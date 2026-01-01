Produktivitätsplattform von IBM: Vorreiter in Sachen Innovation und Perfektion

IBM, eines der größten IT-Dienstleistungsunternehmen der Welt und gleichzeitig Consulting-Partner von Slack und Salesforce, erhält die Auszeichnung für Exzellenz von Slack für den Einsatz von Slack als digitales Büro und die innovative Nutzung der Plattform mit dem Ziel, Arbeitsabläufe zu verändern, die Zukunft der Arbeit zu automatisieren und auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben.

Mit weltweit 250.000 Mitarbeiter:innen, die durchschnittlich 9,2 Millionen Slack-Nachrichten pro Tag versenden und damit ihre eigene Arbeit erleichtern, ist IBM einer der größten Kunden von Slack. Seit 2015 hat das Unternehmen mehr als 3.500 Standard- und benutzerdefinierte Apps installiert und nutzt jeden Monat 3.400 Workflows. Als Zeichen des Engagements für eine Produktivitätsplattform nutzt das IBM-Führungsteam Slack auch für seine Fragerunden.

„Wir nutzen Slack bei IBM jeden Tag. Die Tatsache, dass ich meine Salesforce-Opportunities in Slack verknüpfen und genau sehen kann, was vor sich geht, ist von unschätzbarem Wert.“ Jenn Booth Global Salesforce Partner, IBM Consulting Sales Strategy and Products, IBM

Das CIO-Team von IBM steuert die Implementierung von Slack im Unternehmen unter der Leitung von Direktor Konrad Lagarde und dem technischen Produktverantwortlichen für Slack, Guillermo Valdivia. „Mit Hilfe der Slack-Channels, -Workspaces und -Integrationen hat Slack die Geschäftsabläufe bei IBM grundlegend verändert“, erläutert Valdivia. „Das ist unglaublich. Und dann gibt es ja auch noch Slack Connect, wo man sofort mit externen Organisationen zusammenarbeiten und sich vernetzen kann, ohne auf E-Mails warten zu müssen.“

IBM hat zudem Salesforce Service Cloud für seine Serviceabteilung, Salesforce Sales Cloud für seine globale Vertriebsabteilung und Salesforce Partner Management-Lösungen für Tausende von IBM Geschäftspartnern bereitgestellt. Diese optimierten Lösungen mit KI-gestützten Watson-Integrationen beschleunigen die Problemlösung, verbessern den Einblick und verbessern die Unternehmensergebnisse.

Mit dem Einsatz von Slack, wodurch IBM sicherstellt, dass seine Projekt-Teams und Einzelpersonen von überall aus vernetzt und produktiv bleiben, definiert IBM den modernen Arbeitsplatz neu und setzt neue Maßstäbe für IT-Serviceabteilungen. „Die Leute zieht es automatisch zu Slack“, erzählt Bob McDonald, Vice President of CRM Experience bei IBM. „Slack ist so effektiv und intuitiv, dass die Mitarbeiter:innen es ganz selbstverständlich nutzen wollen. Mit Slack erzielt man innerhalb des Unternehmens Ergebnisse, die man auch an Kund:innen und Partnerunternehmen weitergeben kann.“

Mit vereinten Kräften helfen wir Unternehmen, ihre eigene Produktivitätsplattform zu schaffen

Die digitale Transformation eines Unternehmens anzuleiten und gleichzeitig das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten, kann überwältigend und mühsam sein. Aus diesem Grund sind Slack und Salesforce eine Partnerschaft mit IBM Consulting eingegangen, um Unternehmen bei der Anpassung an sich schnell verändernde Arbeitsumgebungen zu beraten.

Das IBM Consulting-Team, das IBM – von der Integration bestehender Tech-Stacks bis hin zur globalen Aktivierung aller Mitarbeiter:innen – bei seiner eigenen erfolgreichen digitalen Transformation mit Slack und Salesforce begleitet hat, unterstützt jetzt Organisationen aller Branchen bei der Umstellung auf diese neue Arbeitsweise in einer Produktivitätsplattform. IBM nutzt seine bewährte Methodik Enterprise Design Thinking for Data and AI, um die Geschäftsmöglichkeiten und -absichten zu ermitteln und dann benutzerfreundliche Slack-Anwendungen zu erstellen, die intelligente Workflows über mehrere Unternehmensplattformen hinweg orchestrieren.

Für diese Arbeit wurde IBM Consulting vor Kurzem mit dem Salesforce Partner Innovation Award ausgezeichnet, der das umfassende Wissen und die technische Expertise bei der Nutzung von Slack zur Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung von geschäftlichen Herausforderungen und der Steigerung des Erfolgs würdigt.