IBM 的生產力平台：走在創新與卓越的最前端

IBM 是全球 IT 服務的龍頭企業之一，也是 Slack 與 Salesforce 的諮詢合作夥伴。IBM 使用 Slack 作為數位總部，以創新的方式運用 Slack 平台推動營運轉型、將未來工作型態自動化，並持續走在科技發展的最前端，因而獲頒卓越獎。

IBM 是 Slack 規模數一數二的客戶，在全球各地擁有 25 萬名員工，平均每天傳送 920 萬則 Slack 訊息來推動工作進展。從 2015 年開始，IBM 已安裝超過 3,500 個隨時可用的自訂應用程式，而且每月使用 3,400 個工作流程。為展示透過生產力平台營運的決心，IBM 的高階管理團隊舉行有問必答會議時也同樣使用 Slack。

「我們在 IBM 每天使用 Slack。透過 Slack 我就能掌握 Salesforce 商機，而且只需單一事實來源，就能瞭解具體進展，這樣的工作模式相當寶貴。」 IBM Consulting 銷售策略和產品部門全球 Salesforce 合作夥伴 Jenn Booth

IBM 的 CIO 團隊負責推動公司全面採用 Slack，當中以 Konrad Lagarde 主任和 Slack 產品技術負責人 Guillermo Valdivia 為主要領導者。Valdivia 表示：「透過 Slack 頻道、工作空間和整合功能，Slack 改變了 IBM 執行業務的方式，實在神奇。只要使用 Slack Connect，就能隨時與外部組織協作及聯絡，不必苦苦等待對方回覆電子郵件。」

IBM 還在服務組織中全面部署 Salesforce Service Cloud，為全球銷售部門部署 Salesforce Sales Cloud，以及為數千個 IBM 業務合作夥伴部署 Salesforce 合作夥伴管理解決方案。藉著這些已經過最佳化的解決方案，再搭配採用 Watson AI 技術的整合功能，不僅問題可以更快解決，還能改善深入分析，獲致更豐碩的業務成果。

IBM 仰賴 Slack 確保團隊和人員時刻保持聯繫，無論他們身在何處都能高效工作，以此重新定義現代工作環境，為 IT 服務組織立下新標竿。IBM 的 CRM 體驗副總裁 Bob McDonald 表示：「所有人在不知不覺中就深受 Slack 吸引。這個平台非常高效，操作符合直覺，團隊自然樂於使用。Slack 不僅讓我們能在公司內達成業務成果，也能協助客戶和合作夥伴取得亮眼的成績。」

攜手協助公司打造自己的生產力平台

推動企業數位轉型的同時還要維持日常營運，可能令人喘不過氣又麻煩。這就是為什麼 Slack 和 Salesforce 會與 IBM Consulting 合作，建議公司嘗試適應快速變化的工作環境。

IBM Consulting 團隊引導 IBM 利用 Slack 和 Salesforce 成功度過數位轉型，從整合現有技術堆疊到強化全球員工的能力，如今更協助不同產業的組織採用生產力平台，調整成新的工作方式。IBM 使用其經過考驗的方法企業資料和 AI 設計思維先識別商業機會和意圖，接著建立容易使用的 Slack 應用程式，以協調多個企業平台的智慧工作流程。

事實上，IBM Consulting 近期獲得 Salesforce Partner Innovation Award 的肯定，表彰其運用對於 Slack 的深厚知識和技術專業，協助組織克服業務挑戰並獲致成功。