solo mensaje sirve para obtener respuestas. «El mejor mensaje de Slack que recibí fue “Tenemos el contacto para la posible contratación de un chimpancé”», dijo Spencer. «Lo que habría sido una intimidante cadena de correo electrónico se convirtió en algo divertido y posible de resolver en solo minutos dentro de Slack».

Con más personas y partes en movimiento incluidas en cada producción, los equipos necesitan un lugar en común que se adapte al ritmo del avance de los planes. Los canvas de Slack son como documentos vivos que se actualizan en tiempo real a medida que se toman las decisiones y progresa el trabajo. «Los canvas son mis documentos maestros», afirmó Brady. «Títulos, miniaturas, documentos, videos. Todo se incluye en los canvas para evitar las confusiones».

Slack también optimiza las inesperadas realidades de administrar producciones a esta escala. Los mensajes para la empresa en su totalidad varían entre la búsqueda de equipamiento raro hasta los avisos de seguridad, como notificar a cientos de personas los motivos por los que hay fuegos artificiales encendidos un martes por la tarde o preguntar quién fue la última persona que usó el cañón humano. «Es caótico», explicó Sinan. «Pero todos saben que pueden buscar en Slack, así que nada se pierde».

Movemos la producción en vivo y la logística a la velocidad del cambio

Una de las producciones más complejas que administró Brady fue la de un video que se grabó dentro de las pirámides de Egipto. «Desde el comienzo, reunimos personas de toda la empresa en un canal dedicado de Slack», dijo Brady. «Fue la manera en la que nos mantuvimos sincronizados a medida que evolucionaba el plan».

Antes, durante y después del proceso de la producción, Slack fue el lugar donde se realizaba la coordinación diaria. «Cuando hay que lidiar con algo tan complejo, es necesario poder comunicarse al instante», explicó Brady. «Slack nos permite mantenernos en contacto, informados y decididos minuto a minuto».

Las juntas juegan un rol crítico para lograr esa velocidad. «En mi caso, las juntas reemplazaron las llamadas telefónicas», afirmó Brady. «Nosotros hablamos, y Slack registra las notas, resume lo importante y envía, automáticamente, elementos de acción a las personas indicadas. Nada se pierde, y mantenemos el ritmo».

Trabajamos con socios a la misma velocidad a la que se mueve la producción

Las producciones de Beast Industries no se quedan solo dentro de sus cuatro paredes. Tampoco Slack. Mediante Slack Connect, los equipos trabajan directamente con socios externos en los mismos canales de alta velocidad que se usan internamente sin tener que bajar el ritmo o restablecer el contexto.

Esa funcionalidad es crítica para Beast Games, la serie de competencias insignia de Beast Industries y uno de los programas de competencias más vistos del mundo. «Somos agnósticos de plataformas, y elegir Slack fue una decisión premeditada», dijo Josh. «Es la columna vertebral de nuestra manera de administrar Beast Games para los cientos de contratistas y equipos internos».

Slack Connect también hace que las operaciones comerciales se muevan a la velocidad de MrBeast. Tayler, directora de Contenido de Feastables, usa Slack Connect con TikTok Shop y agencias de Amazon durante los lanzamientos y las novedades semanales.

«Lo que solía llevarnos dos o tres días con el correo electrónico ahora nos lleva unas horas con Slack Connect». Tayler Directora de Contenido en Feastables, MrBeast

Avanzamos con el trabajo sin reuniones

Terminar una grabación no significa que disminuye el ritmo del trabajo. La posproducción, la logística, las contrataciones y las operaciones deben seguir moviéndose en paralelo, y Slack ayuda a los equipos a avanzar con las decisiones. «Ya no tengo tantas reuniones», afirmó Chris. «Slack me ahorra entre 30 y 40 horas semanales como centro único de información».

En cualquier momento que sea necesario, los flujos de trabajo de Slack dirigen solicitudes de todo tipo, desde la provisión de Internet de Starlink en medio de la naturaleza hasta la búsqueda de 20 personas de un día para el otro para construir una pirámide de 5 millones de dólares en efectivo. «Alguien solicitó, literalmente, una pirámide de dinero para el día siguiente», dijo Kara, directora de Adquisición de Talento. «Gracias a Slack, se consiguió la fuerza laboral, y se construyó».

Slack también ayuda a los equipos a administrar grandes volúmenes de información sin perder la señal. Tayler recibe más de 2000 mensajes directos por semana de fanáticos, creadores y socios. En lugar de procesarlos manualmente, su equipo usa las listas de Slack para extraer los mensajes que realmente requieren su atención. «No sería posible leerlo todo», afirmó Tayler. «Las listas me muestran, exactamente, qué acciones debo tomar sin dejar de lado a las personas más importantes».

El proceso de contratación sigue un patrón similar de alta eficacia y cero reuniones. Kara incorpora clips cortos de entrevistas directamente en canvas, lo que permite a los encargados de contratación evaluar y votar de manera informada y asincrónica, y sin tener que reunirse. Slackbot ayuda a los empleados nuevos y existentes a ponerse al día rápidamente al responder sus preguntas sobre la base de discusiones pasadas y del conocimiento compartido.

«Slack nos permite trabajar de la manera en que realmente trabajamos. No hay un manual a seguir. Puedes unirte a una junta, enviar un mensaje directo, reaccionar con un emoji o compartir una idea. Captura la energía de MrBeast en lugar de forzarnos a seguir un proceso». Josh Director de Posproducción, MrBeast

¿Qué sigue?

Construir el futuro del contenido imperdible dentro de Slack

De cara al futuro, Beast Industries está explorando cómo los agente de IA en Slack podrían, activamente, coordinar seguimientos, exponer riesgos y administrar producciones sin intervención humana. En lugar de agregar más procesos, los agentes amplían la manera en la que ya trabajan los equipos para ayudarlos a moverse más rápido sin perder el contexto. Además, la empresa está evaluando productos y nubes adicionales de Salesforce para apoyar el crecimiento en los flujos de trabajo de comercio, creación de contenido y operaciones.

A medida que las producciones se vuelvan más complejas e internacionales, Beast Industries continuará usando Slack para transformar ideas ambiciosas en videos sin perder la actitud creativa de que todo es posible y que tanto define a MrBeast. «Con el ritmo que tenemos, solo se sabe si algo funciona una vez que se hizo», dijo Chris. «Slack nos permite tomar esas decisiones sin dudarlo».