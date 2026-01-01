Salesforce 如何打造 85,000 多名员工离不开的 AI 代理

“AI 提高了我们在个人生活中的期望，但工作场景则完全不同。要真正在工作中发挥作用，AI 需要知道上下文，理解你的对话、你的工具，以及决策流程。通过 Slackbot，我们在 Slack 内部构建了一种直观且深度原生的体验，让人们相信它不仅能回答问题，更能真正推进工作。”

SalesforceSlack 执行副总裁兼总经理Rob Seaman

当 Salesforce 立志成为一家智能代理型企业时，该公司深知必须先从自身做起。员工每天疲于应对数十个对话、数百份文件，还要不停地切换上下文；销售领导者需要为高管会议做准备；客户经理要在紧迫的期限内分析复杂的客户数据；客户成功经理则要协调多个团队，确保交易顺利推进。

所有这些信息其实都可以直接在 Slack 中获取，它们就散落在频道、消息列、文档和私信中。但问题在于，如何快速找到、整合并据此采取行动。

“我们身处一片数据的海洋，却要苦苦追寻见解。大家需要耗费数小时搜索那些本该触手可及的信息。”

业务技术高级副总裁Andy White

Slackbot：永远秒懂你的 AI 代理

Salesforce 完全按照代理式 AI 打造 Slackbot：开箱即用，快速进入状态。与从零开始的通用 AI 工具不同，Slackbot 从一开始就了解你独有的工作背景信息。它知道你与谁合作、当前聚焦哪些项目、你如何进行沟通，同时完全遵循既有的安全与权限设置。White 表示：“Slackbot 与其他 AI 工具的根本区别在于，它能立刻获取你的背景信息。它知道你的身份、沟通方式、团队、工作模式，并能接入你的整个生态系统。”

如今，Salesforce 员工首先想到的是使用 Slackbot，不是将它作为无计可施时才用的最后手段，而是将它作为完成工作的主要工具。Slackbot 已成为 Slack 历史上采用速度最快的功能，帮助 85,000 多名员工每周节省多达 20 个小时，用户满意度高达 96%。

“Slackbot 获得了 96% 的满意度，在我们发布过的所有 AI 功能中，它的满意度是最高的。更重要的是，80% 使用 Slackbot 的员工每天都在用它。这才称得上是企业级 AI。”

业务技术高级副总裁Andy White

Salesforce 员工每天如何使用 Slackbot

提升高管工作效率

对 White 而言，Slackbot 已成为日常管理的必备工具。他主要将其用于三个场景：

  • 信息整合：“我让它总结文档，再结合 Slack 对话内容，以我的写作风格输出所有相关信息。”
  • 会议准备：“会前，我让它生成即时会议简报，汇总所有相关来源，并实时调整内容。”
  • 情境化沟通：“我用它生成行业特定话术，基于深层的工作区知识提供定制化的谈话要点。”

White 补充道：“这正是我们所说的成为智能代理型企业的真正含义。我们此刻就在 Salesforce 亲历未来的工作方式。”

加速销售业绩

Salesforce 客户经理 Jason Cohen 将 Slackbot 称为“能力倍增器”，并将其用于三个关键工作流程：

  • 战略性客户支持：在不增加核心团队负担的情况下，即时获得针对客户交易的专业见解。“我可以询问关于某个客户潜能方面的问题，几分钟内就能得到专家级回复。”
  • 高管会议准备：制定 CFO 行动指南及定制化的高管沟通方案。过去需要 60 分钟的工作，现在只需 2 分钟。
  • 销售流程自动化：利用 Slack 对话数据生成质量一致的商机评分卡。

“对于专业销售人员而言，成功取决于我们能否快速理解、建立联系并交付价值。Slackbot 改变了游戏规则。”Cohen 表示，“没有任何一项 Slack 功能像 Slackbot 一样对我的工作产生如此大的影响。”

对于 Salesforce 客户经理 Haley Gault 来说，Slackbot 同样不可或缺。

“能把客户对话、团队讨论和 LLM 全部汇聚在一处，这太棒了。老实说，我无法想象去另一家没有这类工具的公司工作。这就是我现在的工作方式。”

客户经理Haley Gault

让智能代理型企业普惠全员

Slackbot 之所以能够快速普及，其中一个意想不到的原因在于：自下而上、自发产生的新能力。员工开始在 Slack 画板中直接构建并分享强大的指令，这从根本上，让人人都能“训练”AI 代理执行可重复的复杂任务。

与需要 IT 或开发人员参与的传统代理构建方式不同，日常用户可即时将工作流程自动化，把 Slackbot 变为真正个性化、可编程的助手。

“我不需要找开发人员，也不需要提交工单等待处理。我只需要描述需求，与 Slackbot 一起迭代，保存到画板中，立马就能拥有一种可重复的能力。它能整合复杂信息，提供以前需要手动整理数小时才能得到的见解。”

Agentforce 流程自动化赋能负责人Tom Weber

这种用户自建提示的“病毒式”分享，加速了代理转型，让每一位员工都能享受高级自动化带来的优势。“他们不需要培训，也不需要技术技能，只需要使用我的提示词，就能立刻应用到自己的客户、交易和具体业务需求中。最终，实现能力指数级增长。”Weber 表示。

从省时工具到业务变革者

这款工具的影响已超越个人效率层面。客户成功团队正利用 Slackbot 建立 AI 驱动的“客户成功总部”。这类指挥中心可将协作协调时间减少 75%。会议工作流程也得以革新，员工在每次会议的会前准备、会中参与和会后跟进中可节省 25–35 分钟。

“Slackbot 昨天帮我准备 CFO 会议时简直太给力了。不仅帮我省下了好几个小时，还快速整理出高质量的概览和会议准备问题。完全是颠覆性的体验！”

销售区域副总裁Mark Tapanes

对你的工作了如指掌的私人代理

“我亲身体验了这位工作中的私人代理如何改变运营业务的方式。Slackbot 对我的背景信息、优先事项和工作习惯一清二楚，因此它已成为我遇到问题时首先求助的工具。”Slack 首席营收官 Zach Ciliotta-Young 表示。

在“病毒式”增长（73% 的内部采用来自于社交安利或组织内的学习）的过程中，Slackbot 揭示了一种罕见的现象：员工会主动宣传这种技术，因为它确实让他们的工作生活变得更美好。“Slackbot 正在从根本上改变未来的工作方式。”Slack 全球副总裁 Revathi Venkatraman 表示。随着 Salesforce 持续向智能代理型企业迈进，每天有超过 85,000 名员工使用 Slackbot，这清楚地证明了一点：未来的工作方式已经来到我们身边。

“我亲身体验了这位工作中的私人代理如何改变运营业务的方式。Slackbot 对我的背景信息、优先事项和工作习惯一清二楚，因此它已成为我遇到问题时首先求助的工具。”

全球首席营收官Zach Ciliotta-Young

关于 Slackbot

Slackbot 是 AI 驱动的私人代理，内置于 Slack 中，知道员工独有的背景信息、对话和优先事项，可以帮助他们更快完成工作。它既有 AI 的强大能力，也不会突破 Slack 工作区中已有的安全和权限范围。

客户摘要

行业

技术

公司规模

企业

部门

工程, IT, 营销, 运营, 销售, 服务

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