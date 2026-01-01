Taylor Rose développe un nouveau modèle pour le travail juridique avec Slack

À propos de Taylor Rose

L’un des cabinets d’avocats à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, qui utilise la technologie pour repenser la prestation de services juridiques

Membre du groupe AIIC, Taylor Rose est un cabinet d’avocats pluridisciplinaire qui associe des juristes salariés à un réseau de consultants spécialisés. Cela lui permet de proposer à ses clients une expertise juridique expérimentée, avec davantage de flexibilité, de transparence et de cohérence. Pour soutenir ce modèle, le cabinet investit dans la technologie : il remplace ses outils existants de bout en bout et relie plus de 1 700 utilisateurs sur une seule plateforme.

Comment Taylor Rose développe son activité avec Slack, en chiffres : Plus de 1 700 utilisateurs sur Slack Enterprise au sein de l’entreprise

Adoption de Slackbot multipliée par 233 : de 60 à plus de 14 000 utilisations par mois en quelques semaines après le lancement

: de 60 à plus de 14 000 utilisations par mois en quelques semaines après le lancement Hausse de plus de 300 % des usages le premier jour de lancement de la fonctionnalité IA

Augmentation de 85 % de l’adoption de Slack en une seule journée, à la suite d’une démonstration en direct lors de la conférence de l’entreprise

Plus de 52 000 heures économisées par an grâce à la recherche d’entreprise , soit jusqu’à 500 000 £ de valeur annuelle potentielle générée en consacrant chaque jour seulement une minute supplémentaire à des activités facturables

, soit jusqu’à 500 000 £ de valeur annuelle potentielle générée en consacrant chaque jour seulement une minute supplémentaire à des activités facturables Plus de 500 politiques et procédures désormais accessibles instantanément via Slack

La difficulté

Des outils fragmentés et l’augmentation des demandes freinaient l’essor du cabinet

Taylor Rose est présent dans plus de vingt bureaux au Royaume-Uni, avec des équipes transversales qui doivent agir rapidement pour offrir des services juridiques cohérents et proactifs. Mais les outils qu’elles utilisaient n’étaient pas conçus pour la rapidité ni la flexibilité.

« Avant Slack, nous utilisions Microsoft Teams pour communiquer, mais tout était fragmenté », explique Jason King, responsable de plateforme chez Taylor Rose. « Le travail n’était pas bien documenté, et la gestion de projets reposait sur des diagrammes de Gantt manuels stockés dans des dossiers Teams. »

Les informations étaient dispersées entre les e-mails, SharePoint, Excel et les systèmes installés. Les équipes n’avaient aucun endroit centralisé pour suivre l’avancement des projets, trouver des réponses ou se coordonner entre elles. Les équipes informatiques et d’assistance juridique étaient submergées par les demandes reçues par e-mail, et constamment en train de rattraper leur retard.

Quand Taylor Rose a adopté une stratégie de transformation numérique plus large, bâtie sur Salesforce, la réponse s’est imposée d’elle-même. Il leur fallait un espace unique où tous les outils et tous les collaborateurs seraient connectés. Cet espace, c’était Slack.

« Les gens m’envoient des messages en me disant : “Slackbot est génial. Ça me fait gagner du temps, c’est formidable.” Je ne me lasserai jamais d’entendre que Slack a changé la donne. » Jason King Responsable de plateforme, Taylor Rose

Pourquoi Taylor Rose travaille mieux avec Slack

Une plateforme unique pour la communication et la coordination à travers tout le cabinet, conçue pour évoluer

Se défaire de Microsoft Teams

Bien que Taylor Rose continue d’utiliser Teams pour les appels externes, la collaboration et la communication internes ont entièrement migré vers Slack Enterprise Plus, la plateforme IA de travail, qui connecte plus de 2 000 utilisateurs au sein du groupe AIIC. Les résultats ont été immédiats.

Le nombre d’e-mails a diminué. Le travail est devenu visible. Les décisions ont été consignées. Lorsque Jason King a présenté Slack en direct lors de la conférence d’entreprise, l’adoption a bondi de 85 % en une seule journée. Dès que les personnes ont vu la démonstration, elles ont adopté l’outil.

« D’un point de vue stratégique, passer à Slack était complètement logique car tout était déjà centralisé dans Salesforce, et Slack s’intègre parfaitement à cet écosystème. » Jason King Responsable de la plateforme, Taylor Rose

Trouver n’importe quelle information instantanément, avec Slackbot et la recherche d’entreprise

Lorsque Taylor Rose est passé au forfait supérieur Slack Enterprise Plus, l’adoption de Slackbot a décollé. L’utilisation a été multipliée par 233, passant de 60 à plus de 14 000 utilisations par mois en l’espace de quelques semaines. Dès le premier jour de lancement des nouvelles fonctionnalités IA, les utilisations ont bondi de plus de 300 %.

