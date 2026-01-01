Como o iFood usou o Slack para transformar os processos do RH e otimizar a colaboração entre a equipe

O iFood, líder de tecnologia em serviços de entrega de alimentos no Brasil, abraçou a inovação por completo. Além de entregar delícias da culinária, a empresa se aventurou em outras iniciativas, como entrega de produtos de supermercado, serviços de farmácia e até produtos para animais de estimação. Com um app fácil de usar, o iFood conecta um público diversificado a vários restaurantes, mercados e farmácias. Ele também oferece um cartão de benefícios flexíveis com cupons para refeições, gasolina e muito mais.

Com o crescimento da empresa, a necessidade de ter uma plataforma de produtividade inteligente a levou ao Slack, sua principal ferramenta de comunicação e automação para mais de 5.000 funcionários. O uso inovador do Slack e de chatbots internos por parte do iFood transformou os processos de recursos humanos da empresa e melhorou a experiência dos funcionários.

Jornada até a excelência operacional

Nos estágios iniciais, o iFood usava várias ferramentas de produtividade, incluindo planilhas. No entanto, à medida que a empresa cresceu, esse conjunto de sistemas tornou-se insustentável. Isso levou os gerentes a centralizarem suas operações onde as pessoas trabalham, usando o Slack como sua ferramenta corporativa.

“Usamos o Slack como nossa principal ferramenta de produtividade. Tomamos decisões de forma assíncrona, gerenciamos projetos e usamos vários apps que ajudam nossos FoodLovers diariamente.” Jonas Zappa Gerente de produto, iFood

A interface simples do Slack melhorou a comunicação e a colaboração e reduziu a necessidade de alternar entre plataformas, o que significa mais tempo dedicado ao atendimento aos funcionários. Essa abordagem centralizada tem um valor inestimável para organizações grandes e em crescimento, como o iFood.

O Slack permitiu ao iFood tomar decisões de forma assíncrona, gerenciar projetos, abrir tíquetes e integrar-se com outros apps que suas equipes usam diariamente para tornar todo o negócio mais eficiente e produtivo.

Maior produtividade com o poder do Slack

O iFood fez a transição de processos manuais e planilhas para recursos do Slack, como clipes, círculos e o Criador de fluxo de trabalho. Os líderes usam os clipes de áudio ou vídeo para compartilhar resumos de reuniões e garantir que todos os membros da equipe tenham acesso a informações essenciais. Mais de 15.000 círculos foram usados no iFood no último mês para facilitar reuniões e discussões rápidas. Essas mudanças melhoraram significativamente a experiência do usuário e a produtividade na empresa.

A automação desempenhou um papel crucial, com a equipe interna do iFood criando mais de 1.200 fluxos de trabalho e integrando 500 apps por meio do Slack para conectar sistemas internos, como o Oracle, e integrar ferramentas como o Greenhouse.

Colaboração no centro da parceria entre TI e RH

Uma história de sucesso notável no iFood tem origem no departamento de recursos humanos. Responsável por todo o ciclo de vida do funcionário, o RH estava com dificuldades nas avaliações de desempenho. Para lidar com vieses no processo de avaliação, o departamento utilizou a análise da rede organizacional (ONA) por meio do Slack, usando dados para gerar uma lista justa de avaliadores.

“O Slack nos fornece as informações para gerar a melhor lista possível, e é aí que 80% do processo acontece.” Jonas Zappa Gerente de produto, iFood

O iFood superou desafios ligados a um sistema de avaliação de desempenho de terceiros desenvolvendo uma solução interna que usa a API do Slack. Depender de um sistema de terceiros resultava em falhas frequentes e soluções manuais.

Para garantir a privacidade dos dados, foi essencial para o iFood desenvolver uma solução interna usando seus próprios dados e ferramentas para otimizar a experiência do usuário à medida que a empresa crescia. Por meio da API do Slack, o departamento criou a Judite, um bot inteligente projetado para automatizar o processo de análise de desempenho de forma integral, seguindo um protocolo seguro de armazenamento de dados. Além da automação, a Judite ajudou a garantir avaliações de desempenho justas, mitigando ativamente vieses na seleção de avaliadores.

A Judite se tornou a base do processo de avaliação de desempenho do iFood, tornando-o mais eficiente e simples. A transição de planilhas manuais para a Judite não apenas aumentou a satisfação dos funcionários com a experiência de avaliação de desempenho, de uma pontuação de 41,6 para 63, mas também destacou a operação impecável do app, garantindo a execução de todo o processo sem nenhum tempo de inatividade.

A integração perfeita do Slack resultou em esforços colaborativos entre os departamentos de TI e RH. Fazendo essa parceria desde cedo, eles conseguiram reformular os fluxos de trabalho, ajudando o RH a alcançar os objetivos do departamento e da empresa de maneira mais rápida.

Um futuro com a tecnologia da IA do Slack

O uso inovador do Slack por parte do iFood transformou os processos do RH e aprimorou a experiência geral dos funcionários. A empresa está especialmente entusiasmada com o lançamento da IA do Slack, bem como com as possibilidades e os insights que ela pode extrair da vasta quantidade de dados gerados pelo Slack.

Conforme o iFood continua a automatizar as tarefas diárias, a empresa aguarda ansiosamente para explorar recursos como destaques do canal, resumos da conversa e respostas da pesquisa. Os destaques do canal geram as informações mais importantes em qualquer canal, enquanto os resumos da conversa ajudam os funcionários a acompanhar longas discussões com um clique. Já as respostas da pesquisa ajudam os usuários a obter respostas claras e concisas com base no conhecimento relevante do Slack.

Com o Slack como sua plataforma de produtividade inteligente, o iFood demonstra dedicação à eficiência, à produtividade e à satisfação do usuário. A jornada da empresa serve como um exemplo inspirador de como o Slack pode ser uma ferramenta versátil e poderosa para organizações que buscam centralizar, otimizar e aprimorar suas operações.