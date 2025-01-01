IBM 的工作效率管理平台：立足创新与卓越前沿

作为全球最大的 IT 服务公司之一和 Slack 与 Salesforce 的咨询合作伙伴，IBM 荣获卓越奖，这一奖项旨在表彰该公司利用 Slack 搭建了数字总部，以创新方式利用该平台来转变运营方式、自动化工作流程，并巩固技术领先地位。

IBM 是 Slack 规模最大的客户之一，全球 250,000 名员工平均每天会发送 920 万条 Slack 消息来推进工作。自 2015 年以来，该公司已安装超过 3,500 个现成应用和小程序，每月使用 3,400 个工作流程。为表明使用工作效率管理平台进行运营的决心，IBM 管理团队在“有问必答”活动上也使用 Slack。

“IBM 员工每天都会使用 Slack。我可以将 Salesforce 上的机会关联到 Slack，从真实可靠的单一来源洞悉具体情况，这是非常宝贵的优势。” IBM IBM 咨询销售战略与产品部全球 Salesforce 合作伙伴 Jenn Booth

IBM 的 CIO 团队在主管 Konrad Lagarde 和 Slack 产品技术负责人 Guillermo Valdivia 的带领下，不断推动企业采用 Slack。Valdivia 表示：“借助 Slack 频道、工作区和集成，IBM 转变了开展业务的方式。这很惊人。此外还有 Slack Connect，它让我们能够与外部组织进行实时协作和交流，无需等待电子邮件。”

除此之外，IBM 在服务组织部署了 Salesforce Service Cloud，为全球销售部门引入了 Salesforce Sales Cloud，并对成千上万的 IBM 业务合作伙伴实施了 Salesforce 合作伙伴管理解决方案。这些经过优化的解决方案结合通过 Watson AI 实现的集成，可以加快问题解决速度，提高洞察力并提升业务结果。

IBM 借助 Slack，可确保团队与个人在任何地点都能保持联系并高效工作，重新定义现代工作区，为 IT 服务组织设立新的标杆。IBM 的 CRM 体验副总裁 Bob McDonald 表示：“Slack 成为了人们的重心。它非常高效和直观，团队自然而然地想使用它来开展工作。Slack 不仅能在企业内部实现经营成果，还能让我们的客户与合作伙伴体会到益处。”

携手共进，帮助公司打造工作效率管理平台

在实现企业数字化转型的同时保持日常运营，可能会带来巨大繁琐的工作量。这就是 Slack 和 Salesforce 与 IBM Consulting 合作的原因所在，旨在为尝试适应快速变化的工作环境的公司提供建议。

IBM Consulting 团队曾指导 IBM 与 Slack 和 Salesforce 合作（从整合现有的技术堆栈，到在全球范围内为所有员工提供支持）成功实现了数字化转型，现在可帮助所有行业的组织转向这种新的工作方式 — 在工作效率管理平台上实现高效运营。IBM 采用自身成熟的方法（即针对数据和 AI 的企业设计思维）来识别商业机会和意图，然后创建易于用户使用 Slack 应用，在多个企业平台上协调智能工作流程。

事实上，IBM Consulting 最近因这项工作还荣获了 Salesforce Partner Innovation Award，以表彰其在使用 Slack 帮助组织克服业务挑战和推动成功方面的深厚知识和技术专长。