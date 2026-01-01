Kris Lengieza 與 Procore 引領建築業跟上當代趨勢

身為 Procore 全球合作夥伴和聯盟部門副總裁，Kris Lengieza 獲頒 Slack 年度最佳管理員獎，獲獎原因是他在組織內以創新方式推廣 Slack，推動 Procore 這個全球領先的建築管理軟體供應商取得亮眼的業務成果。

建築業以實物資產為基礎，因此人們通常認為該產業在採納全新技術解決方案時會面臨挑戰。Lengieza 表示：「建築業一直都被視為老派產業，但我們其實也需要即時協作，而 Slack 就是在我們將建築業數位化時，能夠有效地助我們一臂之力的解決方案。」 Procore 接納科技並與業界夥伴合作，協助推動建築業發展。

Lengieza 率先在整個建築業環境中變革此種固有模式，而 Slack Connect 就是他進行大部分計畫的大本營。Procore Enterprise Grid 中提供的 Slack Connect 功能可讓外部通訊跳脫各自獨立的電子郵件收件匣，並移入頻道中，讓人員可以安全地分享訊息、工具和檔案。Procore 在 Slack 中與合作夥伴即時溝通，以前所未有的速度提供資訊和成果。

「Slack Connect 可協助我們更頻繁地與合作夥伴聯繫交流，迅速提升我們能夠接觸到的客戶數和客群廣度。」 Procore 全球合作夥伴和聯盟部門副總裁 Kris Lengieza

自 2020 年 12 月以來，Procore 的 Slack Connect 使用量已增加 700%，且總共在 189 個共用頻道中展開合作，而且這個數字還在持續增加。Lengieza 將此成長的部分原因歸功於 Slack 易於使用的特性，儘管許多合作夥伴先前從未使用過此工具，仍能輕鬆上手。他表示：「我們的合作夥伴很快就上手並選擇 Slack Connect 做為與 Procore 協作的偏好方式，速度之快令我感到訝異。除此之外，合作夥伴也對我們協助他們邁向成功所做的投資表示認可。」

在 Slack 頻道中展開合作，可讓 Procore 能更輕鬆地收集合作夥伴和客戶的意見回饋，以便瞭解他們對 Procore、公司產品，以及如何促進參與以達成重要目標的看法。事實上，曾經需要幾天或幾週時間的事情如今只需幾秒或幾分鐘就能完成。

Procore 的使命就是透過全球平台將所有建築業相關人士聯繫起來。Slack 為 Lengieza 和 Procore 提供所需的技術解決方案，讓他們可與合作夥伴一起突破固有模式，重塑現代建築業聯繫交流的方式。

