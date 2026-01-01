iFood 如何運用 Slack 徹底改變人力資源流程並強化團隊協作

iFood 是一間技術領先的巴西食品外送服務公司，他們在服務的每個層面都獨具創新精神。除了提供美食外送服務外，這家公司還涉足其他領域，像是外送雜貨和藥局服務，甚至是寵物用品。iFood 提供的應用程式簡單易用，因此得以將多元受眾與各大餐廳、市場和藥局串聯。除此之外，iFood 還提供可以靈活運用的福利卡，當中含有餐券、汽油券等各式優惠。

隨著公司規模擴大，對智慧生產力平台的需求也日益增加，促使 iFood 選擇 Slack 作為公司 5,000 多名員工仰賴的通訊和自動化工具。iFood 以獨具創新的方式運用 Slack 和內部聊天機器人，不但徹底改變人力資源流程，也改善了員工體驗。

站穩腳步，邁向卓越營運

在早期階段，iFood 同時採用了包括工作表在內的多種生產力工具，但隨著公司日益壯大，使用四散的工具的方法難以為繼，於是經理們決定使用 Slack 作為企業工具，將所有營運業務集中在員工工作的地方。

[quote quote="「我們使用 Slack 作為主要生產力工具，並透過非同步的方式做出決策、管理專案，還會每天使用多款應用程式為我們的 FoodLover 提供協助。」" company="iFood" title="產品經理" source="" cta_text="" cta_url="" image="https://d34u8crftukxnk.cloudfront.net/slackpress/prod/sites/6/jonas-headshot-2.png?w=128&h=96&crop=1" alt="" /]

Slack 方便好用的介面有助於改善溝通和協作體驗，減少在不同平台間切換的情況，而省下在系統間切換的時間就代表可以將更多時間用在員工身上。對於像 iFood 這樣不斷發展壯大的大型組織來說，這種集中式的方法大有裨益。

有了 Slack，iFood 能夠以非同步方式做出決策，還可以管理專案和未解決的支援單，而且 Slack 還與團隊日常使用的其他應用程式整合，有助於提高整個公司的效率和生產力。

運用 Slack 的強大功能提高生產力

iFood 已從手動流程和試算表改為使用剪輯、微型會議和工作流程建立工具等 Slack 功能。領導者們會使用語音或影片剪輯分享會議重點，確保所有團隊成員均能掌握關鍵資訊。在過去的一個月中，iFood 舉辦了超過 15,000 次微型會議，推動快速的團隊會議和討論。這些變更大幅改善使用者體驗，同時也提高了公司的生產力。

為了連結 Oracle 等內部系統，並與 Greenhouse 等工具整合，iFood 的內部團隊透過 Slack 建立超過 1,200 個工作流程並整合 500 款應用程式。在這當中，自動化著扮演關鍵的角色。

緊密協作是 IT 與人力資源部門合作夥伴關係的核心

iFood 的一大成功案例就源自於人力資源部門。這個部門負責整個員工任期中的大小事情，過去曾在評估員工績效時遇到難題。為了解決評估過程中出現的偏見問題，人力資源部門借助 Slack 的力量，使用組織網路分析 (ONA) 和相關資料做出一份公平的評估人員名單。

[quote quote="「Slack 為我們提供資訊，幫助我們產出最合適的人員名單，這正是為什麼我們 80% 的流程都透過 Slack 執行。」" company="iFood" title="產品經理" source="" cta_text="" cta_url="" image="" alt="" /]

iFood 使用 Slack API 來制定內部解決方案，克服了使用第三方廠商系統評估績效時遇到的挑戰。若是過度仰賴第三方系統，就會導致頻繁當機，而且還必須手動解決。

為保障資料隱私權，iFood 需要運用公司資料和工具開發內部解決方案，確保隨著公司規模擴大，也能提供更優質的使用者體驗。IT 部門於是使用 Slack API 開發了一款名為 Judite (葡萄牙文名稱為 Judith) 的智慧機器人，用於將全方位績效考核流程自動化，並確保遵守安全資料儲存協定。除了將任務自動化外，Judite 還積極減少遴選評估人員過程中的偏見，有效保障績效評估的公平性。

Judite 從此成為 iFood 績效評估流程的基石，協助 iFood 變得更加高效，並打造便利的使用者體驗。從手動操作的工作表到智慧機器人 Judite，這個轉變不僅提高了員工對績效評估體驗的滿意度，將滿意度分數從 41.6 分提高至 63 分，還凸顯了應用程式運作期間無故障的特性，確保整個流程完全不會發生停機的情況。

完美整合 Slack 促成了 IT 部門和人力資源部門之間的緊密協作。盡早建立合作夥伴關係，就能重新設計工作流程，協助人力資源部門更快實現部門和公司的目標。

Slack AI 開創未來無限可能

iFood 以創新方法運用 Slack，此舉既徹底改變了人力資源流程，也提升了員工整體體驗。對於即將發布的 Slack AI，還有 AI 透過 Slack 產生的大量資料提供的深入分析以及其他無限可能性，特別讓 iFood 感到期待。

在不斷將日常工作自動化的同時，iFood 也熱切期盼著探索頻道回顧、對話串摘要和搜尋答覆等功能。頻道回顧可產生任意頻道的重點內容，而對話串摘要讓員工按一下就能掌握長篇對話串的內容。至於搜尋答覆功能，則會以相關的 Slack 知識為依據，為使用者提供簡單扼要的回答。

iFood 將 Slack 作為智慧生產力平台，充分展現了公司積極投入心力，追求提升效率、生產力和打造絕佳使用者體驗。這家公司的營運旅程鼓舞人心，體現對於希望集中、簡化並改善營運流程的組織來說，Slack 正是他們需要的多功能強大工具。