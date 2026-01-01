Plateforme de productivité d’IBM : à la pointe de l’innovation et de l’excellence

IBM, l’une des plus importantes sociétés de services informatiques au monde, consultante partenaire de Slack et Salesforce, reçoit le Prix d’excellence. Il récompense l’entreprise pour son utilisation de Slack comme QG numérique, ainsi que son exploitation innovante de la plateforme afin de transformer ses opérations, d’automatiser le travail de demain et de rester à la pointe de la technologie.

Avec 250 000 collaborateurs disséminés dans le monde entier et s’échangeant en moyenne 9,2 millions de messages Slack par jour, IBM est l’un des principaux clients de Slack. Depuis 2015, l’entreprise a installé plus de 3 500 applications personnalisées et standard et utilise 3 400 flux de travail chaque mois. Preuve de son engagement en faveur de la plateforme de productivité, la direction d’IBM utilise également Slack pour ses sessions de questions-réponses.

« Nous utilisons Slack tous les jours chez IBM. C’est un avantage considérable pour moi de pouvoir me connecter à mes opportunités Salesforce dans Slack et de suivre ce qui se passe depuis une source d’information unique. » Jenn Booth Partenaire Salesforce mondial, Produits et stratégie commerciale IBM Consulting, IBM

L’équipe des systèmes d’information d’IBM pilote l’implémentation de Slack au sein de l’entreprise, sous la supervision de Konrad Lagarde, directeur, et du propriétaire technique des produits Slack, Guillermo Valdivia. « Grâce à ses canaux, à ses espaces de travail et à ses intégrations, Slack a transformé la façon dont IBM conduit ses activités, déclare Guillermo Valdivia. C’est magique. Et n’oublions pas Slack Connect, qui permet de collaborer et d’échanger directement avec des entreprises externes, sans avoir à s’envoyer des e-mails. »

IBM a également déployé Salesforce Service Cloud à travers son organisation des services, Salesforce Sales Cloud pour la gestion de ses opérations commerciales mondiales, et Salesforce pour la gestion des partenaires auprès de milliers de partenaires commerciaux d’IBM. Combinées à l’intégration Watson basée sur l’IA, ces solutions optimisées permettent de résoudre les problèmes plus rapidement, et donc non seulement d’obtenir de meilleures données, mais aussi d’accroître les résultats opérationnels.

IBM fait confiance à Slack pour s’assurer que ses équipes et collaborateurs restent connectés et productifs de n’importe où. L’entreprise redéfinit ainsi le lieu de travail actuel et place la barre plus haut pour les sociétés de services informatiques. « Les utilisateurs adoptent rapidement Slack, explique Bob McDonald, vice-président de l’expérience CRM chez IBM. Cette plateforme est tellement performante et intuitive que les équipes ont tout naturellement envie de l’utiliser. Slack permet d’atteindre les objectifs fixés en interne, et ses avantages s’étendent jusqu’aux clients et partenaires. »

Unir ses forces pour aider les entreprises à créer leur propre plateforme de productivité

La transformation numérique d’une entreprise, tout en poursuivant ses activités quotidiennes, peut s’avérer éprouvante et fastidieuse. C’est pourquoi Slack et Salesforce se sont associés avec IBM Consulting pour accompagner les entreprises souhaitant s’adapter à des environnements de travail en évolution permanente.

L’équipe d’IBM Consulting a permis à IBM de mener à bien sa propre transformation numérique avec Slack et Salesforce, de l’intégration de piles technologiques existantes au déploiement mondial pour tous ses employés. Elle accompagne désormais les organisations issues de tous les secteurs dans l’adoption de cette nouvelle méthode de travail au sein d’une plateforme de productivité. IBM utilise sa méthodologie éprouvée, intitulée Enterprise Design Thinking for Data and AI (Réflexion conceptuelle d’entreprise pour les données et l’IA), pour identifier les opportunités commerciales et ensuite créer des applications Slack conviviales qui créent des flux de travail intelligents à travers plusieurs plateformes d’entreprise.

IBM Consulting a d’ailleurs récemment reçu le Salesforce Partner Innovation Award pour ses connaissances approfondies et son expertise technique quant à l’utilisation de Slack dans le but d’aider les organisations à relever leurs défis et à prospérer.