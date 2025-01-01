在 Kris Lengiez 的助推下，Procore 引领建筑业进入新时代

身为 Procore 的全球伙伴关系和联盟副总裁，Kris Lengieza 以创新方式推动整个组织采用 Slack 来取得业务成果，巩固公司在全球施工管理软件领域的领先地位。Kris Lengieza 凭借这项贡献荣获 Slack 年度最佳管理员奖。

由于建筑业是以实体资产为基础，各建筑公司曾经十分抗拒采用新颖的技术解决方案。Lengieza 表示：“建筑业一直被视为一个传统行业，但我们也需要实时协作。随着这个行业开始数字化进程，我们借助包括 Slack 在内的解决方案更好地转型。” Procore 通过技术应用和行业合作推动建筑业发展。

Lengieza 率先在整个建筑生态系统中改变这种范式，他的大部分规划工作都是在 Slack Connect 的帮助下完成。Slack Connect 是 Procore Enterprise Grid 内的一项功能，可将来自孤立电子邮件收件箱的外部通讯汇集到频道，让用户安全地分享消息、工具和文件。Procore 利用 Slack 与合作伙伴实时交流，以前所未有的速度传递信息和交付结果。

“Slack Connect 帮助我们更频繁地与合作伙伴交流，瞬间提升了效率和信息量。” Procore 全球伙伴关系和联盟副总裁 Kris Lengieza

自 2020 年 12 月以来，Procore 对 Slack Connect 的使用率提高了 700%，共享频道多达 189 个，并且仍在不断增加。Lengieza 认为部分原因是 Slack 非常易于使用，许多合作伙伴从未使用过该工具，但很快就能上手。“我们的合作伙伴如此迅速地加入并采用 Slack Connect，而且将这个平台作为与 Procore 协作的首选方式，效果真的非常惊人，”他说道。“除此之外，对于我们为合作伙伴的成功所做的投资，对方也给予了认可。”

Procore 可以通过 Slack 频道轻松收集合作伙伴与客户的反馈，从而了解他们对公司本身及产品的看法，并洞悉如何提升互动的效果。曾经需要数日乃至数周才能完成的工作，现在只需短短数秒或数分钟。

Procore 的宗旨是将建筑业的所有人聚集到一个全球化的平台。Slack 为 Lengieza 和 Procore 提供技术解决方案，帮助他们与合作伙伴携手开辟新天地，颠覆现代建筑业的沟通方式。

