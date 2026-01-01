iFood nutzt Slack zur Transformation von HR-Prozessen und Förderung der Zusammenarbeit im Team

iFood, Marktführer in der Sparte Essenslieferungen in Brasilien, saugt Innovationen förmlich auf. Das Unternehmen liefert nicht nur köstliche Gerichte aus Restaurants, sondern auch Lebensmittel, Medikamente und sogar Haustierprodukte. Über eine benutzerfreundliche App vernetzt iFood unterschiedliche Zielgruppen mit verschiedenen Restaurants, Märkten und Apotheken. Das Unternehmen bietet auch flexible Bonuskarten mit Gutscheinen für Mahlzeiten, Treibstoffe und vieles mehr.

Im Zuge seines Wachstums suchte das Unternehmen eine intelligente Produktivitätsplattform – und diese Suche führte zu Slack, das heute das zentrale Kommunikations- und Automatisierungstool für über 5.000 Mitarbeitende ist. Der innovative Einsatz von Slack und die Verwendung von internen Chatbots hat die HR-Prozesse bei iFood verändert und die Mitarbeitererfahrung verbessert.

Die Entwicklung optimierter Arbeitsabläufe

In der Anfangsphase jonglierte iFood mit vielen verschiedenen Produktivitätstools, z. B. simplen Tabellen. Als das Unternehmen jedoch wuchs, wurde dieses Sammelsurium an Systemen untragbar. Die Manager:innen mussten ihre Vorgänge dort zentralisieren, wo die Menschen arbeiten – und da kam Slack als Unternehmenstool ins Spiel.

„Slack ist unser wesentliches Produktivitätstool. Wir treffen Entscheidungen asynchron, verwalten Projekte und nutzen verschiedene Apps, die unseren FoodLovers jeden Tag helfen.“ Jonas Zappa Product Manager, iFood

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Slack verbesserte sowohl die Kommunikation als auch die Zusammenarbeit, da die Mitarbeitenden nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen – und das wiederum bedeutet, dass sie mehr Zeit für Serviceleistungen haben. Dieser zentralisierte Ansatz ist für große und weiter wachsende Organisationen wie iFood von unschätzbarem Wert.

Slack versetzte iFood in die Lage, Entscheidungen asynchron zu treffen, Projekte und offene Tickets zu verwalten und andere Apps zu integrieren, die die Teams jeden Tag benötigen. So wurde das gesamte Business effizienter und produktiver.

Mehr Produktivität dank der Leistungsfähigkeit von Slack

iFood stellte von manuellen Prozessen und Tabellen auf Slack-Funktionen wie Video- und Sprachnachrichten, Huddles und Workflow-Builder um. Führungskräfte nutzen Video- und Sprachnachrichten, um über Inhalte und Ergebnisse von Meetings zu informieren und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder auf wichtige Informationen zugreifen können. Im letzten Monat wurden bei iFood mehr als 15.000 Huddles für schnelle Teammeetings und Unterhaltungen genutzt. Diese Veränderungen haben die Benutzererfahrung und Produktivität im Unternehmen erheblich verbessert.

Die Automatisierung spielte eine entscheidende Rolle: Das interne Team von iFood erstellte mehr als 1.200 Workflows und integrierte 500 Apps über Slack, um interne Systeme wie Oracle zu verbinden und Tools wie Greenhouse zu integrieren.

Zusammenarbeit – das Herz der Partnerschaft zwischen IT und HR

Eine herausragende Erfolgsgeschichte bei iFood fand in der Personalabteilung (HR) statt. Diese Abteilung ist für den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeitenden zuständig, stand aber bei der Bewertung der Mitarbeiterleistung vor großen Problemen. Die Abteilung musste Voreingenommenheit im Bewertungsprozess ausschließen und nutzte daher ONA-Prozesse (Organizational Network Analysis) über Slack. So konnte datenbasiert eine faire Liste mit Personen erstellt werden, die Bewertungen vornehmen können.

„Slack liefert uns die Informationen, die wir benötigen, um die bestmögliche Liste zu generieren – und hier findet 80 % des gesamten Prozesses statt.“ Jonas Zappa Product Manager, iFood

iFood konnte Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Drittanbietersystem für Leistungsbewertungen überwinden, indem das Unternehmen eine interne Lösung mit der Slack-API entwickelte. Beim Drittanbietersystem traten häufig Abstürze auf, die manuelle Workarounds erforderten.

Zur Sicherstellung des Datenschutzes musste iFood unbedingt eine interne Lösung mit seinen Daten und Tools entwickeln. Nur so konnte die Benutzererfahrung optimiert werden, als das Unternehmen größer wurde. Mithilfe der Slack-API entwickelte die Abteilung den intelligenten Bot „Judite“ (der Vorname Judith auf Portugiesisch). Judite automatisiert den 360-Grad-Leistungsprüfungsprozess und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung eines sicheren Datenspeicherprotokolls. Über diese Automatisierung hinaus trägt Judite auch effektiv zu fairen Leistungsbewertungen bei, da bei der Auswahl von Personen, die Bewertungen vornehmen dürfen, Voreingenommenheit aktiv ausgeschlossen wird.

Judite wurde zum Grundpfeiler des Leistungsbewertungsprozesses bei iFood und machte diesen Prozess effizienter und benutzerfreundlicher. Die Umstellung von manuellen Tabellen auf Judite verbesserte nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit der Leistungsbewertung – der Wert stieg von 41,6 auf 63 Punkte –, sondern unterstreicht auch die reibungslose Funktionsweise der App, da während des gesamten Prozesses keinerlei Ausfälle auftraten.

Die nahtlose Integration von Slack führte zu gemeinsamen Aktivitäten von IT und HR. Indem diese beiden Abteilungen schon frühzeitig zusammenarbeiteten, konnten sie Workflows neu gestalten, sodass die HR-Abteilung ihre Ziele sowohl für sich selbst als auch für das gesamte Unternehmen schneller erreichen konnte.

Die Zukunft, powered by Slack AI

Durch den innovativen Einsatz von Slack konnte iFood sowohl HR-Prozesse optimieren als auch die Mitarbeitererfahrung insgesamt verbessern. iFood freut sich besonders auf die kommende Veröffentlichung von Slack AI, die Möglichkeiten, die diese Funktion bietet, und die Einblicke, die das Unternehmen dann aus der riesigen von Slack generierten Datenmenge extrahieren kann.

iFood arbeitet weiter daran, tägliche Aufgaben zu automatisieren, und ist schon sehr gespannt darauf, Funktionen wie Channel- und Thread-Zusammenfassungen und „Antworten suchen“ kennenzulernen. Channel-Zusammenfassungen generieren Schlüsselbegriffe für die einzelnen Channels, mit Thread-Zusammenfassungen können Mitarbeitende sich bei langen Threads mit nur einem Klick auf den neuesten Stand bringen, und „Antworten suchen“ hilft Benutzer:innen dabei, klare, knappe Antworten basierend auf relevantem Wissen in Slack zu erhalten.

Durch die Verwendung von Slack als intelligente Produktivitätsplattform unterstreicht iFood sein Engagement in Bezug auf Effizienz, Produktivität und Benutzerzufriedenheit. Die Journey dieses Unternehmens ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Slack ein vielseitiges und leistungsstarkes Tool für Organisationen ist, die ihre Abläufe zentralisieren, optimieren und erweitern möchten.