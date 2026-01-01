La plataforma de productividad de IBM: a la vanguardia de la innovación y la excelencia

Como una de las mayores empresas de servicios de TI del mundo y socio asesor de Slack y Salesforce, IBM ha sido galardonada con el Premio a la excelencia por elegir Slack como su sede digital, aprovechar de forma innovadora la plataforma para transformar sus operaciones, automatizar el futuro del trabajo y mantenerse a la vanguardia de la tecnología.

IBM es uno de los mayores clientes de Slack, con 250 000 empleados a nivel global que envían una media de 9,2 millones de mensajes de Slack al día para facilitar el trabajo. Desde 2015, la empresa ha instalado más de 3500 aplicaciones genéricas y personalizadas y utiliza 3400 flujos de trabajo cada mes. Como muestra de su compromiso con el uso de la plataforma de productividad, el equipo ejecutivo de IBM también utiliza Slack para sus sesiones de preguntas y respuestas.

“En IBM utilizamos Slack a diario. Poder conectar las oportunidades de Salesforce en Slack y controlar todo lo que ocurre desde un mismo sitio no tiene precio”. Jenn Booth Socia global de Salesforce, Estrategia de Ventas y Productos de Consultoría de IBM, IBM

El equipo de Gestión de Sistemas de Información de IBM impulsa la implementación de Slack en la empresa, liderado por el director Konrad Lagarde y el propietario técnico del producto de Slack, Guillermo Valdivia. Los espacios de trabajo, las integraciones y los canales de Slack han cambiado la forma de hacer negocios de IBM”, dice Valdivia. “Es genial. Y luego está Slack Connect, donde puedes colaborar y conectarte con organizaciones externas directamente, sin correos electrónicos de por medio”.

Además, IBM ha implementado Salesforce Service Cloud en su organización de servicios, Salesforce Sales Cloud para su función de ventas globales y las soluciones de gestión de socios de Salesforce para miles de socios comerciales de IBM. Estas soluciones optimizadas con integraciones que funcionan con la IA Watson agilizan la resolución de problemas, mejoran los análisis de datos y aumentan los resultados de la empresa.

Al confiar en Slack para permitir a las personas y equipos mantener la conexión y productividad desde cualquier parte, IBM ha redefinido el concepto de espacio de trabajo moderno y ha elevado el listón para las organizaciones de servicios de TI. “La gente parece sentirse atraída hacia Slack”, afirma Bob McDonald, vicepresidente de Experiencia de CRM de IBM. “Resulta tan efectivo e intuitivo que a los equipos les encanta utilizarlo. Con Slack se pueden compartir los resultados de la empresa dentro de la misma, además de proporcionárselos a los clientes y socios”.

Unimos nuestras fuerzas para ayudar a las empresas a crear su propia plataforma de productividad

Dirigir la transformación digital de una empresa sin dejar de atender a las tareas cotidianas puede ser un proceso abrumador y engorroso. Por eso, Slack y Salesforce se han asociado con IBM Consulting para ayudar a las empresas que necesiten adaptarse a entornos de trabajo que cambian rápidamente.

El equipo de IBM Consulting que ayudó a IBM durante su exitosa transformación digital con Slack y Salesforce, desde la integración de conjuntos tecnológicos hasta la capacitación de sus empleados por todo el mundo, ahora ayuda a organizaciones de todos los sectores a adaptarse a una nueva forma de trabajar con una plataforma de productividad. IBM utiliza su metodología demostrada, Enterprise Design Thinking para datos e IA, para identificar las oportunidades y los objetivos de las empresas y crear aplicaciones de Slack fáciles de usar que organizan flujos de trabajo inteligentes entre una variedad de plataformas para empresas.

De hecho, IBM Consulting ha sido galardonada recientemente con el premio Salesforce Partner Innovation Award como reconocimiento por su amplio conocimiento y experiencia técnica que le han permitido utilizar Slack para ayudar a otras organizaciones a superar los obstáculos y alcanzar el éxito.