Cómo Box usa Slack para reducir las reuniones y acelerar las negociaciones

Acerca de Box

Donde 115 000 empresas colaboran en lo que más importa

Box es líder en gestión de contenido inteligente y permite a las organizaciones impulsar la colaboración, gestionar todo el ciclo de vida del contenido, proteger contenido crítico y transformar los flujos de trabajo del negocio con inteligencia artificial de nivel empresarial. Con más de 115 000 clientes en todo el mundo, Box potencia la colaboración entre departamentos, socios y plataformas.

«El ‘panel único’ siempre ha sido el santo grial para los gerentes de sistemas de información: menos cambios de herramientas, menos dificultades y más concentración. Si las personas pueden permanecer en Slack y completar del 75 al 80 % de su trabajo, el aumento de productividad en toda la empresa es significativo». Ravi Malick Vicepresidente sénior y CIO global, Box

El desafío

La complejidad de las ventas se enfrenta a las dificultades operativas

Como empresa de software como servicio (SaaS), Box depende del mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes y de una ejecución fluida entre los equipos de lanzamiento al mercado para impulsar el crecimiento, retener clientes y mantener la competitividad en un mercado dinámico. Sin embargo, en un entorno empresarial complejo, con docenas de herramientas, ciclos de negociación largos y altas expectativas, las dificultades internas hacían que fuera complicado avanzar con rapidez, mantener la coordinación y ofrecer resultados a los clientes.

«En la actualidad, las ventas son más complejas que hace 30 años», dijo Mark Wayland, director de Ingresos de Box. «Los compradores son más sofisticados, investigan por su cuenta y reciben cientos de mensajes. Para destacarse entre toda esta oferta, los vendedores deben desarrollar relaciones más sólidas y diferenciarse con rapidez».

Box necesitaba una mejor forma de coordinar los equipos, mantener el dinamismo de las conversaciones con los clientes y responder rápidamente a riesgos y oportunidades.

«Cuando abres un canal de Slack Connect con un cliente, todo el ciclo de negociación se modifica. Ya no quedas atrapado en bandejas de entrada. Adquieres visibilidad en tiempo real, continuidad y contexto». Mark Wayland Director de Ingresos, Box

Cómo Slack ayuda a Box a trabajar con mayor eficiencia

Slack ayuda a Box a reducir las reuniones, automatizar los flujos de trabajo y ahorrar 5 millones de dólares al año

Slack es el sistema operativo que se usa en Box. Cada negociación tiene un canal de Slack exclusivo, y el uso de canales de Slack Connect compartidos con clientes y clientes potenciales facilita la generación de impulso en la ventas sin las demoras que implica usar el correo electrónico.

«Cuando se abre un canal de Slack Connect con un cliente, se trata de una comunicación de alta fidelidad», comentó Wayland. «No hay filtros de correo no deseado ni se pasan hilos por alto, sino que se trata simplemente de un diálogo continuo y directo».

Un espacio de trabajo más inteligente, por dentro y por fuera

A nivel interno, los representantes de ventas trabajan de manera transversal en los canales, mientras que los gerentes usan canales de Slack para la comunicación individual con sus subordinados directos, lo que crea una base de conocimientos en crecimiento a lo largo del tiempo.

«Tengo experiencia en el área comercial y he liderado equipos de ventas, y siempre me concentré en cómo reducir las dificultades en el proceso de ventas», compartió Ravi Malick, vicepresidente sénior y CIO global. «Esto es lo que Slack permite a lo largo del ciclo de vida de las ventas».

Con la integración de Salesforce y Box en Slack, los equipos de negociación pueden acceder a archivos, gestionar oportunidades y actualizar registros en un solo lugar. «Los representantes de ventas pueden actualizar Salesforce directamente desde Slack mientras colaboran con el equipo, lo que mantiene la información ordenada», dijo Wayland.

