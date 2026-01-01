iFood에서 Slack을 사용하여 HR 프로세스를 변화시키고 팀 협업을 강화한 방법

브라질 전역의 음식 배달 서비스 업계의 기술 리더인 iFood는 모든 부분에서 혁신을 도입했습니다. 맛있는 요리를 배달하는 것 외에도, 마트 배송, 약국 서비스 및 반려동물 제품과 같은 다른 이니셔티브에 도전했습니다. iFood는 사용자 친화적인 앱을 통해 폭넓은 대상 고객을 다양한 음식점, 시장 및 약국에 연결해 줍니다. 또한 유연한 혜택 카드와 음식, 주유 등에 사용할 수 있는 바우처도 제공합니다.

회사의 규모가 커지면서 지능형 생산성 플랫폼이 필요해지자 Slack의 필요성이 대두되었고, 5,000명 넘는 직원들이 Slack을 커뮤니케이션 및 자동화 도구로 사용하게 되었습니다. iFood에서 Slack 및 내부 챗봇을 혁신적으로 사용하면서 HR 프로세스를 완전히 바꾸고 직원 경험을 향상했습니다.

운영 우수성을 위한 여정 탐색

iFood는 여정의 초기 단계에서 워크시트를 비롯한 여러 생산성 도구를 사용했습니다. 하지만 회사가 성장하면서 덧대어 만드는 방식의 시스템으로는 지속 가능성을 갖추지 못하게 되었습니다. 이로 인해 관리자는 Slack을 엔터프라이즈 도구로 사용하여 직원의 업무 장소에 운영을 집중화해야 했습니다.

“저희는 Slack을 주요 생산성 도구로 사용합니다. 비동기식 의사 결정을 내리고, 프로젝트를 관리하고, 일상에서 미식가분들에게 도움이 되는 여러 앱을 사용합니다.” iFood 제품 관리자 Jonas Zappa

Slack의 사용자 친화적인 인터페이스는 커뮤니케이션과 협업을 개선하여 플랫폼 간에 전환할 필요를 줄였습니다. 시스템 간 전환이 줄어들면 직원을 지원할 수 있는 시간이 더 많아집니다. 중앙 집중화된 접근 방식은 iFood와 같이 성장 중인 대규모 조직에 매우 중요합니다.

Slack은 iFood가 비동기식으로 의사 결정을 내리고, 프로젝트와 미해결 티켓을 관리하고, 팀이 매일 사용하는 다른 앱과 통합하도록 지원하여 전체 비즈니스의 효율성과 생산성을 높였습니다.

Slack의 힘으로 생산성 향상

iFood는 수동 프로세스 및 스프레드시트를 클립, 허들 및 워크플로 빌더와 같은 Slack 기능으로 전환했습니다. 리더는 오디오 또는 비디오 클립을 사용하여 회의 요약을 공유하고 모든 팀원에게 중요한 정보에 대한 접근성을 부여했습니다. iFood에서는 지난 한 달 동안 간단한 팀 회의와 토론을 진행하는 데 15,000개의 허들을 사용했습니다. 이러한 변화로 회사의 사용자 경험 및 생산성이 크게 개선되었습니다.

자동화가 중요한 역할을 하여 iFood 내부 팀에서는 Slack을 통해 1,200개가 넘는 워크플로를 구축하고 500개의 앱을 통합하여 Oracle 등의 내부 시스템과 연결하고 Greenhouse와 같은 도구와 통합했습니다.

IT 및 HR 파트너십의 핵심인 협업

인사 부서에서 iFood 내에서도 두드러지는 성공 스토리 중 하나를 이루어냈습니다. 모든 직원의 수명 주기를 담당하는 HR 부서는 성과 평가와 관련하여 어려움을 겪었습니다. 평가 프로세스의 편향성을 해결하기 위해 해당 부서에서는 Slack을 통해 ONA(조직 네트워크 분석)를 사용했고, 데이터를 활용하여 공정성을 갖춘 평가자 목록을 만들 수 있었습니다.

“저희는 가장 적합한 목록을 생성할 수 있는 정보를 Slack에서 제공받으며, 프로세스의 80%를 Slack에서 진행합니다.” iFood 제품 관리자 Jonas Zappa

iFood는 Slack API를 사용해 내부 솔루션을 개발하여 타사 벤더 시스템의 성과 평가와 관련된 어려움을 극복했습니다. 타사 시스템에 의존할 때는 충돌과 수동으로 해결해야 하는 문제가 자주 발생했습니다.

iFood는 회사의 규모가 성장하면서 데이터 개인 정보를 보호하려면 사용자 경험을 최적화하는 데이터와 도구를 사용하여 내부 솔루션을 개발해야 했습니다. 해당 부서에서는 Slack API를 활용하여 안전한 데이터 저장 프로토콜을 준수하면서 360도 성과 검토 프로세스를 자동화하도록 설계된 지능형 봇인 Judite(Judith의 포르투갈식 이름)를 개발했습니다. 자동화 외에도, Judite는 평가자 선정 과정에서 편향을 크게 완화하여 공정한 성과 평가를 보장하는 데 효과적으로 도움을 주었습니다.

Judite는 iFood의 성과 평가 프로세스에서 주춧돌이 되어 더 높은 효율성과 사용자 친화성을 확보했습니다. 수동 워크시트에서 Judite로 전환하면서 성과 평가 경험과 관련된 직원 만족도가 41.6점에서 63점으로 높아졌을 뿐만 아니라, 전체 프로세스 동안 다운타임이 전혀 발생하지 않아 앱 작동이 흠잡을 데 없다는 점 또한 강조하지 않을 수 없습니다.

Slack의 원활한 통합으로 IT 부서 및 HR 부서 간의 협업 중심의 노력이라는 결과를 이루었습니다. 해당 부서들은 초기에 협력하여 워크플로를 재설계할 수 있었으며, HR 부서가 부서 및 회사 차원의 목표를 더 빠르게 달성하는 데 도움이 되었습니다.

Slack AI를 통해 이루는 미래

iFood에서 Slack을 혁신적으로 사용하면서 HR 프로세스를 바꾸고 전반적인 직원 만족도를 향상했습니다. iFood는 곧 출시되는 Slack AI와 Slack으로 생성한 방대한 데이터를 통해 확보할 수 있는 잠재적인 가능성과 인사이트에 큰 기대를 걸고 있습니다.

iFood는 일상적인 작업을 계속 자동화하면서 채널 요약, 스레드 요약 및 검색 답변과 같은 기능을 살펴볼 날을 손꼽아 기다리고 있습니다. 채널 요약은 채널의 주요 하이라이트를 생성하며, 스레드 요약은 직원이 긴 스레드를 클릭 한 번으로 따라잡을 수 있게 도와줍니다. 검색 답변은 사용자가 관련 Slack 지식을 기반으로 명확하고 간결한 답변을 받는 데 도움이 됩니다.

iFood는 Slack을 지능형 생산성 플랫폼으로 사용하여 효율성, 생산성 및 사용자 만족을 위한 헌신의 모범을 보여주고 있습니다. iFood의 여정은 중앙 집중화, 간소화, 운영 향상이 목표인 조직에게 Slack이라는 강력한 다용도 도구를 사용할 수 있는 방법을 제시하는 훌륭한 예시가 되어줍니다.