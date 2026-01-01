Wie Box Slack nutzt, um Meetings zu reduzieren und Geschäfte zu beschleunigen

Über Box

Wo 115.000 Unternehmen gemeinsam an dem arbeiten, was am wichtigsten ist

Box ist der führende Anbieter von intelligentem Content Management und ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit Enterprise AI zu verändern. Mit mehr als 115.000 Kund:innen weltweit fördert Box die abteilungs-, partner- und plattformübergreifende Zusammenarbeit.

„Für CIOs war eine einheitliche Plattform schon immer der heilige Gral: weniger Hin- und Herwechseln, weniger Reibung und mehr Konzentration. Wenn die Mitarbeitenden in Slack bleiben und dort 75–80 % ihrer Arbeit erledigen können, wird die Produktivität im gesamten Unternehmen erheblich gesteigert.“ Ravi Malick SVP und Global CIO, Box

Die Herausforderung

Komplexität im Vertrieb trifft auf operative Reibungspunkte

Als SaaS-Unternehmen ist Box auf starke Kundenbeziehungen und reibungslose Abläufe in den Go-to-Market-Teams angewiesen, um das Wachstum zu fördern, Kund:innen zu binden und in einem schnelllebigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber in einem komplexen Unternehmensumfeld mit Dutzenden von Tools, langen Geschäftszyklen und hohen Erwartungen war es aufgrund interner Reibungspunkte schwieriger, schnell zu handeln, den Überblick zu behalten und Kund:innen einen Mehrwert zu bieten.

„Der Vertrieb ist heute komplexer als noch vor 30 Jahren“, betont Mark Wayland, Chief Revenue Officer von Box. „Die Käufer:innen sind anspruchsvoller, recherchieren selbst und werden mit eingehenden Nachrichten bombardiert. Um sich von der Masse abzuheben, müssen Vertriebsmitarbeitende stärkere Beziehungen aufbauen und sich schnell abheben.“

Box benötigte eine bessere Methode, um sich teamübergreifend abzustimmen, Kundengespräche am Laufen zu halten und schnell auf Risiken und Möglichkeiten zu reagieren.

„Sobald ein Slack Connect-Channel mit Kund:innen existiert, verändert sich der gesamte Geschäftszyklus. Die Kommunikation bleibt nicht mehr in E-Mail-Posteingängen stecken. Stattdessen bieten Channels Echtzeit-Transparenz, Kontinuität und Kontext.“ Mark Wayland Chief Revenue Officer, Box

Wie Box mit Slack noch besser funktioniert

Slack hilft Box, Meetings zu reduzieren, Workflows zu automatisieren und jährlich 5 Mio. USD einzusparen

Slack ist das Betriebssystem von Box. Für jedes Geschäft gibt es einen eigenen Slack-Channel. Zudem erleichtern es geteilte Slack Connect-Channels mit Kund:innen und anderen Beteiligten dem Unternehmen deutlich, ohne E-Mail-Verzögerungen reibungslos zu arbeiten.

„Ein Slack Connect-Channel mit Kund:innen steht für hochgradig zuverlässige Kommunikation“, berichtet Wayland. „Keine Spamfilter, keine verlorenen Threads, stattdessen ein direkter, kontinuierlicher Dialog.“

Ein intelligenterer, interner und externer Workspace

Intern arbeiten die Vertriebsmitarbeitenden funktionsübergreifend in Channels zusammen, während die Führungskräfte mit ihren direkten Mitarbeitenden 1:1-Slack-Channels nutzen und so mit der Zeit eine sich entwickelnde Wissensbasis schaffen.

„Da ich aus der Wirtschaft komme und Vertriebsteams geleitet habe, habe ich mich immer darauf konzentriert, Reibungsverluste im Vertriebsprozess zu reduzieren“, sagt Ravi Malick, SVP und Global CIO. „Genau das ermöglicht Slack über den gesamten Vertriebszyklus hinweg.“

Mit Salesforce und Box, die in Slack integriert sind, können Vertriebsteams an einem Ort auf Dateien zugreifen, Opportunitys verwalten und Datensätze aktualisieren. „Vertriebsmitarbeitende können Salesforce direkt von Slack aus aktualisieren, während sie mit ihrem Team zusammenarbeiten, wodurch die Daten stets auf dem neuesten Stand sind“, sagt Wayland.