La raison en est simple : Slackbot fait gagner du temps. Les collaborateurs l’appellent désormais « Search My Brain ». Quand quelqu’un ne se souvient plus où quelque chose a été envoyé, qu’il s’agisse d’un message Slack, d’un e-mail, d’une mise à jour Jira ou d’une note Salesforce, il suffit de demander à Slackbot. Quelques prompts suffisent pour que l’information remonte à la surface. Fini la recherche à travers cinq applications différentes. La puissance de Slackbot réside dans l’endroit où il se trouve : il s’appuie en effet sur l’ensemble du contexte des outils connectés, des conversations et des données de Taylor Rose depuis un seul et même endroit.

Tout cela est rendu possible par la recherche d’entreprise. Tandis que Slackbot est l’IA conversationnelle avec laquelle les collaborateurs interagissent pour poser des questions, passer à l’action et accomplir leurs tâches, la recherche d’entreprise est la trame qui opère en arrière-plan, en agrégeant les informations de Slack, des e-mails, de Salesforce, de Jira, de SharePoint et d’Outlook en une couche unifiée. Ensemble, ils transforment un savoir institutionnel fragmenté en données accessibles à n’importe qui, immédiatement.

Cette même intelligence s’applique aux quelque 500 politiques de l’entreprise stockées dans SharePoint. Plutôt que de parcourir de longs documents, les collaborateurs posent simplement une question. Jason King a fait une démonstration en direct lors de la conférence des dirigeants de l’entreprise, en demandant à Slackbot de faire remonter instantanément la politique de nomination par intérim de certains clients spécifiques – une question cruciale qui nécessiterait autrement des recherches manuelles. La réponse est arrivée en quelques secondes.

« Rechercher une politique spécifique pouvait prendre jusqu’à 30 minutes : se connecter à un outil séparé, trouver le bon document, puis lire un long texte pour trouver le paragraphe concerné », retrace Jason King. « Maintenant, c’est fait via un seul prompt. »

Transformer la connaissance en action

Slackbot ne se limite pas à la recherche d’informations ; il aide les équipes à agir. Les collaborateurs peuvent lui demander quelles tâches Jira leur sont assignées, ce qui est à rendre et ce qui est en attente, le tout sans quitter Slack.

Pour les tâches juridiques, le processus va encore plus loin. En une seule conversation, un chargé de dossier peut demander à Slackbot de retrouver l’état d’avancement d’un dossier, de faire remonter les paiements récents, de signaler les prochaines étapes et de rédiger une mise à jour pour le client. Ce qui prenait 20 minutes auparavant n’en prend plus que cinq.

À mesure que l’adoption de Slackbot s’est imposée, les équipes de Taylor Rose ont commencé à l’intégrer dans leurs tâches quotidiennes. L’équipe commerciale, par exemple, en a fait un élément central de son flux de travail, s’en servant pour obtenir des aperçus rapides des e-mails clients, faire remonter des réponses depuis les groupes d’assistance et rédiger des réponses clients plus rapidement, afin que les commerciaux puissent passer plus de temps au téléphone. Les responsables commerciaux l’utilisent pour suivre les performances et la charge de travail de l’équipe, mettre en exergue les points délicats et obtenir des suggestions pour améliorer l’efficacité.

« Ce qui prenait autrefois des heures de recherche manuelle est désormais un processus rapide et conversationnel. Je suis vraiment impressionné par le temps que cela me fait gagner », déclare Lee Adams, directeur commercial chez Taylor Rose.

Prochaines étapes

Un support permanent, partout dans l’entreprise

Taylor Rose explore désormais comment Agentforce peut enrichir ce que l’entreprise a construit. En interne, elle développe un service disponible 24h/24 et 7j/7, intégré à Slack, afin que les collaborateurs en mode hybride puissent obtenir des réponses à leurs questions RH, financières et de formation à tout moment. En tant que plus grand cabinet de droit immobilier du Royaume-Uni, Taylor Ross étudie par ailleurs comment, en externe, la technologie vocale intelligente peut améliorer les communications avec les clients en réduisant les délais, en améliorant le partage d’information et en facilitant le déroulement des transactions de bout en bout.

L’objectif du cabinet est de supprimer les silos entre les outils et la fragmentation des données. Tout est accessible via Slack, centralisé au même endroit.

Pour Taylor Rose, Slack a cessé depuis longtemps d’être une simple application de messagerie. C’est là où ses collaborateurs, ses systèmes et son IA travaillent ensemble. Et ce n’est que le début.