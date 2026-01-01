Kris Lengieza et Procore modernisent le secteur du bâtiment

Le vice-président des partenariats internationaux de Procore, Kris Lengieza, a reçu le prix de l’administrateur Slack de l’année pour son utilisation innovante de Slack qui dynamise les résultats du leader mondial des logiciels de gestion du BTP.

Dans le secteur du bâtiment, les chantiers constituent l’essentiel des activités. Par conséquent, ce secteur a la réputation d’être réticent aux nouvelles technologies. « Le bâtiment a toujours été perçu comme un secteur conservateur. Pourtant, une collaboration en temps réel est indispensable », affirme Kris Lengieza. « Slack fait partie des solutions qui nous permettent de mieux nous adapter à la numérisation du BTP. » En s’appuyant sur les nouvelles technologies et en établissant des partenariats dans le secteur, Procore fait avancer le monde du bâtiment.

Kris Lengieza a décidé de prendre les devants afin de bousculer ce paradigme. Pour ce faire, il s’est principalement appuyé sur Slack Connect. Cette fonctionnalité incluse dans Enterprise Grid chez Procore élimine les e-mails cloisonnés de la communication externe au profit de canaux sécurisés pour le partage de messages, d’outils et de fichiers. Dans Slack, Procore communique en temps réel avec ses partenaires et peut ainsi profiter d’informations et de résultats plus rapidement qu’auparavant.

« Slack Connect nous permet d’interagir plus souvent avec nos partenaires, ce qui renforce immédiatement nos capacités et notre envergure. » Kris Lengieza Vice-président des partenariats et des alliances à l’international, Procore

Depuis décembre 2020, l’utilisation de Slack Connect a bondi de 700 % chez Procore, avec actuellement 189 canaux partagés. Pour Kris Lengieza, cette montée en flèche est en partie due à la simplicité d’utilisation de Slack, même pour les nombreux partenaires totalement novices. « C’est vraiment impressionnant de voir la vitesse à laquelle nos partenaires ont adopté Slack Connect comme moyen de collaboration privilégié avec Procore », confie-t-il. « Cerise sur le gâteau, ils perçoivent cet investissement comme un facteur essentiel de leur réussite. »

L’utilisation de canaux Slack permet à Procore de solliciter en toute simplicité des retours de ses partenaires et clients à propos de sa plateforme, de ses produits et des pistes d’amélioration en termes d’engagement. En effet, les activités qui nécessitaient auparavant des jours ou des semaines ne prennent désormais plus que quelques secondes ou minutes.

Procore a pour mission de réunir toutes les parties prenantes du BTP sur une plateforme mondiale. Slack offre à Procore toutes les solutions technologiques nécessaires afin d’innover aux côtés de ses partenaires et de réinventer les interactions dans le secteur du bâtiment.

