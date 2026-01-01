Taylor Rose 利用 Slack 大規模採用全新法律工作模式

關於 Taylor Rose

英國成長速度最快的律師事務所之一，運用科技重新思考提供法律服務的方式

作為 AIIC 集團旗下公司之一，Taylor Rose 是一家多專業領域的律師事務所，結合內部律師與專業顧問網絡，為客戶提供經驗豐富的法律專業服務，並提高服務的靈活性、透明度與一致性。為了強化這種模式，此事務所正投資科技技術，全面替換舊有工具，並將超過 1,700 位使用者整合到同一個平台。

從數據看 Taylor Rose 如何透過 Slack 擴展工作規模： 整個組織超過 1,700 位使用者使用 Slack Enterprise

Slackbot 採用率成長 233 倍 ：推出後短短幾週，每月使用次數從 60 次提升至超過 14,000 次

：推出後短短幾週，每月使用次數從 60 次提升至超過 14,000 次 AI 功能發布首日，使用量激增超過 300%

在公司大會的現場示範之後，Slack 採用率在一天內提升了 85%

透過企業搜尋功能每年省下超過 52,000 小時 ，相當於每天僅將其中 1 分鐘投入可計費工作，每年就能產生高達 50 萬英鎊的潛在價值

，相當於每天僅將其中 1 分鐘投入可計費工作，每年就能產生高達 50 萬英鎊的潛在價值 超過 500 項政策與程序現在可在 Slack 中即時搜尋

挑戰

分散的工具與日益增加的需求，拖慢這家事務所的效率

Taylor Rose 在英國設有超過 20 個辦公室，跨部門團隊需要快速行動，才能主動回應需求，提供一致的法律服務。然而，他們當時使用的工具並未針對速度或靈活性而設計。

Taylor Rose 平台總監 Jason King 說：「在使用 Slack 之前，我們使用 Microsoft Teams 溝通，但一切都非常分散。工作記錄不完善，專案管理還得靠存放在 Teams 資料夾裡需要人手製作的甘特圖。」

資訊分散在電子郵件、SharePoint、Excel 以及舊有系統中。團隊沒有單一平台可以追蹤進度、尋找答案或進行跨部門協作。IT 與法律支援團隊淹沒在收件匣內的大量請求中，疲於追趕進度。

隨著 Taylor Rose 致力於以 Salesforce 為基礎推動更全面的數位轉型策略，答案變得很明確。他們需要一個能連結所有人員與事物的單一平台，而這個平台正是 Slack。

「同仁們不斷傳訊息跟我說，『Slackbot 太厲害了，真的幫我省下時間，超讚。』我永遠不會聽膩大家稱讚 Slack 徹底改變了工作方式。」 Taylor Rose 平台總監 Jason King

Taylor Rose 如何透過 Slack 提升工作效率

具備擴充彈性、整個事務所共用的單一溝通與協作平台

不再侷限於 Microsoft Teams

雖然 Taylor Rose 仍使用 Teams 進行對外通話，但所有內部協作與溝通已全面轉移到 Slack Enterprise Plus。這個 AI 工作平台連結 AIIC 集團超過 2,000 位使用者，成效立竿見影。

電子郵件流量下降，工作內容變得一目瞭然，決策也能完整記錄。當 King 在公司大會上現場示範使用 Slack 後，採用率在一天內暴增 85%。這個平台讓人看一眼，就想直接開始使用。

「從策略角度來看，改用 Slack 很合理，因為我們當時正把所有工作集中到 Salesforce，而 Slack 早已融入這個整合生態系統。」 Taylor Rose 平台總監 Jason King

透過 Slackbot 與企業搜尋功能，任何東西都能即刻找到

Taylor Rose 升級為 Slack Enterprise Plus 後，Slackbot 的採用率迅速成長。使用量在短短幾週內增加 233 倍，從每月 60 次增加到超過 14,000 次。全新 AI 功能發布的第一天，使用量更是激增超過 300%。

原因很簡單：Slackbot 幫助大家節省時間。我們的員工現在叫它「大腦搜尋引擎」。如果有人記不清某個資訊 (無論是 Slack 訊息、電子郵件、Jira 更新，還是 Salesforce 筆記) 傳送到哪裡，只需詢問 Slackbot，並給幾個提示，它就能把資訊找出來，不再需要在五個不同的應用程式之間來回搜尋。Slackbot 之所以強大，在於它所在的位置。Slackbot 能夠從單一入口調取 Taylor Rose 所有已連結的工具、對話與資料，掌握完整背景資訊。

這一切都歸功於企業搜尋功能。如果說 Slackbot 是員工直接互動的對話式 AI，能問它問題、執行操作和完成任務，企業搜尋功能就是幕後的整合中樞，負責將 Slack、電子郵件、Salesforce、Jira、SharePoint 和 Outlook 等地方中的資訊，整合到統一的平台。兩者結合，即可將原本分散的組織知識轉化為任何人都能立即取得的資訊。

同樣的智慧也用到事務所儲存在 SharePoint 的 500 多項政策上。員工不再需要翻找冗長的文件，只要直接提問即可。King 在公司主管會議上現場示範，指示 Slackbot 即時調出事務所處理特定客戶事務的政策。結果這個過去需要人工查詢研究的核心業務問題，幾秒內就有了答案。

King 說：「以前搜尋政策最多可能要花上 30 分鐘。要登入另一個工具，搜尋正確的文件標題，然後再閱讀冗長的內容，才能找到相關章節，現在一個提示就能搞定。」

將知識轉化為工作

Slackbot 不只負責搜尋資訊，還能幫助團隊採取行動。員工不用離開 Slack，即可直接詢問指派給自己的 Jira 任務、截止日期以及待辦事項。

在法律工作中，這個流程甚至更進一步。在一次對話中，計費人員可以請 Slackbot 調出某個案件的進度、顯示近期付款情況、標示下一步行動，並草擬一份給客戶的更新報告。過去需要 20 分鐘的工作，現在只要 5 分鐘就能完成。

隨著 Slackbot 的採用逐漸普及，Taylor Rose 各團隊開始將它納入日常工作流程。例如銷售團隊就把它當成核心工具，用來快速取得客戶郵件概覽、從支援群組中調出答案，並更快建立客戶回覆草稿，讓銷售專員能把更多時間花在電話溝通上。銷售經理則使用 Slackbot 來檢視團隊績效與工作量、標示關注問題，並取得提升工作效能的建議。

Taylor Rose 商業總監 Lee Adams 說：「以前要花好幾個小時人工研究，現在快速的對話式流程就能搞定。這能省下的時間多到讓我驚豔。」

下一步是什麼？

整個企業中無所不在、隨時可用的支援服務

Taylor Rose 目前正探索如何透過 Agentforce 擴展既有的成果。在內部，他們正在開發一個嵌入 Slack 的 24 小時全天候助理，讓混合辦公模式的員工只要有需要，隨時都能取得人力資源、財務與培訓相關問題的解答。在外部，作為英國最大的房地產轉讓事務所，他們正在探索如何運用智慧語音技術改善客戶溝通：減少延誤、讓客戶更清楚掌握資訊，並確保交易從開始到完成都進展更順利。

該事務所的核心目標是：不再有孤立的工具，也不再有分散的資料。一切都透過 Slack 呈現，並彙整回同一個整合平台。

對 Taylor Rose 來說，Slack 早已不只是通訊應用程式，而是員工、系統與 AI 協作的平台。他們的發展，才剛剛開始。