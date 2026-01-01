Kris Lengieza e a Procore encaminham o setor da construção rumo à era moderna

Como vice-presidente de parcerias globais e alianças da Procore, Kris Lengieza recebeu o Prêmio de Administrador do Ano do Slack por promover o uso do Slack de forma inovadora em toda a organização com o fim de impulsionar os resultados comerciais de líder no fornecimento global de software para gerenciamento de construções.

Uma vez que o setor da construção está estabelecido em um mundo de ativos físicos, tem a reputação de ser resistente à adoção de novas tecnologias. “A construção sempre foi considerada como um setor fundamentado em abordagens antigas. No entanto, precisamos colaborar em tempo real”, afirma Lengieza. “O Slack é uma das soluções que está nos ajudando a melhorar o suporte oferecido ao setor à medida que a digitalização é adotada”. Ao promover uma estratégia tecnológica e fazer parcerias com o setor, a Procore está ajudando o setor da construção a progredir.

Lengieza assumiu a liderança na mudança de paradigma em todo o ecossistema da construção e o Slack Connect foi o ponto de apoio para grande parte do planejamento. O Slack Connect é um recurso incluído no plano Enterprise Grid da Procore que transfere as comunicações externas de meios isolados, como o e-mail, para os canais, de modo a compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos com segurança. No Slack, a Procore se comunica com os parceiros em tempo real, fornecendo informações e resultados mais rápido do que nunca.

“O Slack Connect ajuda a nos conectarmos com os parceiros com mais frequência, o que imediatamente aumenta nossa capacidade e abrangência”. Kris Lengieza Vice-presidente de parcerias globais e alianças, Procore

Desde dezembro de 2020, a Procore ampliou o uso do Slack Connect em 700%, trabalhando com 189 canais compartilhados, e esse número continua crescendo. Lengieza atribui esse crescimento, em parte, à facilidade de uso do Slack, mesmo considerando que muitos parceiros nunca tinham usado a ferramenta antes. “É realmente impressionante a rapidez com que nossos parceiros são integrados e consideram o Slack Connect como a forma preferida de colaborar com a Procore”, afirma. “Além disso, nossos parceiros reconhecem o investimento que estamos fazendo em prol do sucesso deles”.

O trabalho nos canais do Slack faz com que seja mais fácil solicitar aos parceiros e clientes feedback sobre a Procore, seus produtos e a forma de viabilizar um envolvimento mais impactante. De fato, as tarefas que demoravam dias ou semanas agora acontecem em segundos ou minutos.

A missão da Procore é conectar todas as pessoas do setor da construção em uma plataforma global. O Slack proporciona a Lengieza e à Procore as soluções tecnológicas necessárias para promover a inovação em conjunto com os parceiros, redefinindo o modo de conexão do setor da construção moderna.

