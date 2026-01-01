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Kris Lengieza und Procore führen das Baugewerbe in die Moderne

„Slack Connect hat die Zusammenarbeit zwischen Procore und seinen Partnern um 25 % beschleunigt. Früher habe ich immer gesagt, dass es keine echte Partnerschaft ist, wenn man keine SMS-Nachrichten austauscht. Jetzt sagen wir, es ist keine echte Partnerschaft, wenn man nicht in Slack zusammenarbeitet.“

Kris LengiezaVice President of Global Partnerships and Alliances, Procore

Kris Lengieza, Vice President of Global Partnerships and Alliances bei Procore, erhält die Auszeichnung „Slack-Admin des Jahres“ für den innovativen Einsatz von Slack im gesamten Unternehmen, um die Geschäftsergebnisse als weltweit führender Anbieter von Baumanagement-Software zu optimieren.

Da das Baugewerbe in einer Welt der materiellen Güter verankert ist, hat es den Ruf, sich neuen technologischen Lösungen gegenüber zu verschließen. „Das Baugewerbe galt schon immer als sehr traditionell, doch auch wir müssen in Echtzeit zusammenarbeiten“, erklärt Lengieza. „Slack ist eine der Lösungen, die uns helfen, die Branche bei der Digitalisierung besser zu unterstützen.“ Durch den Einsatz von Technologie und die Zusammenarbeit mit der gesamten Branche trägt Procore dazu bei, die Bauindustrie entscheidend weiterzuentwickeln.

Lengieza übernahm die Führung bei der Änderung dieses Paradigmas im gesamten Bau-Ökosystem, und Slack Connect diente ihm für einen Großteil der Planung als zentrale Plattform. Slack Connect, eine in Enterprise Grid von Procore enthaltene Funktion, befreit die externe Kommunikation aus isolierten E-Mail-Posteingängen und nutzt stattdessen Channels, um den sicheren Austausch von Nachrichten, Tools und Dateien zu ermöglichen. Da Procore dank Slack in Echtzeit mit seinen Partnerunternehmen kommuniziert, erreichen Feedback und wichtige Informationen schneller als je zuvor ihr Ziel.

„Slack Connect hilft uns, häufiger mit unseren Partnern in Kontakt zu treten, was unsere Kapazität und Bandbreite sofort erhöht.“

Kris LengiezaVice President of Global Partnerships and Alliances, Procore

 

Seit Dezember 2020 hat Procore die Nutzung von Slack Connect um 700 % gesteigert und verwendet derzeit 189 Geteilte Channels – Tendenz steigend. Lengieza führt dieses Wachstum zum Teil auf die hohe Benutzerfreundlichkeit von Slack zurück, wenngleich viele Partner das Tool vorher noch nie benutzt hatten. „Es war schon beeindruckend, wie schnell unsere Partnerunternehmen auf Slack Connect als Standardmethode für die Zusammenarbeit mit Procore umgestiegen sind“, berichtet er. „Außerdem schätzen unsere Partner unsere Investition in ihren Erfolg.“

Die Zusammenarbeit in Slack-Channels macht es Procore einfacher, von den Partnern und Kunden Feedback zu Procore, seine Produkte sowie darüber einzuholen, wie man das Engagement noch effektiver gestalten kann. Was früher Tage oder Wochen dauerte, geschieht heute innerhalb von Sekunden oder Minuten.

Procore hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle am Bau Beteiligten auf einer globalen Plattform zu vernetzen. Slack stellt Lengieza und Procore die technologischen Lösungen zur Verfügung, die sie benötigen, um gemeinsam mit ihren Partnern neue Wege zu beschreiten und die moderne Baubranche neu zu gestalten.

Kundenzusammenfassung

Branche

Technologie

Unternehmensgröße

Konzern

Abteilungen

Entwicklung, IT, Service

Besonders nützliche Slack-Integrationen

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