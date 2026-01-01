업무용 에이전트 OS인 Slack으로 AI가 기본인 미래를 구축한 Vercel

Vercel 정보

전 세계가 AI 지원 앱과 에이전트를 구축하는 방식을 재정의

Vercel은 프론트엔드 클라우드 및 AI 클라우드를 통해 고성능 애플리케이션 및 에이전트를 구축, 확장 및 보호하기 위한 인프라와 도구를 제공합니다. 월간 280만 명 이상의 활성 개발자를 보유한 오픈 소스 React 프레임워크인 Next.js 의 제작자인 Vercel은 개발자 경험, 빠른 반복, 커뮤니티와의 긴밀한 연결에 끊임없이 초점을 맞추는 방식으로 차별화됩니다.

“Vercel 문화는 Slack 없이는 존재하지 않습니다. 이 둘은 완전히 연결되어 있습니다.” Vercel CEO Guillermo Rauch

문제점

성장이 속도를 둔화시키는 것이 아니라 증폭시킬 수 있음을 증명

Vercel은 '빠름'의 새로운 기준을 끊임없이 추구하고 있습니다. 리더는 회사의 성장에 따라 성과가 뛰어난 기업이 어떻게 그 누구보다 빠르게 고객을 확보하고, 전달하고, 이해할 수 있는지 지속적으로 재검토합니다. 목표는 마찰을 없애는 것이 아니라 지속 가능하고 광범위하게 속도를 높일 수 있게 해주는 요소를 식별하여 증폭시키는 것입니다.

소규모 스타트업에서 합류한 한 엔지니어의 말이 이를 가장 잘 설명합니다. “Vercel은 이전 회사보다 규모가 10배 더 크지만 이전의 그 어느 때보다 빠른 제공이 가능합니다.” 이것이 바로 속도를 염두에 두고 설계된 회사의 부산물입니다. 자체 플랫폼을 구축하고, 관료주의를 최소화하고, 모든 직원에게 프로젝트를 선택하고 실행할 수 있는 자율성을 부여하는 방식이죠.

이러한 수준의 속도를 유지하려면 사용자만큼 빠르게 움직이는 인프라가 필요합니다. Vercel은 Slack을 통해 팀, 데이터 및 의사 결정을 한 곳에 연결하므로 회사가 확장됨에 따라 회사 전체를 동기화할 수 있습니다.

“Vercel에서는 모든 것이 Slack에서 시작됩니다. 이는 운영을 위한 저희의 전력망입니다.” Vercel 파트너 세일즈 엔지니어 Matt Lewis

Vercel이 Slack과 더 잘 작동하는 방법

속도 저하 없이 전달, 학습 및 반복

Vercel이 에이전트와 웹을 위한 인프라를 제공하여 조직이 아이디어가 떠오르는 속도로 구축할 수 있게 하는 것처럼 Slack은 Vercel 회사에 운영 체제를 제공합니다. 엔지니어링부터 시장 진출에 이르는 모든 의사 결정이 Slack에서 이루어집니다. 사일로는 순식간에 무너지고 정렬됩니다.

Slack은 내부 이메일이 없던 초기부터 Vercel의 내부 운영 체제로 사용되었지만 사용 방식이 크게 발전했습니다. 채널은 목적이 있고 공개되어 있으므로 정보를 쉽게 찾아서, 참조하고, 공유할 수 있습니다. 리더는 “브레인 채널”을 사용하여 필터링되지 않은 날것의 생각을 게시하여 모든 직원이 경영진의 사고를 바로 인식할 수 있습니다. 디자인 팀이 제작한 수천 개의 사용자 지정 이모티콘에는 각 핵심 가치에 대한 맞춤형 아이콘도 포함되어 Vercel의 문화를 강화합니다.

고객과 직접 소통하기

Slack은 Vercel이 외부 세계와 연결되는 지점이기도 합니다. 수백 개의 공유 Slack Connect 채널이 회사를 고객, 파트너 및 잠재 고객과 연결합니다. Vercel에서 제품 파트너십을 이끌고 있는 Zack Ciesinski는 “스타트업과 포춘지 선정 500대 기업 고객 모두가 피드백을 제공하고 로드맵을 구성할 수 있는 활기가 넘치고 꾸준한 고객 자문위원회”라고 말했습니다.

확장된 속도 및 효율성

직원들은 매달 Slack을 25만 회 이상 검색하여 필요한 정보를 즉시 찾아 수십만 달러를 절감하고 있습니다. 투명한 커뮤니케이션을 통해 매년 70,000시간 이상의 회의 시간을 절감하고, 공유 채널을 통해 고객이 상주하는 곳에서 그들과 만날 수 있으므로 거래 주기를 가속화할 수 있습니다.

Vercel이 검색, 파일 공유, 앱, 오류 대응 및 워크플로 전반에서 Slack을 통해 얻은 효율성을 종합하면 연간 수백만 달러의 이익으로 환산할 수 있습니다.

