1-800Accountant si espande durante la stagione fiscale con Slack e Agentforce

Informazioni su 1-800Accountant

Semplificare la contabilità per consentire alle piccole imprese di concentrarsi sulla crescita

Dietro ogni piccola impresa c'è un grande sogno e, spesso, una montagna di scartoffie. 1-800Accountant ha la missione di sollevare gli imprenditori da questo peso, abbinando una tecnologia facile da usare all’esperienza di commercialisti qualificati. Dai liberi professionisti alle aziende in crescita, lo studio contabile virtuale aiuta i clienti a presentare le dichiarazioni fiscali, gestire i libri contabili e usufruire delle detrazioni, in modo che gli imprenditori possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

La sfida

I picchi della stagione fiscale mettono sotto pressione i sistemi frammentati

Come molte aziende che supportano le piccole imprese, 1-800Accountant deve far fronte a un'intensa domanda stagionale durante il periodo delle dichiarazioni fiscali. I team dell'azienda gestivano le domande attraverso diversi sistemi (Google Chat, Jira, Salesforce ed e-mail), causando distrazioni inutili, tempi di risposta più lenti e risposte incoerenti sia per i dipendenti che per i clienti.

“I nostri team dedicano molto tempo a porre domande che potrebbero essere raccolte in una knowledge base”, ha dichiarato Tyrrell Cherry, amministratore di Salesforce. “Questi ping interrompono il flusso di lavoro, ma allo stesso tempo non si può rischiare di ignorare qualcuno”.

Per la progettazione e l'IT, la sfida era aggravata da strumenti isolati e richieste ripetitive. “Circa l'85% dei problemi viene sempre risolto allo stesso modo”, ha spiegato Drew Troutner, Direttore della progettazione. “Eliminare il continuo avanti e indietro è fondamentale per liberare i nostri team e permettere loro di concentrarsi nell’offrire più valore ai clienti”.

L'azienda aveva bisogno di un modo per scalare in modo efficiente senza ricorrere a personale temporaneo o sovraccaricare i team interni.

“I casi di utilizzo di Agentforce sono infiniti. Ogni settimana qualcuno propone qualcosa di nuovo che vorrebbe realizzare, ed è possibile.” Drew Troutner Direttore della progettazione, 1-800Accountant

Come 1-800Accountant lavora meglio con Slack

Agentforce offre risposte più rapide e meno distrazioni

1-800Accountant ha scelto Slack e Agentforce per integrare automazione e IA direttamente nel flusso di lavoro. Il loro primo agente, soprannominato Frank, è stato lanciato in Slack come assistente interno per i dipendenti e ha risposto a oltre 1.000 richieste nelle prime 24 ore.

Ora, invece di estrarre report da Salesforce, i manager possono porre a Frank domande come: “Quante sessioni di messaggistica si sono svolte oggi?” o “Quante provenivano dal telefono?”. Le risposte compaiono istantaneamente in Slack, offrendo a manager e amministratori visibilità in tempo reale senza rallentare il lavoro.

Dopo questo successo, Cherry ha ampliato Frank per gestire le domande più comuni del supporto IT. “Senza alcun input da parte del team IT, ha gestito autonomamente molte domande in modo piuttosto efficace”, ha sottolineato Cherry. “È un'enorme vittoria per l'automazione e per garantire che l'IT possa dedicare tempo a risolvere problemi invece di rispondere sempre alle stesse domande”.

Più recentemente, Cherry ha introdotto una funzionalità di consulenza fiscale all'interno di Frank per aiutare i dipendenti ad accedere rapidamente alle informazioni su detrazioni e moduli comuni. “Frank funge da supporto alle vendite in tempo reale”, ha affermato Cherry. “Un rappresentante può continuare a parlare con un cliente e aprire Frank per ottenere risposte immediate su argomenti come le detrazioni, senza dover mettere il cliente in attesa o interrompere la chiamata”.

Successivamente, il team prevede di consentire a Frank di convalidare automaticamente la registrazione aziendale di un potenziale cliente. Oggi, questo compito noioso richiede di aprire un foglio di calcolo, trovare il sito corretto e cercare manualmente i record. Automatizzando questo processo con Frank, il team prevede di ridurre i tempi di ricerca di almeno il 75%. “L'automazione del coordinamento con un agente in Slack garantisce processi più fluidi e ci dà maggiore capacità di concentrarci sui clienti”, ha evidenziato Troutner.

Dalla sua introduzione, Frank ha permesso a 1-800Accountant di liberare il 50% del tempo dei commercialisti per concentrarsi su attività a maggior valore per i clienti e di ridurre del 50% la dipendenza da assunzioni stagionali. Oggi l'agente gestisce oltre 2.000 conversazioni a settimana e continua a crescere, trasformando il modo in cui i team collaborano e servono i clienti.

Questo successo sta cambiando il modo in cui il team concepisce l'automazione. Con un impatto misurabile e una crescente adozione in tutti i reparti, Cherry guarda già al futuro. “Agentforce è così intuitivo che prevedo di integrare tutti i prodotti per cui abbiamo licenze”, ha dichiarato. “Sicuramente avremo un enorme ritorno in termini di tempo, e senza costi di manutenzione”.

“La possibilità di sviluppare così tante cose diverse su un'unica piattaforma, Slack con Agentforce, riduce drasticamente il tempo necessario per generare valore per l’azienda. I casi di utilizzo sono infiniti.” Tyrrell Cherry Amministratore di Salesforce, 1-800Accountant

I prossimi passi

L'estensione di Slack e Agentforce in tutta l’azienda libera più tempo per i clienti

In seguito, il team prevede di espandere gli agenti specifici per canale dedicati a IT, ticketing Jira e sviluppo commerciale. “Inserire un agente in una conversazione di Slack per creare automaticamente attività in Jira sarebbe fondamentale per noi”, ha affermato Troutner. “Preserverebbe il contesto che spesso si perde quando creiamo i ticket manualmente”. Cherry prevede che le richieste IT vengano smistate da un agente prima ancora di raggiungere il team, mentre i responsabili delle vendite potranno monitorare i tempi di attesa e le code direttamente in Slack.

Troutner si aspetta che Slack diventi il sistema operativo unificato dell'azienda: “Siamo determinati a diventare una delle prime vere aziende agentiche incentrate su Slack, e siamo già sulla buona strada per sostituire completamente molti dei nostri sistemi interni con Slack”, ha aggiunto Troutner.

Integrando gli agenti nei flussi di lavoro quotidiani, 1-800Accountant si prepara a scalare durante il picco della stagione fiscale senza ricorrere a personale temporaneo, consentendo ai dipendenti di dedicare meno tempo ad attività ripetitive e più tempo ad aiutare le piccole imprese a crescere. “Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma lo slancio positivo che stiamo ottenendo con Slack e Agentforce ci sta portando esattamente dove dobbiamo essere”, ha concluso Troutner.