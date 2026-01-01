건설업 현대화에 앞장서는 Kris Lengieza와 Procore

Procore의 글로벌 파트너십 및 얼라이언스 부문 부사장인 Kris Lengieza는 건설 관리 소프트웨어의 선도적인 글로벌 공급업체로서 비즈니스 성과를 이끌어내기 위해 조직 전반에 Slack을 혁신적으로 수용한 점을 인정받아 올해의 Slack 관리자 어워드를 수상하게 되었습니다.

건설업은 물리적 자산을 기반으로 하므로, 새로운 기술 솔루션을 수용하는 데 꽤 거부감이 있다고 알려져 왔습니다. Lengieza는 “건설업은 늘 전통적인 산업으로 생각되어 왔지만, 이 역시 실시간 협업이 필요한 일이지요. Slack은 업계가 디지털화됨에 따라 보다 나은 지원을 제공할 수 있도록 해 주는 솔루션 중 하나입니다.”라고 말합니다. Procore는 기술을 수용하고 업계와 협력함으로써 건설업의 발전을 위해 힘쓰고 있습니다.

Lengieza는 건설업 생태계에서 이러한 패러다임을 바꾸기 위해 앞장섰으며, 그의 계획 가운데 Slack Connect가 있었습니다. Procore의 Enterprise Grid에 포함된 기능인 Slack Connect는 정보가 고립된 이메일의 수신함에서 외부 커뮤니케이션을 채널에 가져오므로, 메시지, 도구 및 파일을 안전하게 공유할 수 있습니다. Procore는 Slack을 활용하여 파트너와 실시간으로 소통하면서 이전보다 더 빠르게 정보와 결과를 전달합니다.

“Slack Connect는 더 많은 파트너와 더 자주 연결해 주기 때문에 작업량과 처리 능력이 즉각적으로 높아집니다.” Procore 글로벌 파트너십 및 얼라이언스 부문 부사장 Kris Lengieza

2020년 12월 이후, Procore의 Slack Connect 사용량이 700% 증가했으며, 협업하고 있는 공유 채널은 189개이고 그 수는 계속 늘어나고 있습니다. Lengieza는 그 이유 중 하나로 많은 파트너들이 이전에 Slack을 사용해 보지 않았음에도 불구하고, Slack의 사용법이 매우 간편하기 때문인 것으로 보고 있습니다. Lengieza는 “저희 파트너들이 저희 회사와의 협업 방법으로 Slack Connect를 선택하고 놀랄 만큼 빠르게 온보딩하고 또 적응했습니다. 또 자신들의 성공할 수 있던 건 Procore의 투자가 있기에 가능했음을 인정하고 있지요.”라고 말합니다.

Slack 채널에서 업무를 진행하면, Procore의 제품 및 더 효과적인 참여를 촉진하는 방법에 대해 파트너와 고객의 피드백을 더 쉽게 요청할 수 있습니다. 실제로, 이전에는 며칠씩 걸리던 일이 이제는 몇 초 또는 몇 분 만에 이루어지고 있습니다.

Procore의 목표는 건설업과 관련된 모든 사람을 글로벌 플랫폼에서 연결하는 것입니다. Slack은 Lengieza와 Procore가 파트너와 함께 오늘날의 건설업계가 연결되는 방법을 재구상할 수 있는 기반을 다지는 데 필요한 기술 솔루션을 제공합니다.

