IBM의 생산성 플랫폼: 최첨단 혁신 및 탁월성

세계 최대의 IT 서비스 회사 중 하나이자 Slack과 Salesforce의 컨설팅 파트너인 IBM은 Slack을 Digital HQ로 사용해 운영을 혁신하고 업무의 미래를 자동화하고 첨단 기술을 유지할 수 있도록 플랫폼을 혁신적으로 활용하여 엑설런스 어워드를 받게 되었습니다.

IBM은 Slack의 최대 규모 고객 중 하나로 25만 명에 달하는 글로벌 직원들이 하루에 평균 920만 개의 Slack 메시지를 전송하며 업무를 편리하게 진행하고 있습니다. IBM은 2015년부터 매달 3,500개가 넘는 상용 앱과 사용자 지정 앱을 설치했고 3,400가지의 워크플로를 사용하고 있습니다. IBM 경영진도 무엇이든 물어보세요 세션을 진행하며 Slack을 사용한다는 점은 IBM이 생산성 플랫폼을 활용한 운영에 전념하고 있다는 사실을 보여줍니다.

“IBM에서는 매일 Slack을 사용합니다. Slack 내부에서 Salesforce 기회를 연결하고 단일 정보 출처에서 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있다는 점은 대단히 유용합니다.” IBM 글로벌 Salesforce 파트너, IBM 컨설팅 영업 전략 및 제품 부문 Jenn Booth

IBM의 CIO 팀은 IBM에서 Slack을 도입하는 일을 주도하고 있으며, 디렉터인 Konrad Lagarde와 Slack 제품 기술 오너인 Guillermo Valdivia가 이를 이끌고 있습니다. Slack 채널, 워크스페이스, 통합 덕분에 IBM의 비즈니스 방식을 혁신할 수 있었습니다.”라고 Valdivia가 말합니다. “Slack은 마법과 같습니다. Slack Connect를 이용하면 이메일을 기다릴 필요 없이 외부 조직과도 즉시 협업하고 연락할 수 있으니까요.”

또한 IBM은 전체 서비스 조직에 Salesforce Service Cloud를, 글로벌 영업 부서에는 Salesforce Sales Cloud를, 수천 곳의 IBM 비즈니스 파트너에는 Salesforce 파트너 관리 솔루션을 배포했습니다. 이렇게 Watson AI 기반 통합을 갖춘, 최적화된 솔루션은 문제 해결 속도를 높이고 인사이트를 개선하고 비즈니스 성과를 향상합니다.

IBM은 팀과 개인이 어디서든 연결되어 생산성을 유지할 수 있도록 Slack을 이용하고 있으며, 현대적인 업무 환경을 재정의하고 IT 서비스 조직에 새롭게 기준을 확립하고 있습니다. “사람들은 자연스럽게 Slack에 끌리고 있습니다.”라고 Bob McDonald(IBM CRM 경험 부문 부사장)가 말합니다. “대단히 효과적이고 직관적이어서 팀이 스스로 사용하고 싶어 합니다. Slack을 이용하면 회사 내부에 비즈니스 결과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라 고객과 파트너에게까지 이를 확장할 수 있습니다.”

기업이 자체 생산성 플랫폼을 만들 수 있도록 지원하기 위한 협력

일상 작업을 계속하면서 기업 디지털 혁신을 검토하는 것은 너무 벅차고 번거로운 일일 수 있습니다. 이러한 이유로 Slack과 Salesforce는 IBM Consulting과의 파트너십을 통해 급속히 변화하는 업무 환경에 적응하려는 기업에 조언을 제공하고 있습니다.

Slack 및 Salesforce와 함께 기존 기술 스택의 통합부터 모든 직원에게 글로벌 지원을 제공하는 것에 이르는 IBM의 자체 디지털 혁신을 성공적으로 이끌었던 IBM Consulting 팀은 이제 모든 산업 전반의 조직이 생산성 플랫폼에서의 이 새로운 업무 방식으로 전환하는 것을 돕고 있습니다. IBM은 입증된 방법인, 데이터 및 AI를 위한 Enterprise Design Thinking을 이용해 비즈니스 기회 및 의도를 파악하고 다중 엔터프라이즈 플랫폼 전반의 지능형 워크플로를 조율하는 사용자 친화적인 Slack 애플리케이션을 만듭니다.

실제로 IBM Consulting은 최근에 이 성과에 대해 Salesforce Partner Innovation Award를 수상하며 Slack을 이용해 조직이 비즈니스 과제를 극복하고 성공하도록 돕는 데 있어 심도 있는 지식과 기술적 전문 지식을 갖추고 있음을 인정받았습니다.