Mit der Verwendung der internen Wertemethodik von Slack ergab sich für Box ein jährliches Einsparpotenzial von rund 5 Mio. USD, und zwar durch weniger Zeit in Meetings, mehr Automatisierung und Echtzeitkommunikation mit Kund:innen.

Ein vernetztes Ökosystem mit über 600 Organisationen

Box nutzt Slack Connect in seinem gesamten Ökosystem und arbeitet inzwischen mit über 600 externen Organisationen über Geteilte Channels zusammen. Von der Zusammenarbeit mit Okta bei Go-to-Market-Initiativen bis hin zur gemeinsamen Entwicklung von Slack-Integrationen mit dem Slack-Entwicklungsteam – diese Channels sorgen auch jenseits der Unternehmensgrenzen für schnelle, sichere und zuverlässige Workflows. Die Zeitvorgaben für Anbieter:innen sind klarer, der Support wird schneller, und Beziehungen werden gefestigt.

Für Interoperabilität und für die Zukunft entwickelt

Dieser eng vernetzte Workspace spiegelt eine übergeordnete Philosophie wider. „Slack zeichnet sich dadurch aus, dass es interoperabel ist“, betont Wayland. „Es kann überall integriert werden. Diese Flexibilität ist ein enormer Vorteil, vor allem im Agentenzeitalter.“

Box arbeitet bereits mit gemeinsamen Kund:innen zusammen und setzt interne KI-Agenten ein. Agenten von Slack, Salesforce und Box werden zukünftig zusammenarbeiten, um Workflows wie die Account-Planung und die Kundenforschung zu unterstützen und Erkenntnisse aus strukturierten und unstrukturierten Daten zu gewinnen.

„Wir setzen alles auf Agentforce“, so Wayland. „Wenn ich eine 20-jährige Kundenbeziehung übernehme, möchte ich die wichtigsten Führungskräfte, den Nutzungsverlauf, die Vertragsbedingungen und offene Probleme in Slack, Salesforce und Box kennen. Mit KI-Agenten können wir diesen Kontext sofort sichtbar machen.“

„Mit Agentforce können wir Workflows systemübergreifend vernetzen. Jemand stellt eine Frage in Slack, und der Agent greift auf Box und Salesforce zurück, um eine vollständige Antwort zu liefern. Genau diese Erfahrung wünschen wir uns für unsere 115.000 Kund:innen.“ Aaron Levie CEO, Box

Was bringt die Zukunft?

Box skaliert intelligentes Arbeiten im gesamten Unternehmen

Box wird die Nutzung von Agentforce auf die gesamte Vertriebsabteilung ausweiten und intelligente Agenten einsetzen, um Workflows wie die Account-Planung, die Geschäftsqualifizierung und die Kundenrecherche zu optimieren. Die Agenten in Slack und Salesforce werden Erkenntnisse aus strukturierten Daten gewinnen, während die Box-Agenten auf Dokumente und unstrukturierte Inhalte zurückgreifen, um eine einheitliche, kontextbezogene Sicht auf alle Kund:innen zu erhalten.

Bei Box arbeiten KI-Agenten genauso selbstverständlich wie Menschen und können Informationen blitzschnell abrufen und weitergeben. „Du könntest jemanden in Slack fragen: ‚Hast du ein Dokument mit diesen Informationen?‘ und die Person würde es suchen und dir den Link schicken“, sagt CEO Aaron Levie. „KI-Agenten in Slack werden das 100-mal schneller machen können, für jeden Anwendungsfall und in großem Umfang, ohne deine Personalressourcen zu belasten.“

Neben dem Vertrieb erprobt Box KI-gestützte Workflows für das Onboarding, das Coaching und Kundenübergaben. In der IT beginnen Teams damit, Abfragen in natürlicher Sprache in Slack zu verwenden, um sofort auf Betriebskennzahlen wie Schwachstellen in Blockern oder die durchschnittliche Zeit bis zur Problemlösung zuzugreifen und so Verzögerungen und manuelle Berichte zu vermeiden.

Slack ist bei Box zum Verbindungselement geworden, das Teams, Tools und die Intelligenz, die sie ausmacht, miteinander verknüpft. „Wir könnten auf eine Menge Tools verzichten, aber nicht auf Slack“, sagt Wayland. „Die Zukunft gehört genau solchen offenen, interoperablen Plattformen, auf denen KI-Agenten nahtlos miteinander und mit Menschen zusammenarbeiten können. Diese Art der Koordination wird die nächste Ära der Unternehmensproduktivität bestimmen.“