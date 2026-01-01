Kris Lengieza y Procore llevan al sector de la construcción a la era moderna

Como vicepresidente de Asociaciones y Alianzas Globales de Procore, Kris Lengieza recibe el Premio al administrador del año de Slack por defender de forma innovadora Slack en toda la organización con el fin de impulsar los resultados empresariales como proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción.

Dado que la construcción se basa en un mundo de activos físicos, tiene fama de resistirse a adoptar nuevas soluciones tecnológicas. “La construcción siempre se ha considerado un sector de la vieja escuela, pero necesitamos colaborar en tiempo real”, afirma Lengieza. “Slack es una de las soluciones que nos ayudan a dar un mejor apoyo al sector en su proceso de digitalización”. Al adoptar la tecnología y asociarse con la industria, Procore está ayudando a que el sector de la construcción avance.

Lengieza tomó la iniciativa de cambiar este paradigma en todo el ecosistema de la construcción y Slack Connect fue su base para gran parte de la planificación. Slack Connect, una función incluida en Enterprise Grid de Procore, saca la comunicación externa de los buzones de correo electrónico aislados y la convierte en canales para compartir mensajes, herramientas y archivos de forma segura. En Slack, Procore se comunica con los socios en tiempo real, entregando información y resultados más rápido que nunca.

“Slack Connect nos ayuda a conectarnos con nuestros socios con mayor frecuencia, aumentando al instante nuestra capacidad y ancho de banda”. Kris Lengieza Vicepresidente de Asociaciones y Alianzas Globales de , Procore

Desde diciembre de 2020, Procore ha hecho crecer su uso de Slack Connect en un 700 %, trabajando en 189 canales compartidos y la cifra sigue en aumento. Lengieza atribuye ese crecimiento en parte a la facilidad de uso de Slack, aunque muchos socios nunca habían utilizado la herramienta. “Es increíble la rapidez con la que nuestros socios han incorporado y adoptado Slack Connect como su manera preferida de colaborar con Procore”, afirma. “Además, nuestros socios reconocen la inversión que estamos haciendo en su éxito”.

Trabajar en los canales de Slack facilita que Procore solicite la opinión de sus socios y clientes con respecto a la propia empresa, a sus productos y a cómo facilitar un mayor compromiso. De hecho, lo que antes llevaba días o semanas ahora sucede en segundos o minutos.

La misión de Procore se centra en conectar a todo el mundo de la construcción en una plataforma global. Slack está proporcionando a Lengieza y a Procore las soluciones tecnológicas que necesitan para abrirse camino junto a sus socios para reinventar cómo se conecta la industria de la construcción moderna.

