Kris Lengieza e Procore portano il settore edile nell’era moderna

In qualità di vicepresidente delle collaborazioni e alleanze internazionali di Procore, Kris Lengieza riceverà il Premio Amministratore Slack dell’anno per aver promosso Slack in modo innovativo in tutta l’organizzazione, al fine di ottenere risultati aziendali come primo fornitore mondiale di software per la gestione edilizia.

L’edilizia, in quanto fondata su un mondo di risorse fisiche, è nota per la sua resistenza all’adozione di nuove soluzioni tecnologiche. “Quello dell’edilizia è sempre stato considerato un settore della vecchia scuola, eppure abbiamo bisogno di collaborare in tempo reale”, afferma Lengieza. “Slack è una delle soluzioni che ci aiutano a supportare meglio il settore nella sua digitalizzazione.” Accogliendo la tecnologia e collaborando con il settore, Procore contribuisce a far progredire l’edilizia.

Lengieza ha preso l’iniziativa di cambiare questo schema in tutto l’ecosistema edilizio e ha utilizzato Slack Connect come base di partenza per gran parte della pianificazione. Slack Connect, funzione inclusa in Enterprise Grid di Procore, trasferisce le comunicazioni con l’esterno dalle caselle di posta elettronica private ai canali, per condividere in modo sicuro messaggi, strumenti e file. Con Slack, Procore comunica con i partner in tempo reale, fornendo informazioni e risultati più rapidamente rispetto a prima.

“Slack Connect ci aiuta a comunicare con i nostri partner con maggiore frequenza, aumentando immediatamente la nostra capacità e la nostra larghezza di banda.” Kris Lengieza Vicepresidente delle collaborazioni e alleanze internazionali, Procore

Da dicembre 2020, Procore ha incrementato l’utilizzo di Slack Connect del 700%, lavorando in 189 canali condivisi, in continuo aumento. Lengieza attribuisce questa crescita anche alla facilità d’uso di Slack, anche se molti partner non avevano mai utilizzato questo strumento prima d’ora. “È davvero impressionante la velocità con cui i nostri partner hanno aderito e adottato Slack Connect come modalità preferita per collaborare con Procore”, afferma. “Inoltre, i nostri partner riconoscono l’investimento che stiamo facendo per garantire loro il successo.”

Lavorare tramite i canali Slack consente a Procore di sollecitare più facilmente i feedback di partner e clienti in merito all’azienda e ai suoi prodotti e su come promuovere un coinvolgimento più incisivo. Infatti, ciò che prima richiedeva giorni o settimane ora avviene in pochi secondi o minuti.

La missione di Procore è quella di mettere in contatto tutti gli operatori del settore edile su una piattaforma mondiale. Slack fornisce a Lengieza e Procore le soluzioni tecnologiche di cui hanno bisogno per intraprendere una nuova strada insieme ai partner e immaginare un nuovo modo di comunicare nel settore edile moderno.

