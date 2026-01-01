생산성 플랫폼을 확장하여 직원이 최고의 성과를 내도록 지원하는 롯데ON

롯데쇼핑의 통합형 전자 상거래 플랫폼인 롯데ON이 Slack을 활용하여 생산성 플랫폼을 빠르게 확장하고, 이메일 의존도를 50% 줄이며, 하이브리드 업무 환경에서 유연성을 도입한 점을 인정받아 Slack에서 선정하는 글로벌 엑설런스 어워드를 수상하게 되었습니다.

롯데쇼핑 e커머스는 1996년 6월 1일 대한민국 최초의 온라인 쇼핑몰을 오픈한 이래, 고객에게 최적의 쇼핑 솔루션을 제공하며 대한민국 최고의 소매업체로서의 위상을 지켜왔습니다. 롯데ON은 e-커머스 시장에서 혁신을 선도하기 위해서 트렌드를 파악하고, 아이디어를 공유하며, 피드백을 교환하는 과정을 신속하게 진행해야 합니다. 롯데ON의 팀들은 커뮤니케이션의 핵심 도구로 Slack을 활용함으로써 전략적인 결정을 내리는 능력이 상당히 개선됨을 경험했습니다.

“위계질서가 중시되던 기존의 보고서에 비해, Slack을 활용하면 직원들이 더 간편하게 공유하고 의견을 제시하며 작업을 검토할 수 있습니다. Slack을 통해 다양한 업무와 직원들이 한곳에서 연결되며, 수평적인 커뮤니케이션은 이제 롯데ON의 고유한 문화로 정착되었습니다.” 롯데ON 플랫폼 부문장 이재훈 롯데ON

Slack을 사용하기 전에는, 롯데ON의 IT 클라우드 플랫폼 팀에서 서비스 오류가 있을 때마다 새로운 채팅방을 열었기 때문에 모두의 시간, 에너지 및 리소스가 소모되곤 했습니다. Slack에서는 특정 키워드 알림을 생성함으로써, 동료들은 특정 사안에 즉각적이고 효율적으로 대응할 수 있어 대응 시간이 절반으로 단축됩니다.

텍스트로 수행될 수 없는 작업의 경우, 롯데ON의 팀은 디지털 우선 방식인 Slack 허들의 유연성을 통해 지루한 회의 없이도 브레인스토밍하고, 급박한 문제를 해결하며, 프로젝트를 논의할 수 있습니다.

2022년, 롯데ON은 Slack을 활용하여 동사 최대 규모의 연례 쇼핑 페스티벌을 준비하는 시간을 획기적으로 단축하면서도 거래량을 증가시킬 수 있었습니다.

직원들이 더 원활하게 연결되거나, 문제를 더 신속하게 처리하거나, 또는 더 영향력 있는 이벤트를 계획할 수 있도록, Slack은 다양한 방법으로 롯데ON의 직원들이 최고의 성과를 달성하도록 지원합니다.