Vercel utilise Slack comme OS agentique pour construire un avenir basé sur l’IA native

À propos de Vercel

Redéfinir la façon dont sont développés les applications et les agents IA natifs

Avec son Frontend Cloud et ses Clouds IA, Vercel fournit l'infrastructure et les outils pour créer, faire évoluer et sécuriser des applications et des agents puissants. En tant que créateur de Next.js – le framework open-source React qui comprend plus de 2,8 millions de développeurs actifs mensuels – Vercel se distingue par l’attention constante qu’il porte à l'expérience développeur, à l'itération rapide et à la consolidation d’une réelle connexion avec sa communauté.

« La culture Vercel n'existe pas sans Slack. Les deux sont intrinsèquement liés. » Guillermo Rauch PDG, Vercel

Le défi

Prouver que la croissance peut amplifier la vitesse, et non la freiner

Vercel cherche sans cesse à repousser les limites de la vélocité. À mesure que l'entreprise grandit, ses dirigeants réexaminent continuellement la façon dont les collaborateurs les plus performants s'adaptent, livrent et comprennent les clients plus rapidement que leurs pairs. L'objectif n'est pas ici d’éliminer les points de friction, mais d'identifier et de développer ce qui rend la vélocité durable à grande échelle.

Un ingénieur l'a parfaitement résumé après avoir quitté une start-up plus petite pour rejoindre Vercel : « Chez Vercel, même si nous sommes dix fois plus grands, je peux livrer plus rapidement que jamais auparavant », a-t-il déclaré. C'est le résultat d'une entreprise conçue pour la vitesse : elle utilise sa propre plateforme, minimise la bureaucratie et donne à chaque collaborateur l'autonomie de prendre en charge un projet et de le mener à bien.

Maintenir ce niveau de vélocité nécessite une infrastructure qui évolue aussi vite que les personnes qui l'utilisent. Avec Slack, Vercel connecte les équipes, les données et les décisions en un seul et même endroit, gardant toute l'entreprise synchronisée au fur et à mesure de sa croissance.

« Chez Vercel, tout commence dans Slack. C'est notre centre opérationnel. » Matt Lewis Ingénieur des ventes partenaires, Vercel

Comment Vercel optimise son fonctionnement avec Slack

Déployer, apprendre et itérer sans ralentir

Tout comme Vercel fournit l'infrastructure pour les agents et le web — permettant aux entreprises de développer à la vitesse de leurs idées — Slack fournit le système d'exploitation de l'entreprise Vercel. Les décisions, de l'ingénierie à la commercialisation, sont prises dans Slack. Les silos disparaissent et la coordination est immédiate.

Bien que Slack ait été le système d'exploitation interne de Vercel depuis le début (aucune utilisation d’e-mail en interne), la façon dont ils l'utilisent a considérablement évolué. Les canaux sont ciblés et publics, ce qui facilite la recherche, le référencement et le partage d'informations. Les dirigeants utilisent des « canaux de réflexion » pour publier des pensées brutes et non filtrées, ce qui permet à chaque collaborateur d’avoir directement accès aux réflexions des dirigeants. Des milliers d’émojis personnalisés renforcent la culture de Vercel, y compris des icônes sur mesure pour chaque valeur fondamentale de l’entreprise, créées par l’équipe design.

Se connecter directement aux clients

Slack est également l'endroit où Vercel se connecte au monde extérieur. Des centaines de canaux partagés Slack Connect relient l'entreprise à ses clients, partenaires et prospects. « C'est un conseil consultatif client vivant et continu, un lieu où les start-ups et les clients du Fortune 500 peuvent fournir des retours et élaborer leur feuille de route », affirme Zack Ciesinski, qui dirige les partenariats produit chez Vercel.

Rapidité et efficacité à grande échelle

Chaque mois, les collaborateurs effectuent plus de 250 000 recherches dans Slack pour trouver instantanément les informations dont ils ont besoin, économisant des centaines de milliers de dollars. Une communication transparente élimine plus de 70 000 heures de réunions par an, et les canaux partagés accélèrent les cycles de vente en permettant de rencontrer les clients là où ils se trouvent déjà.

Dans l'ensemble, les gains d'efficacité que Vercel obtient grâce à Slack – recherche, partage de fichiers, applications, réponse aux incidents et flux de travail – représentent un bénéfice annuel de plusieurs millions de dollars.