Con base en la metodología interna de obtención de valor de Slack, Box podría ahorrar aproximadamente 5 millones de dólares al año como consecuencia de reducir el tiempo dedicado a reuniones, aumentar la automatización y comunicarse con los clientes en tiempo real.

Un ecosistema conectado de más de 600 organizaciones

Box usa Slack Connect en todo su ecosistema y colabora actualmente con más de 600 organizaciones externas a través de canales compartidos. Desde asociaciones con Okta en iniciativas de lanzamiento al mercado hasta el desarrollo conjunto de integraciones de Slack con el equipo de ingeniería de Slack, estos canales crean flujos de trabajo rápidos, seguros y de alta fidelidad entre empresas. Los plazos de los proveedores son más claros, el apoyo se obtiene con mayor rapidez, y las relaciones se fortalecen.

Diseñada para la interoperabilidad y preparada para lo que viene

Este espacio de trabajo fuertemente conectado refleja una filosofía más amplia: «Slack se destaca porque es interoperable», indicó Wayland. «Puedes integrarla con cualquier cosa. Esa flexibilidad es una gran ventaja, especialmente a medida que ingresamos a la era de los agentes».

Box ya trabaja con clientes compartidos y está implementando casos de uso de agentes de IA internos. Los agentes en Slack, Salesforce y Box colaborarán para dar apoyo a flujos de trabajo como la planificación de cuentas y la investigación de clientes, para lo que extraerán información de datos estructurados y no estructurados.

«Estamos completamente comprometidos con Agentforce», dijo Wayland. «Si asumo el control de la relación con un cliente de 20 años, querré saber quiénes son los ejecutivos clave, cuál es su historial de uso y los términos de su contrato, y qué problemas tiene en curso en Slack, Salesforce y Box. Con los agentes de IA, podemos mostrar ese contexto al instante».

«Agentforce nos permite conectar flujos de trabajo entre sistemas. Formulas una pregunta en Slack y el agente obtiene información de Box y Salesforce para dar una respuesta completa. Ese es el tipo de experiencia que queremos para nuestros 115 000 clientes». Aaron Levie Director general, Box

¿Qué sigue a continuación?

Box escala un trabajo más inteligente en toda la empresa

Box ampliará el uso de Agentforce en toda la organización de ventas y usará agentes inteligentes para agilizar flujos de trabajo como la planificación de cuentas, la calificación de negociaciones y la investigación de clientes. Los agentes en Slack y Salesforce extraerán información de datos estructurados, mientras que los agentes de Box usarán documentos y contenido no estructurado, todo lo cual se combinará para aportar una vista unificada y rica en contexto de cada cliente.

Box visualiza a los agentes de IA operando entre sistemas tan naturalmente como lo hacen las personas, recuperando y compartiendo información a gran velocidad. «Podrías preguntarle a alguien en Slack ‘¿Tienes un documento con esta información?’, y esa persona lo buscaría y te enviaría el enlace», dijo Aaron Levie, director general de Box. «Los agentes de IA en Slack podrán hacer esa misma tarea 100 veces más rápido, para cualquier caso de uso y a gran escala, sin agotar a los recursos humanos».

Más allá de las ventas, Box está explorando los flujos de trabajo potenciados por agentes de IA para procesos de incorporación, formación y traspaso de clientes. En el área de TI, los equipos están comenzando a usar consultas en lenguaje natural en Slack para acceder instantáneamente a métricas operativas, como vulnerabilidades críticas o tiempos medios de resolución, y eliminar retrasos y la generación manual de informes.

Slack se ha convertido en el tejido conectivo de Box que vincula equipos, herramientas y la inteligencia que las sustenta. «Podrías quitar muchas herramientas antes de poder quitar Slack», señaló Wayland. «El futuro está en este tipo de plataforma abierta e interoperable, en la que los agentes de IA pueden trabajar sin problemas entre ellos y con personas. Esta clase de coordinación definirá la próxima era de la productividad empresarial».