Taylor Rose 律所借助 Slack 搭建全新的法律工作模式

Taylor Rose 律所简介

英国发展增速最快的律所之一，依托科技重构法律服务交付模式

Taylor Rose 律所隶属于 AIIC 集团，是一家综合性多领域律师事务所。律所采用内部专职律师加外部专业顾问网络的模式，为客户提供资深法律服务，兼具更高的灵活性、透明度与服务稳定性。为支撑这一运营模式，该律所大力投入数字化建设，全面替换老旧传统办公工具，将全公司 1,700 余名员工统一接入同一平台。

Taylor Rose 如何通过 Slack 实现工作规模化扩展：数据一览 全组织范围内 1,700 多名用户使用 Slack Enterprise

Slackbot 采用量增长 233 倍 ：上线数周内，月度使用量从 60 次飙升至 14,000 多次

：上线数周内，月度使用量从 60 次飙升至 14,000 多次 AI 功能上线首日，使用量激增 300% 以上

在公司大会上现场演示后，Slack 采用率单日增长 85%

通过企业搜索功能，每年节省超过 52,000 小时 ，如果将每人每日节省的 1 分钟转化为计费工时，每年可创造最高 50 万英镑潜在收益

，如果将每人每日节省的 1 分钟转化为计费工时，每年可创造最高 50 万英镑潜在收益 超过 500 项政策和规章现在可通过 Slack 即时检索

面临的挑战

工具分散割裂、业务需求激增，拖慢整体办公效率

Taylor Rose 在英国拥有超过 20 个办事处，跨部门团队需要高效协作，以提供标准化、主动式的法律服务。但原有办公工具既低效也缺乏灵活度。

Taylor Rose 平台负责人 Jason King 表示：“在采用 Slack 之前，我们使用 Microsoft Teams 沟通，但所有内容都是碎片化的。工作没有得到很好的记录，项目管理依赖于存储在 Teams 文件夹中的手动甘特图。”

信息分散在电子邮件、SharePoint、Excel 和各类老旧系统中。团队没有一个统一的平台来追踪进度、查找答案或协调各职能工作。IT 运维与法务支持团队被海量邮件咨询淹没，始终处于被动跟进、疲于应对的状态。

随着 Taylor Rose 全面推进以 Salesforce 为核心的数字化转型战略，解决方案已然清晰：他们亟需一个打通所有业务、连接全体员工的统一协作入口，而 Slack 正是最佳选择。

“大家发消息告诉我：‘Slackbot 太厉害了，帮我节省了时间，简直太棒了。’每次听到大家都说 Slack 彻底改变了工作方式，我都由衷感到欣慰，怎么听都不腻。” Taylor Rose 平台负责人 Jason King

Taylor Rose 如何通过 Slack 实现更高效的工作

统一的协作平台，适配全律所范围内的沟通和规模化发展

告别 Microsoft Teams

Taylor Rose 目前仍使用 Teams 进行外部通话，但所有内部协作与沟通已完全迁移至 Slack Enterprise Plus 套餐——这个 AI 工作平台连接了 AIIC 集团 2,000 多名用户。效果立竿见影。

邮件沟通量大幅减少，工作进程全程可视，决策记录完整留存。King 在公司大会现场演示 Slack 后，单日平台使用率直接飙升 85%，员工一经体验便立刻投入使用。

“从战略层面来看，迁移到 Slack 十分合理。我们正将所有业务统一整合到 Salesforce 系统中，而 Slack 天然适配这套一体化生态体系。” Taylor Rose 平台负责人 Jason King

借助 Slackbot 和企业搜索功能，即时查找信息

Taylor Rose 升级到 Slack Enterprise Plus 套餐后，Slackbot 的采用率迅速攀升。上线数周内，使用量增长了 233 倍，从每月 60 次增加到超过 14,000 次。在新 AI 功能发布的第一天，使用量激增超过 300%。

原因很简单：Slackbot 为人们节省了时间。员工现在称它为“随身记忆检索助手”。有人记不清信息的留存位置时（无论是在 Slack 消息、电子邮件、Jira 更新还是 Salesforce 备注中），只需询问 Slackbot，经过几次提示，它就能呈现出来，再也不用在五个不同的应用中苦苦搜寻。这种能力的强大之处在于它的底层机制：Slackbot 利用了 Taylor Rose 所连接的工具、对话和数据的完整上下文，所有这些都来自同一个平台。

而这得益于企业搜索功能。Slackbot 是员工交互的前端对话式 AI：提问、执行操作、完成任务。而企业搜索则是幕后工作的核心纽带，将来自 Slack、电子邮件、Salesforce、Jira、SharePoint 和 Outlook 的信息拉取到一个统一的层中。二者相辅相成，把零散分散的企业知识，变成全员可即时调取的共享资源。

同样的智能也应用于存储在 SharePoint 中的 500 多项律所规章制度。员工无需翻阅冗长的文档，只需提问即可获取答案。King 在公司领导大会上现场演示了这一功能：他让 Slackbot 立即查找律所为特定客户提供服务的政策——这类关乎业务核心的问题，以往需要人工耗时查阅，如今数秒就能给出结果。

King 说：“以前查找一项制度最多要花 30 分钟：登录独立系统、搜寻文档名称、逐字翻阅长篇内容定位相关条款，现在只需输入一个提示就能搞定。”

将知识转化为行动

Slackbot 不止能查找信息，还帮助团队据此采取行动。员工可以在不离开 Slack 的情况下，询问自己被分配了哪些 Jira 任务、哪些任务即将到期、哪些尚未完成。

在法律工作场景中，这套流程的效果更加突出。法务计费人员可在对话中直接指令机器人：调取案件进度、查询近期回款、梳理后续流程、草拟客户同步话术。原本耗时 20 分钟的工作，如今仅需 5 分钟即可完成。

随着 Slackbot 的普及逐步深入，Taylor Rose 的各团队开始将其融入日常工作流程。例如，销售团队将其纳入核心工作流程：快速汇总客户邮件摘要、调取支持群组的解决方案、一键草拟客户回复，让业务人员腾出更多时间专注电话沟通。销售经理则用它来审阅团队绩效和工作量，标记潜在问题，并获得如何提高工作效率的建议。

Taylor Rose 商务总监 Lee Adams 说：“以往耗时数小时的人工整理核查工作，现在只需简单对话就能快速完成。它为我节省了大量时间，效果让人非常惊艳。”

未来规划

全公司全天候随时支持

Taylor Rose 正在探索如何利用 Agentforce 进一步拓展现有业务。在内部，他们正在 Slack 中嵌入一个全天候智能管家，让混合办公模式的员工能够随时获取关于人力资源、财务和培训等问题的答案。在外部，作为英国最大的产权转让事务所，他们正探索如何通过智能语音技术改善客户沟通，减少等待延误，让客户更加及时地了解进展，让交易从启动到完成的流程更加顺畅。

律所的核心目标：告别工具孤岛，杜绝数据碎片化。所有内容都通过 Slack 统一呈现，全部业务归集至同一平台。

对 Taylor Rose 而言，Slack 早已不再只是一个消息应用。它是员工、系统与 AI 协同工作的平台。而他们的数字化升级之路，才刚刚启程。