Agents intégrés dans le flux de travail

Pour Vercel, l'intégration de Slack avec son propre constructeur d'applications d'IA générative, v0, a poussé ce modèle opérationnel encore plus loin et a mené à une nouvelle prise de conscience : si Slack est l'endroit où le travail commence, c'est aussi là que les agents doivent être déployés.

Vercel a intégré v0 dans Slack, et avec lui, le concept de programmation à plusieurs. Au lieu qu'une seule personne expérimente seule dans une application web séparée, des équipes entières itèrent ensemble dans les fils de discussion Slack. « Je me souviens du moment où j'ai envisagé une programmation à plusieurs et Slack était l'endroit où les conversations avaient déjà lieu », se remémore Matt Lewis, ingénieur des ventes partenaires. « v0 est un outil pour tout le monde. Peu importe si vous êtes développeur, designer, ou simplement quelqu'un avec une idée, vous pouvez passer d'une idée à un prototype fonctionnel et communiquer beaucoup plus clairement.»

Un responsable marketing peut taper « Créer une page d'accueil pour notre nouvelle annonce », et en quelques minutes, toute l’équipe voit un prototype fonctionnel sans quitter Slack. Les designers l'affinent en suggérant de nouvelles couleurs ou messages, tandis que les développeurs donnent leur avis sur la structure et les fonctionnalités. « Avec les fils de discussion, toute votre équipe peut contribuer à ce premier cycle d'itération, vous permettant d'itérer plus rapidement et avec des retours plus utiles », déclare Matt Lewis. « Vous pouvez rester dans Slack et accomplir votre travail sans quitter ce flux. »

En intégrant v0 directement dans Slack, Vercel a permis à chacun de générer instantanément une interface utilisateur web ou une application à partir d'une invite, tout en gardant l'ensemble du cycle d'itération visible et collaboratif.

Transformer les conversations clients

Ce passage du codage à la priorisation des idées transforme la façon dont les ingénieurs de Vercel interagissent avec les clients. Avec v0, les ingénieurs commerciaux peuvent créer des prototypes de fonctionnalités en temps réel pendant qu'ils passent un appel.

« Lorsque nos ingénieurs commerciaux passent des appels avec les clients, ils ne leur disent plus : “Je reviendrai vers vous dans une semaine avec une démo”, explique Matt Lewis. Ils la développent en direct durant l'appel avec le client. »

Cette aptitude permet de fournir une preuve tangible immédiate, là où il fallait auparavant un délai d'une semaine. Cela renforce la confiance du client et accélère les décisions.

Automatisation des flux de travail de mise sur le marché

Au-delà de l'ingénierie, Vercel s'appuie également sur ses propres agents dans Slack pour faire évoluer ses opérations commerciales. L'agent entrant automatise la qualification des leads, la recherche de prospects, et rédige même des e-mails de prospection personnalisés. Au lieu d'avoir besoin d'une équipe de 10 personnes, un représentant commercial peut désormais gérer l'ensemble du processus dans Slack, où l'agent présente ses résultats et l'humain examine, modifie ou approuve avant d'envoyer. Cette automatisation réduit l'effort manuel, permet aux représentants commerciaux de se concentrer sur un travail à plus forte valeur ajoutée, et permet aux équipes GTM de fonctionner avec rapidité et précision à grande échelle.

« L'impact de Slack n'a pas de prix. Il aide à renforcer les piliers de la culture de Vercel : la réactivité et un sens extrême de l'urgence. » Guillermo Rauch PDG, Vercel

Et maintenant ?

Construire un avenir où chacun peut transformer ses idées en agents, le tout dans Slack

Pour Vercel, Slack constitue la base d'une nouvelle façon de travailler : chaque agent créé, qu'il s'agisse d'ingénierie, de produit ou de ventes, commence par une idée dans Slack, là où les collaborateurs travaillent déjà et où les informations sont partagées dans les conversations.

Pour l'avenir, Vercel prévoit de rendre son agent entrant open source, de lancer une application Marketplace v0 pour Slack et d'intégrer son SDK IA avec le Block Kit de Slack pour faciliter la création d'agents par les développeurs du monde entier. L'entreprise imagine un avenir où chaque collaborateur, qu'il soit technique ou non, pourra transformer ses idées en applications fonctionnelles sans jamais quitter Slack.

« Développer dans Slack est très excitant, déclare Matt Lewis. Je pense que ce sera l'endroit où tous les agents finiront par travailler. »