업무 흐름에 포함된 에이전트

이 회사는 Slack을 자체 생성형 AI 앱 빌더인 v0과 통합하면서 이러한 운영 모델을 한 단계 발전시켰고 Slack이 업무가 시작되는 곳이라면 에이전트가 상주하는 곳이기도 해야 한다는 점을 깨달았습니다.

Vercel은 v0을 Slack에 도입했고, 이를 통해 멀티플레이어 바이브 코딩이라는 개념이 탄생했습니다. 한 사람이 별도의 웹 앱에서 혼자 실험하는 대신 전체 팀이 Slack 스레드 내에서 함께 반복하는 방식입니다. 파트너 세일즈 엔지니어인 Matt Lewis는 “멀티플레이어 바이브 코딩을 떠올리면서 이미 Slack에서 이러한 대화가 오갔던 것을 깨달았던 순간이 기억납니다”라고 말을 이었습니다.“v0은 누구나 사용할 수 있는 도구입니다. 개발자든, 디자이너든, 그저 아이디어를 가진 사람이든 상관없이 아이디어에서 작동하는 프로토타입으로 전환하여 아이디어를 훨씬 더 명확하게 전달할 수 있습니다.”

마케터가 “새 발표를 위한 랜딩 페이지를 만들어줘”라고 입력하면 몇 분 안에 팀 전체가 Slack을 떠나지 않고도 작동하는 프로토타입을 확인할 수 있습니다. 디자이너는 새로운 색상이나 메시지를 제안하여 이를 다듬고 개발자는 구조와 기능에 대한 의견을 냅니다. Lewis는 “스레드를 사용하면 팀 전체가 첫 번째 반복 과정에 함께 참여할 수 있어서, 더 빠르게 반복하고 더 가치 있는 피드백을 얻을 수 있어요.”라고 말했습니다. “Slack에 머물면서 흐름에서 벗어나지 않고도 작업을 완료할 수 있습니다.”

Vercel은 v0을 Slack에 직접 임베드함으로써 누구나 텍스트 프롬프트에서 웹 UI 또는 애플리케이션을 즉시 생성할 수 있게 하는 동시에 전체 반복 주기에 가시성을 부여해 협업할 수 있게 했습니다.

고객 대화의 혁신

코딩에서 아이디어에 우선순위를 부여하는 방식으로의 전환은 Vercel 엔지니어들이 고객과 소통하는 방식을 변화시킵니다. v0을 사용하면 영업 엔지니어가 통화하는 동안에도 실시간으로 기능의 프로토타입을 만들 수 있습니다.

Lewis는 “영업 엔지니어가 전화로 고개과 대화를 나누다가 ‘일주일 뒤에 데모를 가지고 다시 연락드리겠다’고 말할 필요가 없습니다.”라고 말했습니다. “고객과 통화를 하면서 실시간으로 데모를 구축하고 있습니다.”

이 기능을 사용하면 일주일 동안 지연되던 작업이 즉각적인 검증 자료로 전환되어 고객의 신뢰를 강화하고 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.

시장 진출 워크플로 자동화

Vercel은 엔지니어링 외에도 Slack의 자체 에이전트를 활용하여 시장 진출 업무를 확장합니다. 인바운드 에이전트는 리드 검증, 잠재 고객 조사는 물론, 맞춤형 지원 이메일 초안 작성도 자동화할 수 있습니다. 10명으로 구성된 팀 대신 이제 영업 담당자 한 명이 Slack에서 전체 프로세스를 관리할 수 있습니다. 이는 에이전트가 결과를 제시하고 보내기 전에 사람이 검토, 편집 또는 승인하는 방식으로 진행됩니다. 이러한 자동화를 통해 수작업이 줄어들고 영업 담당자는 고부가가치 업무에 집중할 수 있으며 GTM 팀은 대규모로 빠르고 정확하게 운영할 수 있습니다.

“Slack의 영향력은 값을 매길 수 없습니다. 이는 Vercel 문화의 초석이 되는 대응력과 극도의 긴박감을 강화하는 데 도움이 됩니다.” Vercel CEO Guillermo Rauch

다음 주제

누구나 Slack 내부에서 아이디어를 에이전트로 전환할 수 있는 미래 구축

Vercel에게 Slack은 새로운 업무 방식의 토대입니다. 엔지니어링이든, 제품이든, 영업이든 이들이 생성하는 모든 에이전트는 사람들이 이미 업무를 수행하고 있고 대화 방식으로 의견이 제시되는 Slack에서 하나의 아이디어로 시작됩니다.

앞으로 Vercel은 인바운드 에이전트를 오픈소스화하고, Slack용 v0 마켓플레이스 앱을 출시하고, AI SDK를 Slack의 블록 키트와 통합하여 전 세계 개발자들이 자체 에이전트를 더 쉽게 구축할 수 있도록 할 계획입니다. 이 회사는 기술직이든 아니든 모든 직원이 Slack을 떠나지 않고도 아이디어를 실제 애플리케이션으로 전환할 수 있는 미래를 꿈꿉니다.

“Slack에서 구축하는 작업은 정말 흥미진진합니다.”라며 Lewis가 말을 잇습니다. “결국에는 모든 에이전트가 이곳에서 작동하게 될 것 같습니다.”