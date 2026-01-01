Procore 焦點大獎主頁橫幅@2x

Kris Lengieza 與 Procore 引領建築業跟上當代趨勢

「Slack Connect 協助 Procore，成功將與合作夥伴的協作速度提升 25%。我之前曾說，沒有互傳簡訊就不算真正的夥伴關係。現在我們想說，如果沒有透過 Slack 合作，就不算真正的夥伴關係！」

Procore全球合作夥伴和聯盟部門副總裁Kris Lengieza

身為 Procore 全球合作夥伴和聯盟部門副總裁，Kris Lengieza 獲頒 Slack 年度最佳管理員獎，獲獎原因是他在組織內以創新方式推廣 Slack，推動 Procore 這個全球領先的建築管理軟體供應商取得亮眼的業務成果。

建築業以實物資產為基礎，因此人們通常認為該產業在採納全新技術解決方案時會面臨挑戰。Lengieza 表示：「建築業一直都被視為老派產業，但我們其實也需要即時協作，而 Slack 就是在我們將建築業數位化時，能夠有效地助我們一臂之力的解決方案。」 Procore 接納科技並與業界夥伴合作，協助推動建築業發展。

Lengieza 率先在整個建築業環境中變革此種固有模式，而 Slack Connect 就是他進行大部分計畫的大本營。Procore Enterprise Grid 中提供的 Slack Connect 功能可讓外部通訊跳脫各自獨立的電子郵件收件匣，並移入頻道中，讓人員可以安全地分享訊息、工具和檔案。Procore 在 Slack 中與合作夥伴即時溝通，以前所未有的速度提供資訊和成果。

「Slack Connect 可協助我們更頻繁地與合作夥伴聯繫交流，迅速提升我們能夠接觸到的客戶數和客群廣度。」

Procore全球合作夥伴和聯盟部門副總裁Kris Lengieza

 

自 2020 年 12 月以來，Procore 的 Slack Connect 使用量已增加 700%，且總共在 189 個共用頻道中展開合作，而且這個數字還在持續增加。Lengieza 將此成長的部分原因歸功於 Slack 易於使用的特性，儘管許多合作夥伴先前從未使用過此工具，仍能輕鬆上手。他表示：「我們的合作夥伴很快就上手並選擇 Slack Connect 做為與 Procore 協作的偏好方式，速度之快令我感到訝異。除此之外，合作夥伴也對我們協助他們邁向成功所做的投資表示認可。」

在 Slack 頻道中展開合作，可讓 Procore 能更輕鬆地收集合作夥伴和客戶的意見回饋，以便瞭解他們對 Procore、公司產品，以及如何促進參與以達成重要目標的看法。事實上，曾經需要幾天或幾週時間的事情如今只需幾秒或幾分鐘就能完成。

Procore 的使命就是透過全球平台將所有建築業相關人士聯繫起來。Slack 為 Lengieza 和 Procore 提供所需的技術解決方案，讓他們可與合作夥伴一起突破固有模式，重塑現代建築業聯繫交流的方式。

