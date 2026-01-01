Kris Lengieza y Procore llevan el sector de la construcción a la era moderna

Como Vicepresidente de asociaciones y alianzas internacionales de Procore, Kris Lengieza recibirá el Premio al administrador del año de Slack por promover de forma innovadora Slack en toda la organización para impulsar los resultados empresariales como proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción.

Debido a que la construcción se basa en un mundo de activos materiales, tiene la reputación de resistirse a la adopción de nuevas soluciones tecnológicas. “La construcción siempre se consideró un sector de la vieja escuela, pero necesitamos colaborar en tiempo real”, afirma Lengieza. “Slack es una de las soluciones que nos ayudan a apoyar mejor al sector a medida que se digitaliza”. Al adoptar la tecnología y asociarse con el sector, Procore está ayudando a hacer avanzar el sector de la construcción.

Lengieza tomó la iniciativa de cambiar este paradigma en todo el ecosistema de la construcción, y Slack Connect fue su base principal para gran parte de la planificación. Slack Connect, una función incluida en Enterprise Grid de Procore, lleva la comunicación externa de las bandejas de entrada de correo electrónico aisladas a canales para compartir mensajes, herramientas y archivos de forma segura. En Slack, Procore se comunica con sus socios en tiempo real, entregando información y resultados más rápido que nunca.

“Slack Connect nos ayuda a conectarnos con nuestros socios con mayor frecuencia, aumentando inmediatamente nuestra capacidad y ancho de banda”. Kris Lengieza Vicepresidente de asociaciones y alianzas internacionales, Procore

Desde diciembre de 2020, Procore aumentó su uso de Slack Connect en un 700 %, trabajando en 189 canales compartidos, y la cifra sigue subiendo. Lengieza atribuye ese crecimiento en parte a la facilidad de uso de Slack, aunque muchos socios nunca habían usado la herramienta. “Es realmente impresionante la rapidez con la que nuestros socios incorporaron y adoptaron Slack Connect como la forma preferida de colaborar con Procore”, afirma. “Además, nuestros socios reconocen la inversión que estamos haciendo en su éxito”.

Trabajar en los canales de Slack facilita a Procore solicitar la opinión de sus socios y clientes acerca de nuestra empresa, sus productos y el modo en que mejoramos la calidad de la participación. De hecho, lo que antes tomaba días o semanas en completarse, ahora sucede en segundos o minutos.

La misión de Procore es conectar a todos los miembros del sector de la construcción en una plataforma global. Slack proporciona a Lengieza y a Procore las soluciones tecnológicas que necesitan para abrirse camino junto a los socios, a fin de reinventar la forma en que se conecta el sector de la construcción moderna.

