Slack 協助 Cole Haan 在市場上加速推出新鞋款

「使用 Slack 來取得核准的速度快多了。在我們的產業，快速就代表你可以用比一般更快的速度在市場上推出流行產品。」

Cole Haan高階概念資深產品開發人員Christopher Newsome

零售品牌 Cole Haan 巧妙地模糊了現代與經典鞋款的界線。Cole Haan 於 1928 年創立於芝加哥，如今已成為國際品牌，但仍堅守工匠精神這項悠久傳統，旗下製鞋師平均有 30 年的製鞋經驗。一直到現在，Cole Haan 對品質的承諾依舊，公司的全球創新中心運用工業設計、生物力學、材料科學和工程，將傳統製鞋技術推展到極致。結合歷久不衰的傳統和前衛創新的思維，正是 Cole Haan 成為當今首選品牌的關鍵。

為了掌握市場脈動和保持極快的生產步調，Cole Haan 需要能夠克服艱鉅挑戰的工具。「Slack 簡直像是為我們的需求量身打造。」行銷長 David Maddocks 表示。儘管最初公司內的使用者並不多，「我們現在有遍布全球的人員都在使用 Slack。」他表示。「我們會用多種語言溝通，而且幾乎橫跨每一個時區。」這一點對於公司來說非常重要，尤其是要擴大規模來滿足國際顧客的需求時。

「每一個世代都有屬於他們的 Cole Haan 時刻。」Maddocks 表示，他指的是必須穿上高品質鞋款的重要場合。而千禧年世代的消費者帶來了相當獨特的挑戰。他們「對舒適度或時尚都不願妥協。他們想要可以跟著他們移動一整天的產品，不論是去打工、參加晚間活動，還是空閒時間要去的任何地方。」Maddocks 解釋。基於這一點，公司在近期推出了很成功的 Generation ZERØGRAND 運動鞋：輕盈、透氣的鞋款兼具功能性元素和經典外型。

Cole Haan 的流程和產品一直都維持在最尖端，積極踏入全新開創時代。「重點在於我們的速度和精準度。」品牌設計團隊的創意營運總監 Caroline Yi 表示。「沒有什麼是不可能的，但是要在我們擁有的時間內完成必須完成的工作量，沒有 Slack 幾乎不可能做到。」

「我們的目標是創新，是變革和成長。所以使用像 Slack 這樣能夠實現這一切的工具，真的讓所有人都更有能力了。」

Cole Haan品牌設計、創意營運部門總監Caroline Yi

簡化工作流程，打造高影響力產品

Cole Haan 的新產品上市流程為期 15 個月，而且有多個產品週期同時在執行。「我們持續尋找各種方法壓縮和擴展時程的某些部分。」Maddocks 表示。無論是專注於創意廣告或鞋款設計，參與的人員都會多達數百人，而且來自世界各地，因此溝通至關重要。「一切工作都是在 Slack 上進行，而這確實讓我們的流程變得順暢無比。」他指出。

採用 Slack 之後，公司在大幅增加產量的同時還能維持人力成本的穩定，因為人員有更多時間進行需要創意的高價值工作。團隊越不需要顧慮實際流程，「我們在這 15 個月的週期產生的摩擦就越少。」Maddocks 表示。使用 Slack 來加速同步和得知最新狀態之後，他們大幅削減費時的會議。「我們之間的所有互動都更有效率也更有意義，因為所有人都參與了整個流程的對話。」他表示。

身為高階概念資深產品開發人員，Christopher Newsome 的工作是把想法從概念變成現實。他的團隊需要即時取得最新資訊。「我們要運用資訊把產品從紙上的 2D 設計變成實體，而 Slack 幫助我們加速了這個過程。」他解釋。為了隨時掌握一切資訊，Newsome 使用 Slack 的 Outlook 整合功能把所有的行事曆通知匯入 Slack。「這個單一整合的中心讓我可以清楚檢視自己的一天行程，並且以更快的步調運用資訊，而不必再分配時間使用兩個不同的應用程式。」他表示。

產品開發的每一個階段都會產生需要共用的新檔案。「不像傳統電子郵件有限制和上限，Slack 讓我們可以迅速上傳大型檔案，完全不需要調整檔案大小。」Newsome 指出。

這家公司也利用 Slack 頻道與廠商輕鬆分享檔案。品牌設計副理 Andrew Coulter Enright 表示，幾年前與印刷廠商共用設計檔案的流程有四個步驟，而且非常耗時。「現在這個流程基本上可以自動化完成，而且花的時間很短。」他表示。「那些細節讓我們可以更快採取行動。」

除了協作以外，Enright 的團隊也把 Slack 頻道當作新創意工作的參考點。團隊會保留季節性的頻道，例如 #campaign_spring，並在每年相同的時節使用，如此一來就能輕易參考過去的概念。「比如要開始討論春季概念，我們就會從去年春季結束的地方開始接續下去。」他解釋說道。「回顧自己先前的工作內容，確實讓我們在開始要重複特定的週期時，獲得很多可運用的資訊。」

「我可以隨時進入任何頻道，看看發生什麼事。我不需要打斷任何人或是召開會議，即可知道最新進展。一切都是即時發生，表示我們的效率也一樣如此即時。」

Cole Haan行銷長David Maddocks

維持互動，走向國際

除了追求將鞋款現代化，Cole Haan 也將足跡從美國延伸到中東、歐洲和亞洲。這家零售品牌開始擴張之後，首要之務就是確保品牌完整性。「我們一定要確保每一季為品牌擬定的策略，都能以全球觀點在世界各地落實。」Kublall 指出。

Slack 讓所有人員都參與其中，因此他們可以確保公司在擴大規模的同時，Cole Haan 體驗仍可以保持一致。「即使我們身在不同的時區、穿梭在國際之間、合作夥伴也遍布全球，Slack 仍讓我們可以在需要迅速取得資訊時，立即聯絡彼此。」Newsome 解釋。「以結果來說，這讓我的工作變得輕鬆多了，我們推出產品的步調也更快了。」

90 多年以來，Cole Haan 精心打造的鞋款陪伴人們經歷工作面試、第一次約會和人生的重要時刻。現在，在 Slack 的一點協助之下，這個零售品牌成功擴展規模並加速生產流程，打造出兼具功能性和時尚的現代鞋款。

客戶摘要

產業

零售

公司規模

企業

部門

行銷

精選 Slack 整合

