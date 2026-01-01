Cómo Box usa Slack para reducir el número de reuniones y agilizar los acuerdos

Acerca de Box

Donde 115 000 empresas colaboran en lo que más importa

Box es uno de los líderes más destacados en gestión inteligente de contenidos y permite a las organizaciones impulsar la colaboración, gestionar todo el ciclo de vida del contenido, proteger información crítica y transformar los flujos de trabajo empresariales con IA empresarial. Con más de 115 000 clientes en todo el mundo, Box facilita la colaboración entre departamentos, socios y plataformas.

“El concepto de panel único siempre ha sido el amor platónico de los CIO: menos cambios de herramienta, menos fricción y más concentración. Si las personas pueden usar Slack y realizar entre el 75 % y el 80 % de su trabajo desde ahí, el aumento de productividad en toda la organización es significativo”. Ravi Malick Vicepresidente sénior y CIO global, Box

El reto

La complejidad de las ventas y la fricción operativa

Como empresa SaaS, Box depende de tener relaciones sólidas con los clientes y de una ejecución fluida entre los equipos de comercialización para fomentar el crecimiento, retener clientes y seguir siendo competitivos en un mercado vertiginoso. Sin embargo, en un entorno empresarial complejo, con decenas de herramientas, negociaciones interminables y expectativas altísimas, la fricción interna dificultaba trabajar de manera ágil, coordinarse y ofrecer valor a los clientes.

“El sector de las ventas es mucho más complejo que hace 30 años”, afirma Mark Wayland, director de ingresos de Box. “Los consumidores son más sofisticados, realizan sus propias investigaciones y reciben cientos de mensajes. Para sobreponernos a esto y destacar, los comerciales deben establecer relaciones más sólidas y marcar la diferencia lo antes posible”.

Box necesitaba una forma mejor de coordinar sus equipos, sacar adelante las conversaciones con clientes y responder rápidamente ante los riesgos y las oportunidades.

“Una vez que abres un canal de Slack Connect con un cliente, el ciclo de negociación cambia por completo. Se acabaron las bandejas de entrada, ahora tenemos visibilidad en tiempo real, continuidad y la información que necesitamos”. Mark Wayland Director de ingresos, Box

Cómo Box ha mejorado su forma de trabajar gracias a Slack

Slack ayuda a Box a reducir el número de reuniones, automatizar flujos de trabajo y ahorrar 5 millones de dólares al año

Slack es el sistema operativo de trabajo de Box. Cada negociación tiene un canal de Slack propio, y se comparten canales de Slack Connect con los clientes y posibles clientes para que sea más fácil generar una tendencia positiva sin tanto correo electrónico.

“Cuando se abre un canal de Slack Connect con un cliente, establecemos un canal de comunicación único”, afirma Wayland. “Se acabaron los filtros de correo no deseado y los hilos perdidos. Ahora tenemos un dialogo continuo y directo con los clientes”.

Un espacio de trabajo más inteligente, de principio a fin

De manera interna, los representantes de ventas trabajan con otros departamentos en los canales, mientras que los responsables usan los canales individuales de Slack con sus empleados a cargo, lo que genera una base de conocimientos que crece día a día.

“Yo, que vengo del sector de los negocios y he liderado varios equipos comerciales, siempre me centraba en encontrar la manera de reducir las fricciones del proceso de ventas”, afirma Ravi Malick, vicepresidente sénior y CIO global. “Por fin, apareció Slack para hacerlo posible en todo el ciclo de ventas”.

Con Salesforce y Box integrados en Slack, los equipos de ventas pueden acceder a los archivos, gestionar las oportunidades y actualizar registros desde un solo lugar. “Los representantes de ventas pueden actualizar Salesforce directamente desde Slack, mientras colaboran con su equipo, lo que garantiza tener datos limpios y precisos”, afirma Wayland.

Con la metodología de valor interno de Slack, Box ha ahorrado cerca de 5 millones de dólares al año, gracias a que han reducido las reuniones, han aumentado la automatización y la comunicación en tiempo real con los clientes.

Un ecosistema conectado entre más de 600 organizaciones

Box usa Slack Connect en todo su ecosistema para colaborar con más de 600 organizaciones externas a través de canales compartidos. Desde la asociación con Okta a las iniciativas de comercialización, el desarrollo conjunto de integraciones de Slack con el mismo equipo de ingeniería de Slack, estos canales permiten crear flujos de trabajo rápidos y seguros en diferentes líneas de negocio. Los plazos de los proveedores quedan mucho más claros, la ayuda llega más rápido y las relaciones se vuelven mucho más sólidas.

Diseñado para la interoperabilidad y el futuro

Este entorno de trabajo estrechamente conectado refleja una filosofía más amplia. “Slack destaca porque es interoperable”, explica Wayland. “Puedes integrarlo con cualquier herramienta. Esa flexibilidad es una gran ventaja, especialmente a medida que entramos en la era de los agentes”.

Box ya está trabajando con clientes conjuntos y desplegando casos de uso internos de agentes de IA. Los agentes en Slack, Salesforce y Box colaborarán para admitir flujos de trabajo como la planificación de cuentas y la investigación de clientes, extrayendo información valiosa tanto de datos estructurados como no estructurados.

“Lo apostamos todo a Agentforce”, afirma Wayland. “Si voy a poner en juego una relación comercial de 20 años, quiero conocer toda la información clave, el historial de uso, las condiciones del contrato y las incidencias actuales en Slack, Salesforce y Box. Con los agentes de IA, puedo obtener toda esa información al instante”.

“Agentforce nos permite conectar flujos de trabajo en diferentes sistemas. Basta con hacer una pregunta en Slack y el agente obtendrá información de Box y Salesforce para devolver una respuesta completa. Ese es el servicio que queremos ofrecer a nuestros 115 000 clientes”. Aaron Levie Director general, Box

¿Qué nos aguarda el futuro?

Box lleva el trabajo inteligente a toda la empresa

Box ampliará el uso de Agentforce en toda su organización comercial, utilizando agentes inteligentes para agilizar flujos de trabajo como la planificación de cuentas, la calificación de oportunidades y la investigación de clientes. Los agentes en Slack y Salesforce extraerán información de datos estructurados, mientras que los agentes de Box lo harán a partir de documentos y contenidos no estructurados, combinándose para ofrecer una visión unificada y repleta de contexto de cada cliente.

Box concibe a los agentes de IA operando entre sistemas con la misma naturalidad que las personas, recuperando y compartiendo información a una velocidad vertiginosa. “Puedes preguntar a alguien en Slack si tiene un documento con esa información, y esa persona lo buscará y te enviará el enlace”, explica Aaron Levie, director general de Box. “Los agentes de IA en Slack podrán hacer eso cien veces más rápido, para cualquier caso de uso y a gran escala, sin consumir recursos humanos”.

Más allá del área comercial, Box está explorando flujos de trabajo impulsados por agentes de IA para la incorporación, la formación y los traspasos entre equipos de atención al cliente. En el sector de TI, los equipos empiezan a utilizar consultas en lenguaje natural dentro de Slack para acceder al instante a métricas operativas como vulnerabilidades críticas o el tiempo medio de resolución, evitando retrasos y la elaboración manual de informes.

Slack se ha convertido en un componente esencial de Box, uniendo equipos, herramientas y la inteligencia que los impulsa. “Podríamos prescindir de muchas herramientas antes que de Slack”, afirma Wayland. “El futuro pasa por este tipo de plataforma abierta e interoperable, donde los agentes de IA puedan trabajar de forma fluida entre sí y junto a las personas. Este nivel de coordinación sentará las bases de la próxima era de la productividad empresarial”.